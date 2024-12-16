https://ria.ru/20241216/nyt-1989387645.html

В США сделали заявление о завершении конфликта на Украине

В США сделали заявление о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 16.12.2024

В США сделали заявление о завершении конфликта на Украине

Конфликт на Украине вступает в финальную фазу, а его завершение может произойти уже скоро, пишет The New York Times. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T10:27

2024-12-16T10:27

2024-12-16T17:31

в мире

украина

россия

москва

владимир путин

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762908925_0:158:3178:1946_1920x0_80_0_0_b03e76f0deaa0d590cabee5ae9113156.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине вступает в финальную фазу, а его завершение может произойти уже скоро, пишет The New York Times."Спустя почти три года с начала специальной военной операции на Украине конфликт вступает в фазу, которая может быть финальной, а сделка по прекращению боевых действий кажется более вероятной, чем когда-либо", — говорится в материале.Обозреватель напомнил о тяжелой ситуации на Украине, которая с лета неизменно продолжает терять территории и страдает от увеличивающейся нехватки солдат.В конце ноября Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций.

https://ria.ru/20241216/ukraina-1989365818.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, москва, владимир путин, владимир зеленский, нато