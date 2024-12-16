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В США сделали заявление о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 16.12.2024
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10:27 16.12.2024 (обновлено: 17:31 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/nyt-1989387645.html
В США сделали заявление о завершении конфликта на Украине
В США сделали заявление о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 16.12.2024
В США сделали заявление о завершении конфликта на Украине
Конфликт на Украине вступает в финальную фазу, а его завершение может произойти уже скоро, пишет The New York Times. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T10:27
2024-12-16T17:31
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине вступает в финальную фазу, а его завершение может произойти уже скоро, пишет The New York Times."Спустя почти три года с начала специальной военной операции на Украине конфликт вступает в фазу, которая может быть финальной, а сделка по прекращению боевых действий кажется более вероятной, чем когда-либо", — говорится в материале.Обозреватель напомнил о тяжелой ситуации на Украине, которая с лета неизменно продолжает терять территории и страдает от увеличивающейся нехватки солдат.В конце ноября Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций.
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в мире, украина, россия, москва, владимир путин, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
В США сделали заявление о завершении конфликта на Украине

NYT: конфликт на Украине вступает в финальную фазу

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие в Донецкой области
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине вступает в финальную фазу, а его завершение может произойти уже скоро, пишет The New York Times.
«
"Спустя почти три года с начала специальной военной операции на Украине конфликт вступает в фазу, которая может быть финальной, а сделка по прекращению боевых действий кажется более вероятной, чем когда-либо", — говорится в материале.
Обозреватель напомнил о тяжелой ситуации на Украине, которая с лета неизменно продолжает терять территории и страдает от увеличивающейся нехватки солдат.
В конце ноября Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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