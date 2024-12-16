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В Кремле ответили на вопрос о миротворцах на Украине - РИА Новости, 16.12.2024
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12:24 16.12.2024 (обновлено: 12:33 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/peskov-1989409730.html
В Кремле ответили на вопрос о миротворцах на Украине
В Кремле ответили на вопрос о миротворцах на Украине - РИА Новости, 16.12.2024
В Кремле ответили на вопрос о миротворцах на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о миротворцах на Украине преждевременно. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:24
2024-12-16T12:33
украина
россия
в мире
владимир зеленский
марк рютте
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о миротворцах на Украине преждевременно.Ранее издание Politico сообщило, что европейские лидеры планируют встретиться с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине"О миротворцах сейчас говорить преждевременно", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, будет ли со стороны России выдвинуто требование относительно миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20241216/niderlandy-1989412479.html
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украина, россия, в мире, владимир зеленский, марк рютте, дмитрий песков, нато
Украина, Россия, В мире, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле ответили на вопрос о миротворцах на Украине

Песков заявил, что говорить о миротворцах на Украине преждевременно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Ранее издание Politico сообщило, что европейские лидеры планируют встретиться с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине
"О миротворцах сейчас говорить преждевременно", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, будет ли со стороны России выдвинуто требование относительно миротворцев на Украине.
Амстердам - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Нидерланды не планируют отправлять военных на Украину
Вчера, 12:32
 
УкраинаРоссияВ миреВладимир ЗеленскийМарк РюттеДмитрий ПесковНАТО
 
 
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