Более 18 тысяч МСП вышли на экспорт при поддержке ЦПЭ за 6 лет
РЭЦ: при поддержке ЦПЭ более 18 тыс МСП вышли на экспорт с 2019 по 2024 год
© Фото : пресс-служба РЭЦВсероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. При поддержке Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) с 2019 по 2024 год порядка 169 тысяч субъектов МСП получили меры государственной поддержки, из них более 18 тысяч заключили новые экспортные контракты, общий объем которых приближается к триллиону рублей, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"География экспорта по-прежнему остается широкой - более чем 120 стран", - сказал вице-президент РЭЦ Александр Молодцов на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, его слова приводятся в сообщении.
"Сегодня в Екатеринбурге собрались руководители центров поддержки экспорта из 77 регионов, что дает возможность обменяться опытом, обсудить успешные стратегии и конкретные примеры, которые позволили регионам улучшить экспортные показатели и повысить конкурентоспособность российских товаров на глобальном рынке. Наша цель - найти эффективные решения для преодоления существующих препятствий и максимально раскрыть экспортный потенциал каждого российского региона", - добавил Молодцов.
На конференции планируется подвести предварительные итоги работы ЦПЭ за текущий год: выявить лидеров поддержки экспорта - регионы, которые уже выполнили показатели национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также определить "аутсайдеров" и принять меры по нивелированию рисков недостижения плановых результатов.
"Екатеринбург впервые принимает Всероссийскую конференцию инфраструктуры поддержки экспорта. В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева работа с экспортерами выделена в число приоритетных. Глава региона и представители областного правительства лично участвуют в деловых миссиях по продвижению свердловских предприятий на международные рынки", - отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.
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