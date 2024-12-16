https://ria.ru/20241216/opros-1989354956.html

Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на Новый год

Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на Новый год - РИА Новости, 16.12.2024

Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на Новый год

Россияне в среднем планируют потратить 62 тысячи 655 рублей на празднование 2025 года, что стало новым историческим максимумом, следует из результатов опроса... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T03:50

2024-12-16T03:50

2024-12-16T03:50

общество

вциом

новый год

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россияне в среднем планируют потратить 62 тысячи 655 рублей на празднование 2025 года, что стало новым историческим максимумом, следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного по запросу РИА Новости. Согласно результатам опроса, в среднем на празднование 2025 года россияне планируют потратить 62 тысячи, 655 рублей, что на 16% или 8 тысяч 588 рублей больше, чем в 2023 году, а также на 49 тысяч 410 рублей больше, чем в 2020 году. Из этой суммы более 13 тысяч респонденты планируют потратить на новогодний стол, 22 тысячи 983 рубля - на подарки близким, более 26 тысяч - на елки для детей, туристические поездки, посещения театров, ресторанов и прочее. Большинство опрошенных (76%) заявили, что собираются встречать Новый год дома, 5% планируют отмечать праздник в гостях, 4% - на даче, 2% - за городом в пансионате или санатории. Молодежь (18-23 года) чаще остальных отвечали, что планируют отмечать праздник в гостях (13%) и на даче (9%). "Ожидаемые траты на новогодние праздники растут ежегодно в среднем на одну пятую. Конечно, год на год не приходится: в 2022 году, например, они выросли в 2,4 раза к предыдущему, а два года подряд – в 2018 и 2019 – они снижались", - прокомментировал результаты опроса директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов. По его словам, в 2023 году был преодолен "знаковый рубеж", когда люди были готовы вложить в проведение праздника больше, чем они получают в месяц. "Эти выкладки означают, что есть более сильные факторы, определяющие желание россиян расщедриться на яркий и запоминающийся праздник, чем рост цен или доходов. Не исключаю, что этот показатель отражает запрос людей на морально-психологическую компенсацию: чем напряженнее был уходящий год, тем больше желания вложиться в празднование, чтобы получить более удачный следующий", - добавил Львов. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен по запросу РИА Новости 6 декабря 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20241215/otdykh-1836657926.html

https://ria.ru/20241203/prazdnik-1986999039.html

https://ria.ru/20241204/podarki-1987222985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вциом, новый год