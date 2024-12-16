https://ria.ru/20241216/okruga-1989443220.html
Белоусов призвал доформировать два военных округа
Белоусов призвал доформировать два военных округа - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов призвал доформировать два военных округа
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости завершения формирования Московского и Ленинградского военных округов в ответ на расширение НАТО к... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:10
2024-12-16T14:10
2024-12-16T14:23
специальная военная операция на украине
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андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости завершения формирования Московского и Ленинградского военных округов в ответ на расширение НАТО к российским границам."Необходимо завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов – как ответ на расширение НАТО в направлении наших границ. И в этой связи уточнить численность Вооруженных сил", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989447882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, москва, санкт-петербург, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Андрей Белоусов
Белоусов призвал доформировать два военных округа
Белоусов призвал доформировать московский и ленинградский военные округа