Рейтинг@Mail.ru
В Японии поприветствовали начало передислокации морпехов США с Окинавы - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:19 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/okinava-1989358827.html
В Японии поприветствовали начало передислокации морпехов США с Окинавы
В Японии поприветствовали начало передислокации морпехов США с Окинавы - РИА Новости, 16.12.2024
В Японии поприветствовали начало передислокации морпехов США с Окинавы
Япония считает важной работой передислокацию морских пехотинцев США с Окинавы на Гуам, заявил глава японского МО Гэн Накатани на встрече с губернатором... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T06:19
2024-12-16T06:19
в мире
гуам
окинава
сша
гэн накатани
есимаса хаяси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155207/81/1552078118_0:46:2622:1521_1920x0_80_0_0_54fe1fc11b5cb2428d8386b28b759129.jpg
ТОКИО, 16 дек – РИА Новости. Япония считает важной работой передислокацию морских пехотинцев США с Окинавы на Гуам, заявил глава японского МО Гэн Накатани на встрече с губернатором префектуры Дэнни Тамаки, передает телеканал NHK. Министр обороны нанес визит губернатору Окинавы в связи с началом перевода морских пехотинцев США с Окинавы на Гуам. Ранее американское командование сообщило, что начало передислокацию, первые 100 человек будут переведены на Гуам в течение следующего года. "Перевод морской пехоты на Гуам является важной работой, в сотрудничестве с американской стороной мы будем продвигать этот перевод", - сказал Накатани. Губернатор Тамаки отметил, что "Окинава настаивает на твердой реализации и на предъявлении четкого плана перевода с тем, чтобы как можно скорее передислокация на Гуам была завершена". Также он потребовал, чтобы все учения морской пехоты были переведены на Гуам, и попросил министерство обороны провести соответствующую работу в этом направлении. Тамаки также высказал обеспокоенность в связи с возобновлением полетов американских конвертопланов Osprey при отсутствии полной информации с американской стороны. "В качестве первого этапа передислокации морских пехотинцев США за пределы префектуры Окинава начат перевод первых 100 человек с Окинавы на Гуам. Перевод будет осуществляться поэтапно, мы подтвердили с США, что с Окинавы на Гуам будут переведенц 4 тысячи человек. Правительство Японии, занимавшееся этим вопросом, видит большой смысл в том, что было объявлено о начале перевода", - сказал, в свою очередь, на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси. В 2006 году Япония и США достигли соглашения об облегчении нагрузки на Окинаву, где расположено 70% американских баз, и передислокации 9 тысяч морских пехотинцев на Гуам и на Гавайи. Из них 4 тысячи должны отправиться на Гуам. В субботу командование морской пехоты США объявило о начале перевода первых 100 человек, который будет осуществляться на протяжении будущего года. Расходы на передислокацию составят 8,6 миллиарда иен (57 миллионов долларов), из них Япония заплатит 2,6 миллиарда иен (17,3 миллиона долларов). Построенными на Гуаме полигонами смогут пользоваться и японские силы самообороны.
https://ria.ru/20241212/soglashenie-1988727450.html
https://ria.ru/20241125/rakety-1985590062.html
https://ria.ru/20241117/yaponiya-1984213743.html
гуам
окинава
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155207/81/1552078118_268:0:2356:1566_1920x0_80_0_0_8574f245f2ae349c290dc7e88b592d63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гуам, окинава, сша, гэн накатани, есимаса хаяси
В мире, Гуам, Окинава, США, Гэн Накатани, Есимаса Хаяси
В Японии поприветствовали начало передислокации морпехов США с Окинавы

NHK: Япония приветствует начало передислокации морпехов США с Окинавы на Гуам

© Фото : The U.S. National ArchivesАмериканская военная база "Кэмп Фостер" на острове Окинава в Японии
Американская военная база Кэмп Фостер на острове Окинава в Японии - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : The U.S. National Archives
Американская военная база "Кэмп Фостер" на острове Окинава в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 16 дек – РИА Новости. Япония считает важной работой передислокацию морских пехотинцев США с Окинавы на Гуам, заявил глава японского МО Гэн Накатани на встрече с губернатором префектуры Дэнни Тамаки, передает телеканал NHK.
Министр обороны нанес визит губернатору Окинавы в связи с началом перевода морских пехотинцев США с Окинавы на Гуам. Ранее американское командование сообщило, что начало передислокацию, первые 100 человек будут переведены на Гуам в течение следующего года.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонного оборудования
12 декабря, 05:41
"Перевод морской пехоты на Гуам является важной работой, в сотрудничестве с американской стороной мы будем продвигать этот перевод", - сказал Накатани.
Губернатор Тамаки отметил, что "Окинава настаивает на твердой реализации и на предъявлении четкого плана перевода с тем, чтобы как можно скорее передислокация на Гуам была завершена".
Также он потребовал, чтобы все учения морской пехоты были переведены на Гуам, и попросил министерство обороны провести соответствующую работу в этом направлении.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
СМИ сообщили о планах США по размещению ракет на Филиппинах и в Японии
25 ноября, 14:46
Тамаки также высказал обеспокоенность в связи с возобновлением полетов американских конвертопланов Osprey при отсутствии полной информации с американской стороны.
"В качестве первого этапа передислокации морских пехотинцев США за пределы префектуры Окинава начат перевод первых 100 человек с Окинавы на Гуам. Перевод будет осуществляться поэтапно, мы подтвердили с США, что с Окинавы на Гуам будут переведенц 4 тысячи человек. Правительство Японии, занимавшееся этим вопросом, видит большой смысл в том, что было объявлено о начале перевода", - сказал, в свою очередь, на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси.
В 2006 году Япония и США достигли соглашения об облегчении нагрузки на Окинаву, где расположено 70% американских баз, и передислокации 9 тысяч морских пехотинцев на Гуам и на Гавайи. Из них 4 тысячи должны отправиться на Гуам. В субботу командование морской пехоты США объявило о начале перевода первых 100 человек, который будет осуществляться на протяжении будущего года. Расходы на передислокацию составят 8,6 миллиарда иен (57 миллионов долларов), из них Япония заплатит 2,6 миллиарда иен (17,3 миллиона долларов). Построенными на Гуаме полигонами смогут пользоваться и японские силы самообороны.
Военнослужащий сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Япония начнет регулярные развертывания морской пехоты в Австралии
17 ноября, 06:10
 
В миреГуамОкинаваСШАГэн НакатаниЕсимаса Хаяси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала