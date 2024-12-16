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Володин поручил разобраться, почему Напсо не ходит на заседания Госдумы - РИА Новости, 16.12.2024
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19:21 16.12.2024 (обновлено: 23:50 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/napso-1989534982.html
Володин поручил разобраться, почему Напсо не ходит на заседания Госдумы
Володин поручил разобраться, почему Напсо не ходит на заседания Госдумы - РИА Новости, 16.12.2024
Володин поручил разобраться, почему Напсо не ходит на заседания Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил выяснить причины, по которым депутат ГД Юрий Напсо не посещает заседания Госдумы, сообщил источник РИА Новости в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:21
2024-12-16T23:50
политика
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил выяснить причины, по которым депутат ГД Юрий Напсо не посещает заседания Госдумы, сообщил источник РИА Новости в ГД. &quot;Вячеслав Викторович (Володин) вслух сказал, что необходимо. Уже почти два года нет как (на пленарных заседаниях. — Прим. ред.), если лечение необходимо — давайте мы разберемся, что необходимо... Он прямо сказал, если лечение необходимо, то какое, куда, где, как... Он пытался выяснить, если требуется лечение — это один разговор, если сегодня другие причины, он не ходит на работу. &lt;...&gt; Он озвучил это вслух... Конкретно, чтобы решение разобраться и освободить, такого не было... Вопрос был один: определиться, что с ним&quot;, — сказал источник.Юрий Напсо — действующий депутат Госдумы РФ, он был избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР, следует из информации, опубликованной на официальном сайте Госдумы.
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политика, здоровье - общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, лдпр
Политика, Здоровье - Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, ЛДПР
Володин поручил разобраться, почему Напсо не ходит на заседания Госдумы

Володин поручил выяснить, почему Напсо почти два года нет на заседаниях Госдумы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил выяснить причины, по которым депутат ГД Юрий Напсо не посещает заседания Госдумы, сообщил источник РИА Новости в ГД.
«

"Вячеслав Викторович (Володин) вслух сказал, что необходимо. Уже почти два года нет как (на пленарных заседаниях. — Прим. ред.), если лечение необходимо — давайте мы разберемся, что необходимо... Он прямо сказал, если лечение необходимо, то какое, куда, где, как... Он пытался выяснить, если требуется лечение — это один разговор, если сегодня другие причины, он не ходит на работу. <...> Он озвучил это вслух... Конкретно, чтобы решение разобраться и освободить, такого не было... Вопрос был один: определиться, что с ним", — сказал источник.

Юрий Напсо — действующий депутат Госдумы РФ, он был избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР, следует из информации, опубликованной на официальном сайте Госдумы.
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