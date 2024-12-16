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В МИД заявили, что Зеленский не заинтересован в мире
В МИД заявили, что Зеленский не заинтересован в мире - РИА Новости, 16.12.2024
В МИД заявили, что Зеленский не заинтересован в мире
Отказ Владимира Зеленского от перемирия и обмена пленными по инициативе венгерского премьера Виктора Орбана показывает, что Киев не заинтересован в мире, и... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:45
2024-12-16T12:45
2024-12-16T13:05
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от перемирия и обмена пленными по инициативе венгерского премьера Виктора Орбана показывает, что Киев не заинтересован в мире, и Россия будет противопоставлять киевскому режиму последовательную реализацию целей спецоперации, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Премьер-министр Венгрии Орбан ранее высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его."Подтверждение того, что киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне. Это режим войны. Мы будем противопоставлять этому режиму последовательную реализацию целей специальной военной операции", - сказал Галузин журналистам на полях конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие", отвечая на соответствующий вопрос.
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россия, киев, в мире, владимир зеленский, михаил галузин, виктор орбан
Россия, Киев, В мире, Владимир Зеленский, Михаил Галузин, Виктор Орбан
В МИД заявили, что Зеленский не заинтересован в мире
Замглавы МИД России заявил, что Киев не заинтересован в мире
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от перемирия и обмена пленными по инициативе венгерского премьера Виктора Орбана показывает, что Киев не заинтересован в мире, и Россия будет противопоставлять киевскому режиму последовательную реализацию целей спецоперации, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Премьер-министр Венгрии Орбан ранее высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.
"Подтверждение того, что киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне. Это режим войны. Мы будем противопоставлять этому режиму последовательную реализацию целей специальной военной операции", - сказал Галузин журналистам на полях конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие", отвечая на соответствующий вопрос.