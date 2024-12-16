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"Что вы курите?" На Западе отреагировали на призыв НАТО по Украине - РИА Новости, 16.12.2024
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19:18 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/nato-1989534744.html
"Что вы курите?" На Западе отреагировали на призыв НАТО по Украине
"Что вы курите?" На Западе отреагировали на призыв НАТО по Украине - РИА Новости, 16.12.2024
"Что вы курите?" На Западе отреагировали на призыв НАТО по Украине
На Западе раскритиковали призыв генсека НАТО Марка Рютте перенаправить расходы с социальных программ на оборону, чтобы противостоять "угрозе" со стороны России, РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:18
2024-12-16T19:18
в мире
россия
москва
париж
флориан филиппо
марк рютте
нато
рональд рейган
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. На Западе раскритиковали призыв генсека НАТО Марка Рютте перенаправить расходы с социальных программ на оборону, чтобы противостоять "угрозе" со стороны России, пишет Newsweek со ссылкой на политиков.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что Париж должен сам определять свои приоритеты и свою дипломатию."Франция должна инвестировать в свою армию, но свободно, &lt;…&gt; без принуждения участвовать в конфликтах, которые к нам не имеют отношения. Давайте выйдем из НАТО!" — призвал он.Бывший представитель республиканцев и директор Управления по управлению и бюджету при Рональде Рейгане Дэвид Стокман обратил внимание, что ВВП стран НАТО составляет 50 триллионов долларов, а совокупные расходы на оборону — 1,5 триллиона долларов в год."Для сравнения, ВВП России составляет 2 триллиона долларов, а ее обычный оборонный бюджет — 50 миллиардов долларов. Так что же вы курите?" — возмутился он.По его словам, никто не собирается нападать на страны ЕС, "по уши погрязшие в долгах, бюрократии и безумии зеленой энергетики".На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на конференции в Брюсселе призвал европейские страны пожертвовать социальными выплатами ради увеличения расходов на оборону.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241216/isklyuchit-1989508817.html
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в мире, россия, москва, париж, флориан филиппо, марк рютте, нато, рональд рейган, евросоюз, патриот
В мире, Россия, Москва, Париж, Флориан Филиппо, Марк Рютте, НАТО, Рональд Рейган, Евросоюз, Патриот
"Что вы курите?" На Западе отреагировали на призыв НАТО по Украине

Newsweek: члены НАТО недовольны позицией альянса насчет России

© AP Photo / Harry NakosНовый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Harry Nakos
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. На Западе раскритиковали призыв генсека НАТО Марка Рютте перенаправить расходы с социальных программ на оборону, чтобы противостоять "угрозе" со стороны России, пишет Newsweek со ссылкой на политиков.
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что Париж должен сам определять свои приоритеты и свою дипломатию.
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"Франция должна инвестировать в свою армию, но свободно, <…> без принуждения участвовать в конфликтах, которые к нам не имеют отношения. Давайте выйдем из НАТО!" — призвал он.
Бывший представитель республиканцев и директор Управления по управлению и бюджету при Рональде Рейгане Дэвид Стокман обратил внимание, что ВВП стран НАТО составляет 50 триллионов долларов, а совокупные расходы на оборону — 1,5 триллиона долларов в год.
"Для сравнения, ВВП России составляет 2 триллиона долларов, а ее обычный оборонный бюджет — 50 миллиардов долларов. Так что же вы курите?" — возмутился он.
По его словам, никто не собирается нападать на страны ЕС, "по уши погрязшие в долгах, бюрократии и безумии зеленой энергетики".
На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на конференции в Брюсселе призвал европейские страны пожертвовать социальными выплатами ради увеличения расходов на оборону.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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