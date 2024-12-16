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Пятно разлива нефтепродуктов в Азовском море не достигло берега
Пятно разлива нефтепродуктов в Азовском море не достигло берега - РИА Новости, 16.12.2024
Пятно разлива нефтепродуктов в Азовском море не достигло берега
Пятно разлива нефтепродуктов после крушения в Керченском проливе танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" не достигло берега, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:52
2024-12-16T16:52
2024-12-16T18:04
происшествия
азовское море
керченский пролив
краснодарский край
вениамин кондратьев
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 16 дек – РИА Новости. Пятно разлива нефтепродуктов после крушения в Керченском проливе танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" не достигло берега, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."На данный момент пятно разлива нефтепродуктов не достигло берега", - написал Кондратьев в Telegram-канале.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
https://ria.ru/20241216/tanker-1989415601.html
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Кадры облета над местом крушения танкеров в Керченском проливе
Минприроды показало кадры облета над местом крушения танкеров в Керченском проливе. В начале видео видно "нос" потерпевшего крушение судна. На второй половине ролика – танкер, севший на мель.
2024-12-16T16:52
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происшествия, азовское море, керченский пролив, краснодарский край, вениамин кондратьев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Азовское море, Керченский пролив, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Пятно разлива нефтепродуктов в Азовском море не достигло берега
Кондратьев заявил, что разлив нефтепродуктов в Азовском море не дошел до берега