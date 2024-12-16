https://ria.ru/20241216/patriot-1989479129.html

На Западе сделали заявление после уничтожения ЗРК Patriot на Украине

На Западе сделали заявление после уничтожения ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 16.12.2024

На Западе сделали заявление после уничтожения ЗРК Patriot на Украине

Уничтожение четырех систем ЗРК Patriot на Украине российскими военными было разрушительным ударом для ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:26

2024-12-16T15:26

2024-12-16T19:55

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Уничтожение четырех систем ЗРК Patriot на Украине российскими военными было разрушительным ударом для ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Это был разрушительный удар. <…> Он вновь подчеркнул воздушное главенство русских", — указал эксперт.Меркурис также отметил, что попытки Запада снабдить Украину самолетами, системами ПВО и ракетами не смогли помочь ВСУ, поскольку российские военные их быстро уничтожают.Накануне Минобороны России сообщило, что российские войска уничтожили в зоне спецоперации четыре пусковые установки ЗРК Patriot производства США. Кроме того, российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск.

https://ria.ru/20241216/vsu-1989414172.html

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в мире, украина, сша, youtube, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, зрк patriot