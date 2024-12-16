https://ria.ru/20241216/msp-1989427592.html

Более 18 тысяч МСП вышли на экспорт при поддержке ЦПЭ за 6 лет

Более 18 тысяч МСП вышли на экспорт при поддержке ЦПЭ за 6 лет - РИА Новости, 16.12.2024

Более 18 тысяч МСП вышли на экспорт при поддержке ЦПЭ за 6 лет

При поддержке Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) с 2019 по 2024 год порядка 169 тысяч субъектов МСП получили меры государственной поддержки, из них более 18 тысяч РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:38

2024-12-16T13:38

2024-12-16T13:38

экономика

свердловская область

россия

екатеринбург

евгений куйвашев

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. При поддержке Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) с 2019 по 2024 год порядка 169 тысяч субъектов МСП получили меры государственной поддержки, из них более 18 тысяч заключили новые экспортные контракты, общий объем которых приближается к триллиону рублей, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."География экспорта по-прежнему остается широкой - более чем 120 стран", - сказал вице-президент РЭЦ Александр Молодцов на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, его слова приводятся в сообщении."Сегодня в Екатеринбурге собрались руководители центров поддержки экспорта из 77 регионов, что дает возможность обменяться опытом, обсудить успешные стратегии и конкретные примеры, которые позволили регионам улучшить экспортные показатели и повысить конкурентоспособность российских товаров на глобальном рынке. Наша цель - найти эффективные решения для преодоления существующих препятствий и максимально раскрыть экспортный потенциал каждого российского региона", - добавил Молодцов.На конференции планируется подвести предварительные итоги работы ЦПЭ за текущий год: выявить лидеров поддержки экспорта - регионы, которые уже выполнили показатели национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также определить "аутсайдеров" и принять меры по нивелированию рисков недостижения плановых результатов."Екатеринбург впервые принимает Всероссийскую конференцию инфраструктуры поддержки экспорта. В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева работа с экспортерами выделена в число приоритетных. Глава региона и представители областного правительства лично участвуют в деловых миссиях по продвижению свердловских предприятий на международные рынки", - отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

https://ria.ru/20241213/rets-1989106378.html

https://ria.ru/20241213/rets-1988997788.html

свердловская область

россия

екатеринбург

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экономика, свердловская область, россия, екатеринбург, евгений куйвашев, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)