https://ria.ru/20241216/peskov-1989409730.html

В Кремле ответили на вопрос о миротворцах на Украине

В Кремле ответили на вопрос о миротворцах на Украине - РИА Новости, 16.12.2024

В Кремле ответили на вопрос о миротворцах на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о миротворцах на Украине преждевременно. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:24

2024-12-16T12:24

2024-12-16T12:33

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в мире

владимир зеленский

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дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о миротворцах на Украине преждевременно.Ранее издание Politico сообщило, что европейские лидеры планируют встретиться с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине"О миротворцах сейчас говорить преждевременно", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, будет ли со стороны России выдвинуто требование относительно миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20241216/niderlandy-1989412479.html

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