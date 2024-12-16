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В Москве мошенники похитили у пенсионерки 146 миллионов рублей - РИА Новости, 16.12.2024
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10:34 16.12.2024 (обновлено: 12:00 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/moskva-1989388762.html
В Москве мошенники похитили у пенсионерки 146 миллионов рублей
В Москве мошенники похитили у пенсионерки 146 миллионов рублей - РИА Новости, 16.12.2024
В Москве мошенники похитили у пенсионерки 146 миллионов рублей
Телефонные мошенники убедили пенсионерку в Москве отдать им более 146 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T10:34
2024-12-16T12:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Телефонные мошенники убедили пенсионерку в Москве отдать им более 146 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Предварительно установлено, что телефонные аферисты позвонили пенсионерке и убедили ее для сохранности денег обналичить и передать их. В результате женщина в течение нескольких дней снимала деньги со счетов и отдавала злоумышленникам через курьеров. Общая сумма ущерба превысила 146 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства. Из-за инцидента возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве мошенники похитили у пенсионерки 146 миллионов рублей

В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионерки более 146 миллионов рублей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанкомат
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© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Телефонные мошенники убедили пенсионерку в Москве отдать им более 146 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Предварительно установлено, что телефонные аферисты позвонили пенсионерке и убедили ее для сохранности денег обналичить и передать их. В результате женщина в течение нескольких дней снимала деньги со счетов и отдавала злоумышленникам через курьеров. Общая сумма ущерба превысила 146 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.
Из-за инцидента возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
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