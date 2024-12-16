https://ria.ru/20241216/neft-1989501016.html

Пятно разлива нефтепродуктов в Азовском море не достигло берега

Пятно разлива нефтепродуктов в Азовском море не достигло берега - РИА Новости, 16.12.2024

Пятно разлива нефтепродуктов в Азовском море не достигло берега

Пятно разлива нефтепродуктов после крушения в Керченском проливе танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" не достигло берега, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T16:52

2024-12-16T16:52

2024-12-16T18:04

происшествия

азовское море

керченский пролив

краснодарский край

вениамин кондратьев

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 16 дек – РИА Новости. Пятно разлива нефтепродуктов после крушения в Керченском проливе танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" не достигло берега, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."На данный момент пятно разлива нефтепродуктов не достигло берега", - написал Кондратьев в Telegram-канале.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.

https://ria.ru/20241216/tanker-1989415601.html

азовское море

керченский пролив

краснодарский край

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Кадры облета над местом крушения танкеров в Керченском проливе Минприроды показало кадры облета над местом крушения танкеров в Керченском проливе. В начале видео видно "нос" потерпевшего крушение судна. На второй половине ролика – танкер, севший на мель. 2024-12-16T16:52 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, азовское море, керченский пролив, краснодарский край, вениамин кондратьев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе