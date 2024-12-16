https://ria.ru/20241216/nato-1989449375.html

Белоусов рассказал о системе боевой готовности НАТО

Белоусов рассказал о системе боевой готовности НАТО - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов рассказал о системе боевой готовности НАТО

Система боевой готовности НАТО предусматривает развертывание у западных границ России 300-тысячной группировки за месяц, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:27

2024-12-16T14:27

2024-12-16T14:32

россия

нато

андрей белоусов

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Система боевой готовности НАТО предусматривает развертывание у западных границ России 300-тысячной группировки за месяц, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Страны НАТО в этом году переходят на новую систему боевой готовности. Предусматривается развертывание у западных границ России в течение десяти суток 100-тысячной группировки, к исходу тридцати суток – 300-тысячной, по истечении 180 суток – 800-тысячной", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

https://ria.ru/20241215/nato-1989296706.html

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россия, нато, андрей белоусов