https://ria.ru/20241216/mid-1989414901.html

В МИД заявили, что Зеленский не заинтересован в мире

В МИД заявили, что Зеленский не заинтересован в мире - РИА Новости, 16.12.2024

В МИД заявили, что Зеленский не заинтересован в мире

Отказ Владимира Зеленского от перемирия и обмена пленными по инициативе венгерского премьера Виктора Орбана показывает, что Киев не заинтересован в мире, и... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:45

2024-12-16T12:45

2024-12-16T13:05

россия

киев

в мире

владимир зеленский

михаил галузин

виктор орбан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986817883_469:276:2648:1501_1920x0_80_0_0_f40c5290e5f343015b5e7a3e1fabfd7b.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от перемирия и обмена пленными по инициативе венгерского премьера Виктора Орбана показывает, что Киев не заинтересован в мире, и Россия будет противопоставлять киевскому режиму последовательную реализацию целей спецоперации, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Премьер-министр Венгрии Орбан ранее высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его."Подтверждение того, что киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне. Это режим войны. Мы будем противопоставлять этому режиму последовательную реализацию целей специальной военной операции", - сказал Галузин журналистам на полях конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие", отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20241216/zelenskiy-1989351309.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, в мире, владимир зеленский, михаил галузин, виктор орбан