https://ria.ru/20241216/okruga-1989443220.html

Белоусов призвал доформировать два военных округа

Белоусов призвал доформировать два военных округа - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов призвал доформировать два военных округа

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости завершения формирования Московского и Ленинградского военных округов в ответ на расширение НАТО к... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:10

2024-12-16T14:10

2024-12-16T14:23

специальная военная операция на украине

безопасность

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андрей белоусов

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости завершения формирования Московского и Ленинградского военных округов в ответ на расширение НАТО к российским границам."Необходимо завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов – как ответ на расширение НАТО в направлении наших границ. И в этой связи уточнить численность Вооруженных сил", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989447882.html

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, москва, санкт-петербург, андрей белоусов