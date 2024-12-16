В Японии поприветствовали начало передислокации морпехов США с Окинавы
NHK: Япония приветствует начало передислокации морпехов США с Окинавы на Гуам
© Фото : The U.S. National ArchivesАмериканская военная база "Кэмп Фостер" на острове Окинава в Японии
Американская военная база "Кэмп Фостер" на острове Окинава в Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 16 дек – РИА Новости. Япония считает важной работой передислокацию морских пехотинцев США с Окинавы на Гуам, заявил глава японского МО Гэн Накатани на встрече с губернатором префектуры Дэнни Тамаки, передает телеканал NHK.
"Перевод морской пехоты на Гуам является важной работой, в сотрудничестве с американской стороной мы будем продвигать этот перевод", - сказал Накатани.
Губернатор Тамаки отметил, что "Окинава настаивает на твердой реализации и на предъявлении четкого плана перевода с тем, чтобы как можно скорее передислокация на Гуам была завершена".
Также он потребовал, чтобы все учения морской пехоты были переведены на Гуам, и попросил министерство обороны провести соответствующую работу в этом направлении.
Тамаки также высказал обеспокоенность в связи с возобновлением полетов американских конвертопланов Osprey при отсутствии полной информации с американской стороны.
"В качестве первого этапа передислокации морских пехотинцев США за пределы префектуры Окинава начат перевод первых 100 человек с Окинавы на Гуам. Перевод будет осуществляться поэтапно, мы подтвердили с США, что с Окинавы на Гуам будут переведенц 4 тысячи человек. Правительство Японии, занимавшееся этим вопросом, видит большой смысл в том, что было объявлено о начале перевода", - сказал, в свою очередь, на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси.
В 2006 году Япония и США достигли соглашения об облегчении нагрузки на Окинаву, где расположено 70% американских баз, и передислокации 9 тысяч морских пехотинцев на Гуам и на Гавайи. Из них 4 тысячи должны отправиться на Гуам. В субботу командование морской пехоты США объявило о начале перевода первых 100 человек, который будет осуществляться на протяжении будущего года. Расходы на передислокацию составят 8,6 миллиарда иен (57 миллионов долларов), из них Япония заплатит 2,6 миллиарда иен (17,3 миллиона долларов). Построенными на Гуаме полигонами смогут пользоваться и японские силы самообороны.