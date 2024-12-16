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Белоусов рассказал о системе боевой готовности НАТО - РИА Новости, 16.12.2024
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14:27 16.12.2024 (обновлено: 14:32 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/nato-1989449375.html
Белоусов рассказал о системе боевой готовности НАТО
Белоусов рассказал о системе боевой готовности НАТО - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов рассказал о системе боевой готовности НАТО
Система боевой готовности НАТО предусматривает развертывание у западных границ России 300-тысячной группировки за месяц, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:27
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россия
нато
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Система боевой готовности НАТО предусматривает развертывание у западных границ России 300-тысячной группировки за месяц, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Страны НАТО в этом году переходят на новую систему боевой готовности. Предусматривается развертывание у западных границ России в течение десяти суток 100-тысячной группировки, к исходу тридцати суток – 300-тысячной, по истечении 180 суток – 800-тысячной", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
https://ria.ru/20241215/nato-1989296706.html
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россия, нато, андрей белоусов
Россия, НАТО, Андрей Белоусов
Белоусов рассказал о системе боевой готовности НАТО

Белоусов заявил, что НАТО хочет разместить у границ России 300 тысяч военных

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк Андрей Белоусов
 Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Система боевой готовности НАТО предусматривает развертывание у западных границ России 300-тысячной группировки за месяц, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Страны НАТО в этом году переходят на новую систему боевой готовности. Предусматривается развертывание у западных границ России в течение десяти суток 100-тысячной группировки, к исходу тридцати суток – 300-тысячной, по истечении 180 суток – 800-тысячной", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Финский военный во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
На Западе раскрыли истинную цель существования НАТО
15 декабря, 12:33
 
РоссияНАТОАндрей Белоусов
 
 
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