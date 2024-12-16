https://ria.ru/20241216/nebenzya-1989567294.html

Небензя рассказал о непоколебимой позиции России по украинскому конфликту

Небензя рассказал о непоколебимой позиции России по украинскому конфликту - РИА Новости, 16.12.2024

Небензя рассказал о непоколебимой позиции России по украинскому конфликту

Россию не устроят "никакие схемы" заморозки конфликта на Украине, также "не может быть и речи" о роли НАТО в урегулирования кризиса, сообщил постпред РФ при ООН РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T23:35

2024-12-16T23:35

2024-12-16T23:50

специальная военная операция на украине

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ООН, 16 дек – РИА Новости. Россию не устроят "никакие схемы" заморозки конфликта на Украине, также "не может быть и речи" о роли НАТО в урегулирования кризиса, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроят. Мы на примере с Минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить, и хорошо понимаем, что цель этого упражнения – дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя, чтобы перевооружиться и зализать раны. Не может быть и речи ни о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

https://ria.ru/20241216/nebenzya-1989567386.html

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