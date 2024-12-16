https://ria.ru/20241216/oreshnik-1989428422.html

Путин рассказал о серийном выпуске "Орешника"

Путин рассказал о серийном выпуске "Орешника" - РИА Новости, 16.12.2024

Путин рассказал о серийном выпуске "Орешника"

Серийный выпуск комплексов "Орешник" будет обеспечен в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:39

2024-12-16T13:39

2024-12-16T16:28

ракета "орешник"

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Серийный выпуск комплексов "Орешник" будет обеспечен в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин."Серьезное внимание уделяем совершенствованию боевого состава вооруженных сил, наращиванию их возможностей… Нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых. Как известно, новейшим мощным оружием России стал комплекс средней дальности "Орешник". В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников. Это, безусловно, будет сделано", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

https://ria.ru/20241213/perekhvatchik-1988859156.html

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2024

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ракета "орешник", безопасность, россия, владимир путин