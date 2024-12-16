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Путин рассказал о серийном выпуске "Орешника" - РИА Новости, 16.12.2024
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13:39 16.12.2024 (обновлено: 16:28 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/oreshnik-1989428422.html
Путин рассказал о серийном выпуске "Орешника"
Путин рассказал о серийном выпуске "Орешника" - РИА Новости, 16.12.2024
Путин рассказал о серийном выпуске "Орешника"
Серийный выпуск комплексов "Орешник" будет обеспечен в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:39
2024-12-16T16:28
ракета "орешник"
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Серийный выпуск комплексов "Орешник" будет обеспечен в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин."Серьезное внимание уделяем совершенствованию боевого состава вооруженных сил, наращиванию их возможностей… Нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых. Как известно, новейшим мощным оружием России стал комплекс средней дальности "Орешник". В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников. Это, безусловно, будет сделано", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
https://ria.ru/20241213/perekhvatchik-1988859156.html
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ракета "орешник", безопасность, россия, владимир путин
Ракета "Орешник", Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о серийном выпуске "Орешника"

Путин заявил, что скоро начнется серийный выпуск "Орешника"

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Серийный выпуск комплексов "Орешник" будет обеспечен в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Серьезное внимание уделяем совершенствованию боевого состава вооруженных сил, наращиванию их возможностей… Нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых. Как известно, новейшим мощным оружием России стал комплекс средней дальности "Орешник". В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников. Это, безусловно, будет сделано", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа Тикондерога USS Normandy ВМС США - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
"Наш ответ "Орешнику". Какое оружие испытали в США
13 декабря, 08:00
 
Ракета "Орешник"БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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