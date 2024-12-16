https://ria.ru/20241216/partnerstvo-1989511750.html

"ФосАгро" и Федерация дзюдо Санкт-Петербурга расширят партнерство

"ФосАгро" и Федерация дзюдо Санкт-Петербурга расширят партнерство - РИА Новости, 16.12.2024

"ФосАгро" и Федерация дзюдо Санкт-Петербурга расширят партнерство

Группа "ФосАгро" и Федерация дзюдо Санкт-Петербурга договорились о расширении стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Группы. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T17:35

2024-12-16T17:35

2024-12-16T17:35

россия

санкт-петербург

саратов

анатолий рахлин

всероссийская федерация художественной гимнастики (вфхг)

фосагро

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Группа "ФосАгро" и Федерация дзюдо Санкт-Петербурга договорились о расширении стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Группы. Соответствующее соглашение подписали президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин и генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников. Сотрудничество получает новый импульс развития в год 90-летия Федерации дзюдо Северной столицы. Поддержка компании будет направлена на популяризацию данного вида спорта, а также на подготовку и проведение целой серии турниров, посвященных юбилею, в их числе Чемпионат Санкт-Петербурга, городские юношеские и юниорские первенства. Отмечается, что Санкт-Петербургская федерация дзюдо одна из сильнейших в стране. На счету петербургских спортсменов множество побед на всероссийских и международных соревнованиях, Олимпийских играх. Такие турниры Федерации как Кубок губернатора Санкт-Петербурга и Кубок Олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева включены в календарный план министерства спорта РФ. А Кубок Анатолия Рахлина вошел в утвержденный министерством спорта РФ перечень значимых международных физкультурных и спортивных мероприятий и стал визитной карточкой Северной столицы. "Региональные спортивные организации заинтересованы в поддержке прежде всего для организации на высшем уровне работы по популяризации и развитию детского и юношеского спорта. Огромный пласт работы нашей федерации находится именно в этой сфере. Рады, что в лице компании "ФосАгро" мы нашли надежного партнера, разделяющего наши ценности. Вместе будем растить новое поколение чемпионов", - приводит пресс-служба слова Рахлина. Он добавил, что Федерация и "ФосАгро" вместе будут растить новое поколение чемпионов. "Подчеркну, что у нас с Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга большой опыт совместной работы. Более 20 лет назад мы объединили усилия в решении вопросов развития и популяризации спорта, повышения его доступности. И сегодня, с подписанием соглашения, эта работа выходит на новый качественный уровень. Совместными усилиями мы впишем еще немало страниц в славную историю федерации, санкт-петербургского дзюдо и российского спорта в целом", - отметил Рыбников. По данным пресс-службы, "ФосАгро" традиционно поддерживает развитие детско-юношеского спорта и спорта высших достижений. На протяжении многих лет компания выступает генеральным партнером Всероссийской федерации художественной гимнастики, Федерации шахмат России, Федерации лыжных гонок России, Федерации регби России. Помогает клубам спорта высших достижений - баскетбольному клубу "Автодор" (Саратов), волейбольным клубам "Протон-Саратов" и "Северянка" (Череповец), команде по гаревому спидвею СК "Турбина" (Балаково). "ФосАгро" также является партнером Фонда поддержки Олимпийцев России и Паралимпийского комитета России, внося свой вклад в международные успехи отечественного спорта. С 2003 года ключевой социальной программой "ФосАгро" является проект "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). Во всех регионах присутствия "ФосАгро" в рамках ДРОЗДа действуют 80 секций по 30 видам спорта, открыты творческие студии и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются почти 8 тысяч детей. Всего за 20 лет школу ДРОЗДа прошли более 150 тысяч воспитанников. "ФосАгро" также уделяет значительное внимание развитию физической культуры среди работников, их семей и жителей регионов присутствия. На территории всех предприятий действуют спортивные комплексы, а в городах присутствия компания строит и модернизирует спортивные объекты.

https://ria.ru/20241212/fosagro-1988799852.html

https://ria.ru/20241209/pochva-1988199118.html

https://ria.ru/20241105/fosagro-1982001787.html

россия

санкт-петербург

саратов

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россия, санкт-петербург, саратов, анатолий рахлин, всероссийская федерация художественной гимнастики (вфхг), фосагро