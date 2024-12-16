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Небензя рассказал о непоколебимой позиции России по украинскому конфликту - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:35 16.12.2024 (обновлено: 23:50 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/nebenzya-1989567294.html
Небензя рассказал о непоколебимой позиции России по украинскому конфликту
Небензя рассказал о непоколебимой позиции России по украинскому конфликту - РИА Новости, 16.12.2024
Небензя рассказал о непоколебимой позиции России по украинскому конфликту
Россию не устроят "никакие схемы" заморозки конфликта на Украине, также "не может быть и речи" о роли НАТО в урегулирования кризиса, сообщил постпред РФ при ООН РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T23:35
2024-12-16T23:50
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
василий небензя
нато
оон
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ООН, 16 дек – РИА Новости. Россию не устроят "никакие схемы" заморозки конфликта на Украине, также "не может быть и речи" о роли НАТО в урегулирования кризиса, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроят. Мы на примере с Минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить, и хорошо понимаем, что цель этого упражнения – дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя, чтобы перевооружиться и зализать раны. Не может быть и речи ни о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20241216/nebenzya-1989567386.html
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россия, в мире, украина, василий небензя, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Василий Небензя, НАТО, ООН
Небензя рассказал о непоколебимой позиции России по украинскому конфликту

Небензя: никакие схемы заморозки украинского конфликта Россию не устроят

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 16 дек – РИА Новости. Россию не устроят "никакие схемы" заморозки конфликта на Украине, также "не может быть и речи" о роли НАТО в урегулирования кризиса, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроят. Мы на примере с Минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить, и хорошо понимаем, что цель этого упражнения – дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя, чтобы перевооружиться и зализать раны. Не может быть и речи ни о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Небензя назвал условия России по украинскому конфликту логичными
Вчера, 23:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаВасилий НебензяНАТОООН
 
 
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