https://ria.ru/20241216/nikaragua-1989353157.html
Никарагуа может начать выпуск карт "Мир"
Никарагуа может начать выпуск карт "Мир" - РИА Новости, 16.12.2024
Никарагуа может начать выпуск карт "Мир"
Никарагуа в будущем может начать выпускать карты "Мир", Манагуа и Москва планируют создать сеть соответствующих платежной системе банкоматов, сообщил... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T02:06
2024-12-16T02:06
2024-12-16T02:07
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Никарагуа в будущем может начать выпускать карты "Мир", Манагуа и Москва планируют создать сеть соответствующих платежной системе банкоматов, сообщил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо в интервью газете "Известия". "Мы надеемся продвинуться в течение 2025 года в том, чтобы создать целую сеть такого рода банкоматов в столице Манагуа, а также в других важных городах нашей страны, чтобы упростить ситуацию для российских граждан. В будущем мы также можем начать выпускать карты "Мир" в Никарагуа. Это крайне важно, поскольку это поможет упростить торговые связи и увеличить товарообмен", - сказал он изданию. Специальный представитель отметил, что подобное решение ознаменует протест против санкций США и их европейских союзников, которые, как он подчеркнул, представляют собой одностороннюю агрессию в отношении стран, не желающих подчиняться их требованиям. Москве и Манагуа, по его словам, необходимо искать "не связанные с Западом каналы для прямой банковской коммуникации".
https://ria.ru/20241124/mir-1985410729.html
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никарагуа, манагуа (город), москва
Никарагуа, Манагуа (город), Москва
Никарагуа может начать выпуск карт "Мир"
Спецпредставитель Никарагуа сообщил о желании страны выпускать карты Мир