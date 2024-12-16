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Ликсутов допустил платный проезд по МСД для жителей Москвы и Подмосковья - РИА Новости, 16.12.2024
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07:44 16.12.2024 (обновлено: 15:03 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/msd-1989362029.html
Ликсутов допустил платный проезд по МСД для жителей Москвы и Подмосковья
Ликсутов допустил платный проезд по МСД для жителей Москвы и Подмосковья - РИА Новости, 16.12.2024
Ликсутов допустил платный проезд по МСД для жителей Москвы и Подмосковья
Столичные власти рассматривают вариант введения платного проезда на Московском скоростном диаметре (МСД) для жителей города и Подмосковья из-за растущей... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T07:44
2024-12-16T15:03
москва
кутузовский проспект
московская область (подмосковье)
максим ликсутов
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Столичные власти рассматривают вариант введения платного проезда на Московском скоростном диаметре (МСД) для жителей города и Подмосковья из-за растущей загрузки на нем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам промышленности и транспорта Максим Ликсутов в интервью газете "Коммерсантъ". "Рассматриваем разные решения на этот счет. Потоки на МСД растут, бесплатная альтернатива есть. Опыт проспекта Багратиона показал, что даже при высоких тарифах трасса востребованная. При этом есть альтернатива - Кутузовский проспект, нагрузка на который существенно снизилась после появления проспекта", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос, рассматривается ли вариант введения платного проезда для жителей Москвы и области на МСД. Он добавил, что есть проблемы, которые требуют решения, и уходить от них нельзя. На МСД растет загрузка, поэтому сейчас стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за деньги проехать по ней за какое-то прогнозируемое время. "Аналогичную, по сути, идею мы закладываем в динамически меняющийся тариф на городских парковках: чтобы можно было понимать, в какой момент суток какой тариф будет в конкретном месте, и спланировать поездку", - пояснил заммэра.
https://realty.ria.ru/20241118/stroitelstvo-1984400817.html
https://ria.ru/20241211/liksutov-1988547937.html
москва
кутузовский проспект
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москва, кутузовский проспект, московская область (подмосковье), максим ликсутов , общество
Москва, Кутузовский проспект, Московская область (Подмосковье), Максим Ликсутов , Общество
Ликсутов допустил платный проезд по МСД для жителей Москвы и Подмосковья

Ликсутов: по МСД для жителей Москвы и области могут ввести платный проезд

© АГН "Москва" / Мобильный репортерМосковский скоростной диаметр
Московский скоростной диаметр - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Московский скоростной диаметр. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Столичные власти рассматривают вариант введения платного проезда на Московском скоростном диаметре (МСД) для жителей города и Подмосковья из-за растущей загрузки на нем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам промышленности и транспорта Максим Ликсутов в интервью газете "Коммерсантъ".
"Рассматриваем разные решения на этот счет. Потоки на МСД растут, бесплатная альтернатива есть. Опыт проспекта Багратиона показал, что даже при высоких тарифах трасса востребованная. При этом есть альтернатива - Кутузовский проспект, нагрузка на который существенно снизилась после появления проспекта", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос, рассматривается ли вариант введения платного проезда для жителей Москвы и области на МСД.
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Он добавил, что есть проблемы, которые требуют решения, и уходить от них нельзя. На МСД растет загрузка, поэтому сейчас стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за деньги проехать по ней за какое-то прогнозируемое время.
"Аналогичную, по сути, идею мы закладываем в динамически меняющийся тариф на городских парковках: чтобы можно было понимать, в какой момент суток какой тариф будет в конкретном месте, и спланировать поездку", - пояснил заммэра.
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