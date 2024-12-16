https://ria.ru/20241216/omsk-1989365137.html

Омск получил звание "Культурная столица 2026 года"

Омск получил звание "Культурная столица 2026 года" - РИА Новости, 16.12.2024

Омск получил звание "Культурная столица 2026 года"

Омск стал обладателем звания "Культурная столица 2026 года" по итогам федерального конкурса среди городов России, рассказал губернатор Омской области Виталий... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T08:42

2024-12-16T08:42

2024-12-16T08:42

омск

россия

омская область

виталий хоценко

общество

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ОМСК, 16 дек - РИА Новости. Омск стал обладателем звания "Культурная столица 2026 года" по итогам федерального конкурса среди городов России, рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Церемония подведения итогов конкурса прошла в Москве. Губернатор Хоценко сообщил, что Детский международный театральный фестиваль "Зажигаем звезды в Сибири" пройдет в Омске в 2026 году. Также в Омске планируется провести шесть крупных международных и всероссийских театральных фестивалей. "Омск - культурная столица России 2026! Вместе с большой командой Омской области, супругой Аленой и дочерью Сашей сегодня в Москве рассказали о нашем любимом Омске. Наш Омск - лучший город земли! Самый солнечный, современный и яркий! Приезжайте к нам и сами все узнаете! Мы всегда рады гостям", – написал губернатор в Telegram. Помимо этого, в январе 2025 года в Омске появится проектный офис президентского фонда культурных инициатив. Также Хоценко анонсировал проведение Всемирного этнокультурного форума в Омске в 2026 году, "Федерального сабантуя - 2026" и фестиваля уличного искусства, в котором примут участие как начинающие художники, так и звезды мирового и отечественного стрит-арта.

https://ria.ru/20241210/khotsenko-1988337168.html

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омск, россия, омская область, виталий хоценко, общество