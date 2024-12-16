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Россия готова к нормализации отношений с Грузией, заявили в МИД - РИА Новости, 16.12.2024
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11:35 16.12.2024 (обновлено: 11:42 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/mid-1989399767.html
Россия готова к нормализации отношений с Грузией, заявили в МИД
Россия готова к нормализации отношений с Грузией, заявили в МИД - РИА Новости, 16.12.2024
Россия готова к нормализации отношений с Грузией, заявили в МИД
Россия остается готовой идти в нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готов официальный Тбилиси, заявил РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:35
2024-12-16T11:42
россия
грузия
тбилиси
в мире
михаил галузин
михаил кавелашвили
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия остается готовой идти в нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готов официальный Тбилиси, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Не российская сторона разорвала дипломатические отношения между Россией и Грузией - это сделал режим Саакашвили, развязавший против Южной Осетии и России агрессивную войну в августе 2008 года. Мы остаемся готовыми идти в нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готов официальный Тбилиси... Что касается российской-грузинских отношений, то здесь мы всегда были настроены на их прагматичное развитие на базе взаимной выгоды и учета взаимных интересов", - сказал Галузин в кулуарах конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие", комментируя избрание президентом Грузии Михаила Кавелашвили.Отвечая на вопрос агентства, как российская сторона оценивает прошедшие выборы и избрание Кавелашвили, Галузин подчеркнул, что российская сторона "не вмешивается во внутренние события в Грузии"."Мы стараемся не давать оценок внутренним событиям в суверенных государствах", - отметил он.
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россия, грузия, тбилиси, в мире, михаил галузин, михаил кавелашвили
Россия, Грузия, Тбилиси, В мире, Михаил Галузин, Михаил Кавелашвили
Россия готова к нормализации отношений с Грузией, заявили в МИД

МИД: Россия настроена развивать отношений с Грузией на базе взаимной выгоды

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия остается готовой идти в нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готов официальный Тбилиси, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Не российская сторона разорвала дипломатические отношения между Россией и Грузией - это сделал режим Саакашвили, развязавший против Южной Осетии и России агрессивную войну в августе 2008 года. Мы остаемся готовыми идти в нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готов официальный Тбилиси... Что касается российской-грузинских отношений, то здесь мы всегда были настроены на их прагматичное развитие на базе взаимной выгоды и учета взаимных интересов", - сказал Галузин в кулуарах конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие", комментируя избрание президентом Грузии Михаила Кавелашвили.
Отвечая на вопрос агентства, как российская сторона оценивает прошедшие выборы и избрание Кавелашвили, Галузин подчеркнул, что российская сторона "не вмешивается во внутренние события в Грузии".
"Мы стараемся не давать оценок внутренним событиям в суверенных государствах", - отметил он.
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РоссияГрузияТбилисиВ миреМихаил ГалузинМихаил Кавелашвили
 
 
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