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Омск получил звание "Культурная столица 2026 года" - РИА Новости, 16.12.2024
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08:42 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/omsk-1989365137.html
Омск получил звание "Культурная столица 2026 года"
Омск получил звание "Культурная столица 2026 года" - РИА Новости, 16.12.2024
Омск получил звание "Культурная столица 2026 года"
Омск стал обладателем звания "Культурная столица 2026 года" по итогам федерального конкурса среди городов России, рассказал губернатор Омской области Виталий... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T08:42
2024-12-16T08:42
омск
россия
омская область
виталий хоценко
общество
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ОМСК, 16 дек - РИА Новости. Омск стал обладателем звания "Культурная столица 2026 года" по итогам федерального конкурса среди городов России, рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Церемония подведения итогов конкурса прошла в Москве. Губернатор Хоценко сообщил, что Детский международный театральный фестиваль "Зажигаем звезды в Сибири" пройдет в Омске в 2026 году. Также в Омске планируется провести шесть крупных международных и всероссийских театральных фестивалей. "Омск - культурная столица России 2026! Вместе с большой командой Омской области, супругой Аленой и дочерью Сашей сегодня в Москве рассказали о нашем любимом Омске. Наш Омск - лучший город земли! Самый солнечный, современный и яркий! Приезжайте к нам и сами все узнаете! Мы всегда рады гостям", – написал губернатор в Telegram. Помимо этого, в январе 2025 года в Омске появится проектный офис президентского фонда культурных инициатив. Также Хоценко анонсировал проведение Всемирного этнокультурного форума в Омске в 2026 году, "Федерального сабантуя - 2026" и фестиваля уличного искусства, в котором примут участие как начинающие художники, так и звезды мирового и отечественного стрит-арта.
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омск, россия, омская область, виталий хоценко, общество
Омск, Россия, Омская область, Виталий Хоценко, Общество
Омск получил звание "Культурная столица 2026 года"

Губернатор Хоценко: Омск стал культурной столицей 2026 года по итогам конкурса

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Виталий Хоценко . Архивное фото
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ОМСК, 16 дек - РИА Новости. Омск стал обладателем звания "Культурная столица 2026 года" по итогам федерального конкурса среди городов России, рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
Церемония подведения итогов конкурса прошла в Москве. Губернатор Хоценко сообщил, что Детский международный театральный фестиваль "Зажигаем звезды в Сибири" пройдет в Омске в 2026 году. Также в Омске планируется провести шесть крупных международных и всероссийских театральных фестивалей.
"Омск - культурная столица России 2026! Вместе с большой командой Омской области, супругой Аленой и дочерью Сашей сегодня в Москве рассказали о нашем любимом Омске. Наш Омск - лучший город земли! Самый солнечный, современный и яркий! Приезжайте к нам и сами все узнаете! Мы всегда рады гостям", – написал губернатор в Telegram.
Помимо этого, в январе 2025 года в Омске появится проектный офис президентского фонда культурных инициатив. Также Хоценко анонсировал проведение Всемирного этнокультурного форума в Омске в 2026 году, "Федерального сабантуя - 2026" и фестиваля уличного искусства, в котором примут участие как начинающие художники, так и звезды мирового и отечественного стрит-арта.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал 50 школьных автобусов учебным заведениям региона - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Губернатор Омской области передал школам региона 50 автобусов
10 декабря, 10:48
 
ОмскРоссияОмская областьВиталий ХоценкоОбщество
 
 
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