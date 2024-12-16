https://ria.ru/20241216/mid-1989563711.html
В МИД прокомментировали ситуацию в Сирии
В МИД прокомментировали ситуацию в Сирии - РИА Новости, 16.12.2024
В МИД прокомментировали ситуацию в Сирии
В Москве внимательно следят за развитием обстановки в Сирии после перехода большей части территории этой страны под контроль альянса вооруженных группировок,... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T22:17
2024-12-16T22:17
2024-12-16T22:31
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Москве внимательно следят за развитием обстановки в Сирии после перехода большей части территории этой страны под контроль альянса вооруженных группировок, говорится в заявлении МИД России, посвящённому развитию ситуации в САР."В Москве внимательно следят за развитием обстановки в Сирии после перехода большей части территории этой страны под контроль альянса вооруженных группировок, действующих под руководством т.н. Командования военных операций во главе с Ахмадом Шараа. Отмечаем заявления представителей новых властей о намерении способствовать налаживанию функционирования госаппарата, поддержанию порядка и безопасности, решительному пресечению действий криминальных элементов, недопущению внесудебных расправ", - говорится в нём.В нём также упоминается, что для России важно, чтобы будущее САР определяли сами сирийцы."Убеждены в том, что отношения дружбы и взаимного уважения, сложившиеся между народами наших стран за предшествующие десятилетия, будут и впредь конструктивно развиваться", - заключается в заявлении.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241216/erdogan-1989561133.html
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россия, в мире, москва, башар асад, сирия
Россия, В мире, Москва, Башар Асад, Сирия
В МИД прокомментировали ситуацию в Сирии
МИД: в России следят за ситуацией в Сирии после смены власти
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Москве внимательно следят за развитием обстановки в Сирии после перехода большей части территории этой страны под контроль альянса вооруженных группировок, говорится в заявлении МИД России, посвящённому развитию ситуации в САР.
"В Москве внимательно следят за развитием обстановки в Сирии после перехода большей части территории этой страны под контроль альянса вооруженных группировок, действующих под руководством т.н. Командования военных операций во главе с Ахмадом Шараа. Отмечаем заявления представителей новых властей о намерении способствовать налаживанию функционирования госаппарата, поддержанию порядка и безопасности, решительному пресечению действий криминальных элементов, недопущению внесудебных расправ", - говорится в нём.
В нём также упоминается, что для России важно, чтобы будущее САР определяли сами сирийцы.
"Убеждены в том, что отношения дружбы и взаимного уважения, сложившиеся между народами наших стран за предшествующие десятилетия, будут и впредь конструктивно развиваться", - заключается в заявлении.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад
после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву
- РФ
предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.