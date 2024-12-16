https://ria.ru/20241216/omsk-1989487676.html

Омский губернатор обсудил в Москве вопросы развития "Транснефти" в регионе

Омский губернатор обсудил в Москве вопросы развития "Транснефти" в регионе - РИА Новости, 16.12.2024

Омский губернатор обсудил в Москве вопросы развития "Транснефти" в регионе

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в Москве встретился с председателем правления ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым и обсудил вопросы развития компании... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:48

2024-12-16T15:48

2024-12-16T16:09

омская область

москва

омская область

россия

виталий хоценко

николай токарев

транснефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989490958_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_1abe142b472526e0b0908655b8b347c9.jpg

ОМСК, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в Москве встретился с председателем правления ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым и обсудил вопросы развития компании в регионе, рассказали в пресс-службе областного правительства. "Обсудили вопросы перспективного развития предприятия "Транснефть – Западная Сибирь", которое является для нашего региона надёжным партнёром и играет стратегическую роль в развитии трубопроводной отрасли всей страны, связывая нефтепроводы западной и восточной части России через шесть регионов", - привели слова губернатора в пресс-службе правительства. Хоценко отметил, что на предприятии в Омской области работают порядка 2 тысяч сотрудников. По словам губернатора, компания является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. На встрече уделили внимание и активному участию предприятия в поддержке бойцов СВО и регулярной отправке грузов военным из Омска.

https://ria.ru/20241210/khotsenko-1988337168.html

москва

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, омская область, россия, виталий хоценко, николай токарев, транснефть