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Омский губернатор обсудил в Москве вопросы развития "Транснефти" в регионе - РИА Новости, 16.12.2024
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Омская область
 
15:48 16.12.2024 (обновлено: 16:09 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/omsk-1989487676.html
Омский губернатор обсудил в Москве вопросы развития "Транснефти" в регионе
Омский губернатор обсудил в Москве вопросы развития "Транснефти" в регионе - РИА Новости, 16.12.2024
Омский губернатор обсудил в Москве вопросы развития "Транснефти" в регионе
Губернатор Омской области Виталий Хоценко в Москве встретился с председателем правления ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым и обсудил вопросы развития компании... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:48
2024-12-16T16:09
омская область
москва
омская область
россия
виталий хоценко
николай токарев
транснефть
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ОМСК, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в Москве встретился с председателем правления ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым и обсудил вопросы развития компании в регионе, рассказали в пресс-службе областного правительства. "Обсудили вопросы перспективного развития предприятия "Транснефть – Западная Сибирь", которое является для нашего региона надёжным партнёром и играет стратегическую роль в развитии трубопроводной отрасли всей страны, связывая нефтепроводы западной и восточной части России через шесть регионов", - привели слова губернатора в пресс-службе правительства. Хоценко отметил, что на предприятии в Омской области работают порядка 2 тысяч сотрудников. По словам губернатора, компания является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. На встрече уделили внимание и активному участию предприятия в поддержке бойцов СВО и регулярной отправке грузов военным из Омска.
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москва, омская область, россия, виталий хоценко, николай токарев, транснефть
Омская область , Москва, Омская область, Россия, Виталий Хоценко, Николай Токарев, Транснефть
Омский губернатор обсудил в Москве вопросы развития "Транснефти" в регионе

Омский губернатор Хоценко провел встречу с председателем "Транснефть" Токаревым

© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко в Москве встретился с председателем правления ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым
Губернатор Омской области Виталий Хоценко в Москве встретился с председателем правления ПАО Транснефть Николаем Токаревым - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко в Москве встретился с председателем правления ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым
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ОМСК, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в Москве встретился с председателем правления ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым и обсудил вопросы развития компании в регионе, рассказали в пресс-службе областного правительства.
"Обсудили вопросы перспективного развития предприятия "Транснефть – Западная Сибирь", которое является для нашего региона надёжным партнёром и играет стратегическую роль в развитии трубопроводной отрасли всей страны, связывая нефтепроводы западной и восточной части России через шесть регионов", - привели слова губернатора в пресс-службе правительства.
Хоценко отметил, что на предприятии в Омской области работают порядка 2 тысяч сотрудников. По словам губернатора, компания является одним из крупнейших налогоплательщиков региона.
На встрече уделили внимание и активному участию предприятия в поддержке бойцов СВО и регулярной отправке грузов военным из Омска.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал 50 школьных автобусов учебным заведениям региона - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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Омская областьМоскваОмская областьРоссияВиталий ХоценкоНиколай ТокаревТранснефть
 
 
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