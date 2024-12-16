Омский губернатор обсудил в Москве вопросы развития "Транснефти" в регионе
Омский губернатор Хоценко провел встречу с председателем "Транснефть" Токаревым
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко в Москве встретился с председателем правления ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко в Москве встретился с председателем правления ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым
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ОМСК, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в Москве встретился с председателем правления ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым и обсудил вопросы развития компании в регионе, рассказали в пресс-службе областного правительства.
"Обсудили вопросы перспективного развития предприятия "Транснефть – Западная Сибирь", которое является для нашего региона надёжным партнёром и играет стратегическую роль в развитии трубопроводной отрасли всей страны, связывая нефтепроводы западной и восточной части России через шесть регионов", - привели слова губернатора в пресс-службе правительства.
Хоценко отметил, что на предприятии в Омской области работают порядка 2 тысяч сотрудников. По словам губернатора, компания является одним из крупнейших налогоплательщиков региона.
На встрече уделили внимание и активному участию предприятия в поддержке бойцов СВО и регулярной отправке грузов военным из Омска.
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10 декабря, 10:48