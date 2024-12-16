https://ria.ru/20241216/napso-1989534982.html

Володин поручил разобраться, почему Напсо не ходит на заседания Госдумы

Володин поручил разобраться, почему Напсо не ходит на заседания Госдумы - РИА Новости, 16.12.2024

Володин поручил разобраться, почему Напсо не ходит на заседания Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил выяснить причины, по которым депутат ГД Юрий Напсо не посещает заседания Госдумы, сообщил источник РИА Новости в... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T19:21

2024-12-16T19:21

2024-12-16T23:50

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил выяснить причины, по которым депутат ГД Юрий Напсо не посещает заседания Госдумы, сообщил источник РИА Новости в ГД. "Вячеслав Викторович (Володин) вслух сказал, что необходимо. Уже почти два года нет как (на пленарных заседаниях. — Прим. ред.), если лечение необходимо — давайте мы разберемся, что необходимо... Он прямо сказал, если лечение необходимо, то какое, куда, где, как... Он пытался выяснить, если требуется лечение — это один разговор, если сегодня другие причины, он не ходит на работу. <...> Он озвучил это вслух... Конкретно, чтобы решение разобраться и освободить, такого не было... Вопрос был один: определиться, что с ним", — сказал источник.Юрий Напсо — действующий депутат Госдумы РФ, он был избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР, следует из информации, опубликованной на официальном сайте Госдумы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, здоровье - общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, лдпр