https://ria.ru/20241216/moskva-1989388762.html

В Москве мошенники похитили у пенсионерки 146 миллионов рублей

В Москве мошенники похитили у пенсионерки 146 миллионов рублей - РИА Новости, 16.12.2024

В Москве мошенники похитили у пенсионерки 146 миллионов рублей

Телефонные мошенники убедили пенсионерку в Москве отдать им более 146 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T10:34

2024-12-16T10:34

2024-12-16T12:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Телефонные мошенники убедили пенсионерку в Москве отдать им более 146 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Предварительно установлено, что телефонные аферисты позвонили пенсионерке и убедили ее для сохранности денег обналичить и передать их. В результате женщина в течение нескольких дней снимала деньги со счетов и отдавала злоумышленникам через курьеров. Общая сумма ущерба превысила 146 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства. Из-за инцидента возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

https://ria.ru/20241208/peterburg-1987981700.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва