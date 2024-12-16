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Более 18 тысяч МСП вышли на экспорт при поддержке ЦПЭ за 6 лет - РИА Новости, 16.12.2024
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13:38 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/msp-1989427592.html
Более 18 тысяч МСП вышли на экспорт при поддержке ЦПЭ за 6 лет
Более 18 тысяч МСП вышли на экспорт при поддержке ЦПЭ за 6 лет - РИА Новости, 16.12.2024
Более 18 тысяч МСП вышли на экспорт при поддержке ЦПЭ за 6 лет
При поддержке Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) с 2019 по 2024 год порядка 169 тысяч субъектов МСП получили меры государственной поддержки, из них более 18 тысяч РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:38
2024-12-16T13:38
экономика
свердловская область
россия
екатеринбург
евгений куйвашев
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. При поддержке Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) с 2019 по 2024 год порядка 169 тысяч субъектов МСП получили меры государственной поддержки, из них более 18 тысяч заключили новые экспортные контракты, общий объем которых приближается к триллиону рублей, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."География экспорта по-прежнему остается широкой - более чем 120 стран", - сказал вице-президент РЭЦ Александр Молодцов на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, его слова приводятся в сообщении."Сегодня в Екатеринбурге собрались руководители центров поддержки экспорта из 77 регионов, что дает возможность обменяться опытом, обсудить успешные стратегии и конкретные примеры, которые позволили регионам улучшить экспортные показатели и повысить конкурентоспособность российских товаров на глобальном рынке. Наша цель - найти эффективные решения для преодоления существующих препятствий и максимально раскрыть экспортный потенциал каждого российского региона", - добавил Молодцов.На конференции планируется подвести предварительные итоги работы ЦПЭ за текущий год: выявить лидеров поддержки экспорта - регионы, которые уже выполнили показатели национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также определить "аутсайдеров" и принять меры по нивелированию рисков недостижения плановых результатов."Екатеринбург впервые принимает Всероссийскую конференцию инфраструктуры поддержки экспорта. В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева работа с экспортерами выделена в число приоритетных. Глава региона и представители областного правительства лично участвуют в деловых миссиях по продвижению свердловских предприятий на международные рынки", - отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.
https://ria.ru/20241213/rets-1989106378.html
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экономика, свердловская область, россия, екатеринбург, евгений куйвашев, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Свердловская область, Россия, Екатеринбург, Евгений Куйвашев, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
Более 18 тысяч МСП вышли на экспорт при поддержке ЦПЭ за 6 лет

РЭЦ: при поддержке ЦПЭ более 18 тыс МСП вышли на экспорт с 2019 по 2024 год

© Фото : пресс-служба РЭЦВсероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. При поддержке Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) с 2019 по 2024 год порядка 169 тысяч субъектов МСП получили меры государственной поддержки, из них более 18 тысяч заключили новые экспортные контракты, общий объем которых приближается к триллиону рублей, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"География экспорта по-прежнему остается широкой - более чем 120 стран", - сказал вице-президент РЭЦ Александр Молодцов на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, его слова приводятся в сообщении.
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"Сегодня в Екатеринбурге собрались руководители центров поддержки экспорта из 77 регионов, что дает возможность обменяться опытом, обсудить успешные стратегии и конкретные примеры, которые позволили регионам улучшить экспортные показатели и повысить конкурентоспособность российских товаров на глобальном рынке. Наша цель - найти эффективные решения для преодоления существующих препятствий и максимально раскрыть экспортный потенциал каждого российского региона", - добавил Молодцов.
На конференции планируется подвести предварительные итоги работы ЦПЭ за текущий год: выявить лидеров поддержки экспорта - регионы, которые уже выполнили показатели национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также определить "аутсайдеров" и принять меры по нивелированию рисков недостижения плановых результатов.
"Екатеринбург впервые принимает Всероссийскую конференцию инфраструктуры поддержки экспорта. В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева работа с экспортерами выделена в число приоритетных. Глава региона и представители областного правительства лично участвуют в деловых миссиях по продвижению свердловских предприятий на международные рынки", - отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.
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