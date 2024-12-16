https://ria.ru/20241216/myaso-1989396397.html
Гладков сообщил о лидерстве Белгородской области в производстве мяса
Гладков сообщил о лидерстве Белгородской области в производстве мяса - РИА Новости, 16.12.2024
Гладков сообщил о лидерстве Белгородской области в производстве мяса
Белгородская область более десяти лет остаётся мясной столицей России, и чтобы сохранить эти показатели и выйти на рекорд по производству свинины и курицы, в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:14
2024-12-16T11:14
2024-12-16T11:58
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БЕЛГОРОД, 16 дек – РИА Новости. Белгородская область более десяти лет остаётся мясной столицей России, и чтобы сохранить эти показатели и выйти на рекорд по производству свинины и курицы, в регионе заготовлено 4,8 миллиона тонн комбикорма, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В своем обращении в соцсетях Гладков отметил, что Белгородская область уже на протяжении более десяти лет удерживает звание мясной столицы РФ. В текущем году регион планирует выйти на рекордные показатели по производству мясной продукции – свинины и курицы – 1,8 миллиона тонн. "Для того, чтобы показывать такие результаты, важно решить одну из главных задач – это заготовка кормов. По этому показателю в 2024 году наш регион – № 1 в России. В Белгородской области заготовили 4,8 миллиона тонн комбикорма", – сообщил глава региона. Белгородский губернатор отметил работу белгородских сельхозпроизводителей в особо сложных оперативных условиях. "Несмотря на крайне сложную оперативную обстановку, мы продолжаем заниматься мирной повесткой, продолжаем кормить нашу страну. Уверен, что так будет всегда", – добавил он. Как отметили в правительстве региона, по итогам 2023 года в регионе произвели более 4,7 миллиона тонн продукции. По прогнозам, к концу 2024 года производство комбикормов достигнет более 4,8 миллиона тонн. За 10 месяцев в регионе уже произведено 4,16 миллиона тонн комбикормов всех видов, что на 6,4 % выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Основные производители комбикормов в Белгородской области – предприятия АПХ "Мираторг", ГК "Агро-Белогорье", ГК "Русагро", АХ "БЭЗРК-Белгранкорм", АО "Приосколье", ООО "Белгородский бройлер" и другие.
https://ria.ru/20240916/ekonomika-1973075474.html
https://ria.ru/20241007/agrarii-1976776801.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, мираторг, русагро , приосколье
Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Мираторг, Русагро , Приосколье, Белгородская область
Гладков сообщил о лидерстве Белгородской области в производстве мяса
Гладков: Белгородская область более 10 лет остается мясной столицей России
БЕЛГОРОД, 16 дек – РИА Новости. Белгородская область более десяти лет остаётся мясной столицей России, и чтобы сохранить эти показатели и выйти на рекорд по производству свинины и курицы, в регионе заготовлено 4,8 миллиона тонн комбикорма, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В своем обращении в соцсетях Гладков
отметил, что Белгородская область
уже на протяжении более десяти лет удерживает звание мясной столицы РФ
. В текущем году регион планирует выйти на рекордные показатели по производству мясной продукции – свинины и курицы – 1,8 миллиона тонн.
"Для того, чтобы показывать такие результаты, важно решить одну из главных задач – это заготовка кормов. По этому показателю в 2024 году наш регион – № 1 в России. В Белгородской области заготовили 4,8 миллиона тонн комбикорма", – сообщил глава региона.
Белгородский губернатор отметил работу белгородских сельхозпроизводителей в особо сложных оперативных условиях. "Несмотря на крайне сложную оперативную обстановку, мы продолжаем заниматься мирной повесткой, продолжаем кормить нашу страну. Уверен, что так будет всегда", – добавил он.
Как отметили в правительстве региона, по итогам 2023 года в регионе произвели более 4,7 миллиона тонн продукции. По прогнозам, к концу 2024 года производство комбикормов достигнет более 4,8 миллиона тонн. За 10 месяцев в регионе уже произведено 4,16 миллиона тонн комбикормов всех видов, что на 6,4 % выше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Основные производители комбикормов в Белгородской области – предприятия АПХ "Мираторг
", ГК "Агро-Белогорье", ГК "Русагро
", АХ "БЭЗРК-Белгранкорм", АО "Приосколье
", ООО "Белгородский бройлер" и другие.