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Белоусов призвал доформировать два военных округа - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 16.12.2024 (обновлено: 14:23 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/okruga-1989443220.html
Белоусов призвал доформировать два военных округа
Белоусов призвал доформировать два военных округа - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов призвал доформировать два военных округа
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости завершения формирования Московского и Ленинградского военных округов в ответ на расширение НАТО к... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:10
2024-12-16T14:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
москва
санкт-петербург
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости завершения формирования Московского и Ленинградского военных округов в ответ на расширение НАТО к российским границам."Необходимо завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов – как ответ на расширение НАТО в направлении наших границ. И в этой связи уточнить численность Вооруженных сил", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989447882.html
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безопасность, россия, москва, санкт-петербург, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Андрей Белоусов
Белоусов призвал доформировать два военных округа

Белоусов призвал доформировать московский и ленинградский военные округа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости завершения формирования Московского и Ленинградского военных округов в ответ на расширение НАТО к российским границам.
"Необходимо завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов – как ответ на расширение НАТО в направлении наших границ. И в этой связи уточнить численность Вооруженных сил", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Андрей Белоусов, архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Белоусов: Россия делится с партнерами опытом ведения боевых действий
Вчера, 14:23
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМоскваСанкт-ПетербургАндрей Белоусов
 
 
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