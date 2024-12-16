https://ria.ru/20241216/peskov-1989409730.html
В Кремле ответили на вопрос о миротворцах на Украине
В Кремле ответили на вопрос о миротворцах на Украине - РИА Новости, 16.12.2024
В Кремле ответили на вопрос о миротворцах на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о миротворцах на Украине преждевременно. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:24
2024-12-16T12:24
2024-12-16T12:33
украина
россия
в мире
владимир зеленский
марк рютте
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053965_0:72:3078:1803_1920x0_80_0_0_cf89b49433da41d0e8d494b92a04697e.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о миротворцах на Украине преждевременно.Ранее издание Politico сообщило, что европейские лидеры планируют встретиться с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине"О миротворцах сейчас говорить преждевременно", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, будет ли со стороны России выдвинуто требование относительно миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20241216/niderlandy-1989412479.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053965_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9427a9487eae160648325c5dcc9202b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, владимир зеленский, марк рютте, дмитрий песков, нато
Украина, Россия, В мире, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле ответили на вопрос о миротворцах на Украине
Песков заявил, что говорить о миротворцах на Украине преждевременно