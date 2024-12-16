https://ria.ru/20241216/nauka-1989106737.html

Не спортсмен, но геймер. Ученые исследовали поведение подростков

Не спортсмен, но геймер. Ученые исследовали поведение подростков - РИА Новости, 16.12.2024

Не спортсмен, но геймер. Ученые исследовали поведение подростков

Почти 80 процентов старшеклассников страдают от недостатка физической активности. К такому выводу пришли ученые СГМУ в ходе одномоментного комплексного... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T07:00

2024-12-16T07:00

2024-12-16T07:00

наука

наука

общество

университетская наука

подростки

россия

саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму)

гаджеты

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Почти 80 процентов старшеклассников страдают от недостатка физической активности. К такому выводу пришли ученые СГМУ в ходе одномоментного комплексного исследования поведенческих особенностей подростков, в котором приняли участие 1300 человек в возрасте от 15 до 17 лет.Как рассказала РИА "Новости" профессор кафедры общей гигиены и экологии Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Юлия Елисеева, недавно защитившая диссертацию по этой теме, физическая активность оценивалась по тому, сколько времени обучающиеся уделяют занятиям физкультурой в рамках школьной программы. Если этот показатель составляет менее 60 минут в день, то такая активность считается недостаточной, особенно в подростковом возрасте, когда организм нуждается в регулярных физических нагрузках. А ведь именно в старших классах снижается количество любителей спорта."В нашей стране стремительно развивается массовый и детский спорт, есть народная любовь к разным видам спорта — у девочек, например, любовь к художественной гимнастике и фигурному катанию; у мальчиков — к футболу и хоккею. Однако эти виды спорта активно задействуют ребят дошкольного, младшего и отчасти среднего школьных возрастов, в то время как количество старшеклассников, регулярно посещающих спортивные секции, сокращается до 5-15 процентов", — добавила профессор.Среди основных причин отказа от занятий спортом сами школьники называют дефицит времени и чрезмерную учебную нагрузку. По словам Юлии Елисеевой, ради учебного процесса старшеклассники жертвуют своей физической активностью. И, как показала практика, такой подход приводит к тому, что многим из них становится сложно сдавать нормативы ГТО.Кроме того, исследователи отметили, что современные подростки предпочитают проводить свободное время за использованием гаджетов. Более 90 процентов пользуются электронными устройствами более двух часов каждый день для учебы, развлечений и общения в социальных сетях. Это, в свою очередь, приводит к недостатку сна. Около 70 процентов старшеклассников спят менее восьми часов в сутки."Цифровой досуг, как это ни парадоксально, влияет на продолжительность ночного сна. Вечером пора отдыхать и спать, а они даже в постели продолжают цифровую деятельность, тем самым крадут время у сна", — отметила профессор, добавив, что у подростков меняются циркадные ритмы (биологические часы человека).По словам Юлии Елисеевой, полноценный сон необходим не только для отдыха и восстановления работоспособности функций центральной нервной системы, но и для нормального роста, так как во сне активно вырабатывается необходимый для этого гормон.Таким образом, исследование показало, что сочетание недостаточной физической активности, нехватки сна и чрезмерное увлечение цифровыми технологиями формирует настораживающий поведенческий профиль современных подростков, который нуждается в тщательном контроле и вмешательстве.

https://ria.ru/20241209/nauka-1987716214.html

https://ria.ru/20240422/nauka-1941037070.html

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наука, общество, университетская наука, подростки, россия, саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму), гаджеты, спорт