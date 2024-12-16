https://ria.ru/20241216/ofitsery-1989480155.html

Проявившие себя офицеры должны войти в основу командования, заявил Путин

Проявившие себя офицеры должны войти в основу командования, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024

Проявившие себя офицеры должны войти в основу командования, заявил Путин

Проявившие себя в боях российские офицеры и сержанты должны войти в основу командного состава Вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:28

2024-12-16T15:28

2024-12-16T15:28

безопасность

россия

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Проявившие себя в боях российские офицеры и сержанты должны войти в основу командного состава Вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вновь подчеркну: талантливые, проявившие себя в сложной боевой обстановке офицеры, сержанты должны войти в основу командного состава Вооруженных сил, а также стать преподавателями военно-учебных заведений", - сказал Путин в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)