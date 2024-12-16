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Проявившие себя офицеры должны войти в основу командования, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
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15:28 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/ofitsery-1989480155.html
Проявившие себя офицеры должны войти в основу командования, заявил Путин
Проявившие себя офицеры должны войти в основу командования, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Проявившие себя офицеры должны войти в основу командования, заявил Путин
Проявившие себя в боях российские офицеры и сержанты должны войти в основу командного состава Вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:28
2024-12-16T15:28
безопасность
россия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Проявившие себя в боях российские офицеры и сержанты должны войти в основу командного состава Вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вновь подчеркну: талантливые, проявившие себя в сложной боевой обстановке офицеры, сержанты должны войти в основу командного состава Вооруженных сил, а также стать преподавателями военно-учебных заведений", - сказал Путин в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
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безопасность, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Проявившие себя офицеры должны войти в основу командования, заявил Путин

Путин: проявившие себя в боях офицеры должны войти в основу командования ВС РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ
Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Проявившие себя в боях российские офицеры и сержанты должны войти в основу командного состава Вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Вновь подчеркну: талантливые, проявившие себя в сложной боевой обстановке офицеры, сержанты должны войти в основу командного состава Вооруженных сил, а также стать преподавателями военно-учебных заведений", - сказал Путин в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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