Рейтинг@Mail.ru
"ФосАгро" и Федерация дзюдо Санкт-Петербурга расширят партнерство - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/partnerstvo-1989511750.html
"ФосАгро" и Федерация дзюдо Санкт-Петербурга расширят партнерство
"ФосАгро" и Федерация дзюдо Санкт-Петербурга расширят партнерство - РИА Новости, 16.12.2024
"ФосАгро" и Федерация дзюдо Санкт-Петербурга расширят партнерство
Группа "ФосАгро" и Федерация дзюдо Санкт-Петербурга договорились о расширении стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Группы. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:35
2024-12-16T17:35
россия
санкт-петербург
саратов
анатолий рахлин
всероссийская федерация художественной гимнастики (вфхг)
фосагро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930151380_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_4dfcdcf1802c536aab4e61c8a1d7e930.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Группа "ФосАгро" и Федерация дзюдо Санкт-Петербурга договорились о расширении стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Группы. Соответствующее соглашение подписали президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин и генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников. Сотрудничество получает новый импульс развития в год 90-летия Федерации дзюдо Северной столицы. Поддержка компании будет направлена на популяризацию данного вида спорта, а также на подготовку и проведение целой серии турниров, посвященных юбилею, в их числе Чемпионат Санкт-Петербурга, городские юношеские и юниорские первенства. Отмечается, что Санкт-Петербургская федерация дзюдо одна из сильнейших в стране. На счету петербургских спортсменов множество побед на всероссийских и международных соревнованиях, Олимпийских играх. Такие турниры Федерации как Кубок губернатора Санкт-Петербурга и Кубок Олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева включены в календарный план министерства спорта РФ. А Кубок Анатолия Рахлина вошел в утвержденный министерством спорта РФ перечень значимых международных физкультурных и спортивных мероприятий и стал визитной карточкой Северной столицы. "Региональные спортивные организации заинтересованы в поддержке прежде всего для организации на высшем уровне работы по популяризации и развитию детского и юношеского спорта. Огромный пласт работы нашей федерации находится именно в этой сфере. Рады, что в лице компании "ФосАгро" мы нашли надежного партнера, разделяющего наши ценности. Вместе будем растить новое поколение чемпионов", - приводит пресс-служба слова Рахлина. Он добавил, что Федерация и "ФосАгро" вместе будут растить новое поколение чемпионов. "Подчеркну, что у нас с Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга большой опыт совместной работы. Более 20 лет назад мы объединили усилия в решении вопросов развития и популяризации спорта, повышения его доступности. И сегодня, с подписанием соглашения, эта работа выходит на новый качественный уровень. Совместными усилиями мы впишем еще немало страниц в славную историю федерации, санкт-петербургского дзюдо и российского спорта в целом", - отметил Рыбников. По данным пресс-службы, "ФосАгро" традиционно поддерживает развитие детско-юношеского спорта и спорта высших достижений. На протяжении многих лет компания выступает генеральным партнером Всероссийской федерации художественной гимнастики, Федерации шахмат России, Федерации лыжных гонок России, Федерации регби России. Помогает клубам спорта высших достижений - баскетбольному клубу "Автодор" (Саратов), волейбольным клубам "Протон-Саратов" и "Северянка" (Череповец), команде по гаревому спидвею СК "Турбина" (Балаково). "ФосАгро" также является партнером Фонда поддержки Олимпийцев России и Паралимпийского комитета России, внося свой вклад в международные успехи отечественного спорта. С 2003 года ключевой социальной программой "ФосАгро" является проект "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). Во всех регионах присутствия "ФосАгро" в рамках ДРОЗДа действуют 80 секций по 30 видам спорта, открыты творческие студии и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются почти 8 тысяч детей. Всего за 20 лет школу ДРОЗДа прошли более 150 тысяч воспитанников. "ФосАгро" также уделяет значительное внимание развитию физической культуры среди работников, их семей и жителей регионов присутствия. На территории всех предприятий действуют спортивные комплексы, а в городах присутствия компания строит и модернизирует спортивные объекты.
https://ria.ru/20241212/fosagro-1988799852.html
https://ria.ru/20241209/pochva-1988199118.html
https://ria.ru/20241105/fosagro-1982001787.html
россия
санкт-петербург
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930151380_366:0:2810:1833_1920x0_80_0_0_55652ccc2c5ae10351297a00844e76bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, саратов, анатолий рахлин, всероссийская федерация художественной гимнастики (вфхг), фосагро
Россия, Санкт-Петербург, Саратов, Анатолий Рахлин, Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ), ФосАгро
"ФосАгро" и Федерация дзюдо Санкт-Петербурга расширят партнерство

"ФосАгро" и Федерация дзюдо Петербурга договорились о расширении партнерства

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк"ФосАгро"
ФосАгро - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
"ФосАгро". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Группа "ФосАгро" и Федерация дзюдо Санкт-Петербурга договорились о расширении стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Группы.
Соответствующее соглашение подписали президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин и генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников.
Стенд компании ФосАгро - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
"ФосАгро" в 2024 г ждет рекорд выпуска продукции — более 11,7 млн тонн
12 декабря, 13:04
Сотрудничество получает новый импульс развития в год 90-летия Федерации дзюдо Северной столицы. Поддержка компании будет направлена на популяризацию данного вида спорта, а также на подготовку и проведение целой серии турниров, посвященных юбилею, в их числе Чемпионат Санкт-Петербурга, городские юношеские и юниорские первенства.
Отмечается, что Санкт-Петербургская федерация дзюдо одна из сильнейших в стране. На счету петербургских спортсменов множество побед на всероссийских и международных соревнованиях, Олимпийских играх. Такие турниры Федерации как Кубок губернатора Санкт-Петербурга и Кубок Олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева включены в календарный план министерства спорта РФ. А Кубок Анатолия Рахлина вошел в утвержденный министерством спорта РФ перечень значимых международных физкультурных и спортивных мероприятий и стал визитной карточкой Северной столицы.
"Региональные спортивные организации заинтересованы в поддержке прежде всего для организации на высшем уровне работы по популяризации и развитию детского и юношеского спорта. Огромный пласт работы нашей федерации находится именно в этой сфере. Рады, что в лице компании "ФосАгро" мы нашли надежного партнера, разделяющего наши ценности. Вместе будем растить новое поколение чемпионов", - приводит пресс-служба слова Рахлина.
Он добавил, что Федерация и "ФосАгро" вместе будут растить новое поколение чемпионов.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
ФосАгро, АгроГард и МГУ запустили в России инициативу по защите почв
9 декабря, 16:11
"Подчеркну, что у нас с Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга большой опыт совместной работы. Более 20 лет назад мы объединили усилия в решении вопросов развития и популяризации спорта, повышения его доступности. И сегодня, с подписанием соглашения, эта работа выходит на новый качественный уровень. Совместными усилиями мы впишем еще немало страниц в славную историю федерации, санкт-петербургского дзюдо и российского спорта в целом", - отметил Рыбников.
По данным пресс-службы, "ФосАгро" традиционно поддерживает развитие детско-юношеского спорта и спорта высших достижений. На протяжении многих лет компания выступает генеральным партнером Всероссийской федерации художественной гимнастики, Федерации шахмат России, Федерации лыжных гонок России, Федерации регби России. Помогает клубам спорта высших достижений - баскетбольному клубу "Автодор" (Саратов), волейбольным клубам "Протон-Саратов" и "Северянка" (Череповец), команде по гаревому спидвею СК "Турбина" (Балаково). "ФосАгро" также является партнером Фонда поддержки Олимпийцев России и Паралимпийского комитета России, внося свой вклад в международные успехи отечественного спорта.
С 2003 года ключевой социальной программой "ФосАгро" является проект "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). Во всех регионах присутствия "ФосАгро" в рамках ДРОЗДа действуют 80 секций по 30 видам спорта, открыты творческие студии и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются почти 8 тысяч детей. Всего за 20 лет школу ДРОЗДа прошли более 150 тысяч воспитанников.
"ФосАгро" также уделяет значительное внимание развитию физической культуры среди работников, их семей и жителей регионов присутствия. На территории всех предприятий действуют спортивные комплексы, а в городах присутствия компания строит и модернизирует спортивные объекты.
Город Череповец - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Комплекс "ФосАгро" в Череповце выпустил 105-миллионную тонну серной кислоты
5 ноября, 17:58
 
РоссияСанкт-ПетербургСаратовАнатолий РахлинВсероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ)ФосАгро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала