Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали заявление после уничтожения ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 16.12.2024 (обновлено: 19:55 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/patriot-1989479129.html
На Западе сделали заявление после уничтожения ЗРК Patriot на Украине
На Западе сделали заявление после уничтожения ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 16.12.2024
На Западе сделали заявление после уничтожения ЗРК Patriot на Украине
Уничтожение четырех систем ЗРК Patriot на Украине российскими военными было разрушительным ударом для ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:26
2024-12-16T19:55
в мире
украина
сша
youtube
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
зрк patriot
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838530212_0:223:1495:1064_1920x0_80_0_0_24f1b4642784cbe73549c2b239408ed7.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Уничтожение четырех систем ЗРК Patriot на Украине российскими военными было разрушительным ударом для ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Это был разрушительный удар. &lt;…&gt; Он вновь подчеркнул воздушное главенство русских", — указал эксперт.Меркурис также отметил, что попытки Запада снабдить Украину самолетами, системами ПВО и ракетами не смогли помочь ВСУ, поскольку российские военные их быстро уничтожают.Накануне Минобороны России сообщило, что российские войска уничтожили в зоне спецоперации четыре пусковые установки ЗРК Patriot производства США. Кроме того, российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск.
https://ria.ru/20241216/vsu-1989414172.html
https://ria.ru/20241216/nyt-1989387645.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838530212_0:149:1241:1080_1920x0_80_0_0_6ff915f28eb0a2bb20a26334d0e34a56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, youtube, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, зрк patriot
В мире, Украина, США, YouTube, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, ЗРК Patriot
На Западе сделали заявление после уничтожения ЗРК Patriot на Украине

Меркурис назвал уничтожение четырех ПВО Patriot разрушительным ударом для ВСУ

© Фото : Anthony SweeneyАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : Anthony Sweeney
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Уничтожение четырех систем ЗРК Patriot на Украине российскими военными было разрушительным ударом для ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«
"Это был разрушительный удар. <…> Он вновь подчеркнул воздушное главенство русских", — указал эксперт.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Польские СМИ забили тревогу из-за бегства ВСУ на важном направлении
Вчера, 12:41
Меркурис также отметил, что попытки Запада снабдить Украину самолетами, системами ПВО и ракетами не смогли помочь ВСУ, поскольку российские военные их быстро уничтожают.
Накануне Минобороны России сообщило, что российские войска уничтожили в зоне спецоперации четыре пусковые установки ЗРК Patriot производства США. Кроме того, российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск.
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В США сделали заявление о завершении конфликта на Украине
Вчера, 10:27
 
В миреУкраинаСШАYouTubeМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныЗРК Patriot
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала