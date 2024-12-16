Рейтинг@Mail.ru
Не спортсмен, но геймер. Ученые исследовали поведение подростков - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/nauka-1989106737.html
Не спортсмен, но геймер. Ученые исследовали поведение подростков
Не спортсмен, но геймер. Ученые исследовали поведение подростков - РИА Новости, 16.12.2024
Не спортсмен, но геймер. Ученые исследовали поведение подростков
Почти 80 процентов старшеклассников страдают от недостатка физической активности. К такому выводу пришли ученые СГМУ в ходе одномоментного комплексного... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T07:00
2024-12-16T07:00
наука
наука
общество
университетская наука
подростки
россия
саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму)
гаджеты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989105198_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1b2e83339e37711496790e79ba5f120.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Почти 80 процентов старшеклассников страдают от недостатка физической активности. К такому выводу пришли ученые СГМУ в ходе одномоментного комплексного исследования поведенческих особенностей подростков, в котором приняли участие 1300 человек в возрасте от 15 до 17 лет.Как рассказала РИА "Новости" профессор кафедры общей гигиены и экологии Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Юлия Елисеева, недавно защитившая диссертацию по этой теме, физическая активность оценивалась по тому, сколько времени обучающиеся уделяют занятиям физкультурой в рамках школьной программы. Если этот показатель составляет менее 60 минут в день, то такая активность считается недостаточной, особенно в подростковом возрасте, когда организм нуждается в регулярных физических нагрузках. А ведь именно в старших классах снижается количество любителей спорта."В нашей стране стремительно развивается массовый и детский спорт, есть народная любовь к разным видам спорта — у девочек, например, любовь к художественной гимнастике и фигурному катанию; у мальчиков — к футболу и хоккею. Однако эти виды спорта активно задействуют ребят дошкольного, младшего и отчасти среднего школьных возрастов, в то время как количество старшеклассников, регулярно посещающих спортивные секции, сокращается до 5-15 процентов", — добавила профессор.Среди основных причин отказа от занятий спортом сами школьники называют дефицит времени и чрезмерную учебную нагрузку. По словам Юлии Елисеевой, ради учебного процесса старшеклассники жертвуют своей физической активностью. И, как показала практика, такой подход приводит к тому, что многим из них становится сложно сдавать нормативы ГТО.Кроме того, исследователи отметили, что современные подростки предпочитают проводить свободное время за использованием гаджетов. Более 90 процентов пользуются электронными устройствами более двух часов каждый день для учебы, развлечений и общения в социальных сетях. Это, в свою очередь, приводит к недостатку сна. Около 70 процентов старшеклассников спят менее восьми часов в сутки."Цифровой досуг, как это ни парадоксально, влияет на продолжительность ночного сна. Вечером пора отдыхать и спать, а они даже в постели продолжают цифровую деятельность, тем самым крадут время у сна", — отметила профессор, добавив, что у подростков меняются циркадные ритмы (биологические часы человека).По словам Юлии Елисеевой, полноценный сон необходим не только для отдыха и восстановления работоспособности функций центральной нервной системы, но и для нормального роста, так как во сне активно вырабатывается необходимый для этого гормон.Таким образом, исследование показало, что сочетание недостаточной физической активности, нехватки сна и чрезмерное увлечение цифровыми технологиями формирует настораживающий поведенческий профиль современных подростков, который нуждается в тщательном контроле и вмешательстве.
https://ria.ru/20241209/nauka-1987716214.html
https://ria.ru/20240422/nauka-1941037070.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989105198_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_781caf3166ce7b4671fda85237c244e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, общество, университетская наука, подростки, россия, саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму), гаджеты, спорт
Наука, Наука, Общество, Университетская наука, Подростки, Россия, Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (СГМУ), Гаджеты, Спорт
Не спортсмен, но геймер. Ученые исследовали поведение подростков

Саратовские ученые изучили поведенческие факторы риска старшеклассников

© iStock.com / ImgorthandДети используют гаджеты
Дети используют гаджеты - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© iStock.com / Imgorthand
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Почти 80 процентов старшеклассников страдают от недостатка физической активности. К такому выводу пришли ученые СГМУ в ходе одномоментного комплексного исследования поведенческих особенностей подростков, в котором приняли участие 1300 человек в возрасте от 15 до 17 лет.
Как рассказала РИА "Новости" профессор кафедры общей гигиены и экологии Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Юлия Елисеева, недавно защитившая диссертацию по этой теме, физическая активность оценивалась по тому, сколько времени обучающиеся уделяют занятиям физкультурой в рамках школьной программы. Если этот показатель составляет менее 60 минут в день, то такая активность считается недостаточной, особенно в подростковом возрасте, когда организм нуждается в регулярных физических нагрузках. А ведь именно в старших классах снижается количество любителей спорта.
"В нашей стране стремительно развивается массовый и детский спорт, есть народная любовь к разным видам спорта — у девочек, например, любовь к художественной гимнастике и фигурному катанию; у мальчиков — к футболу и хоккею. Однако эти виды спорта активно задействуют ребят дошкольного, младшего и отчасти среднего школьных возрастов, в то время как количество старшеклассников, регулярно посещающих спортивные секции, сокращается до 5-15 процентов", — добавила профессор.
Еда - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Ложечку за маму. Дочери жестких матерей чаще страдают пищевыми нарушениями
9 декабря, 05:00
Среди основных причин отказа от занятий спортом сами школьники называют дефицит времени и чрезмерную учебную нагрузку. По словам Юлии Елисеевой, ради учебного процесса старшеклассники жертвуют своей физической активностью. И, как показала практика, такой подход приводит к тому, что многим из них становится сложно сдавать нормативы ГТО.
Кроме того, исследователи отметили, что современные подростки предпочитают проводить свободное время за использованием гаджетов. Более 90 процентов пользуются электронными устройствами более двух часов каждый день для учебы, развлечений и общения в социальных сетях. Это, в свою очередь, приводит к недостатку сна. Около 70 процентов старшеклассников спят менее восьми часов в сутки.
"Цифровой досуг, как это ни парадоксально, влияет на продолжительность ночного сна. Вечером пора отдыхать и спать, а они даже в постели продолжают цифровую деятельность, тем самым крадут время у сна", — отметила профессор, добавив, что у подростков меняются циркадные ритмы (биологические часы человека).
Подросток соблюдает жесткую диету - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Рост 170 см, вес 32 кг. Выявлена связь пищевых расстройств с депрессией
22 апреля, 09:00
По словам Юлии Елисеевой, полноценный сон необходим не только для отдыха и восстановления работоспособности функций центральной нервной системы, но и для нормального роста, так как во сне активно вырабатывается необходимый для этого гормон.
Таким образом, исследование показало, что сочетание недостаточной физической активности, нехватки сна и чрезмерное увлечение цифровыми технологиями формирует настораживающий поведенческий профиль современных подростков, который нуждается в тщательном контроле и вмешательстве.
 
НаукаНаукаОбществоУниверситетская наукаПодросткиРоссияСаратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (СГМУ)ГаджетыСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала