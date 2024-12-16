Россия готова к нормализации отношений с Грузией, заявили в МИД
МИД: Россия настроена развивать отношений с Грузией на базе взаимной выгоды
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия остается готовой идти в нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готов официальный Тбилиси, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Не российская сторона разорвала дипломатические отношения между Россией и Грузией - это сделал режим Саакашвили, развязавший против Южной Осетии и России агрессивную войну в августе 2008 года. Мы остаемся готовыми идти в нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готов официальный Тбилиси... Что касается российской-грузинских отношений, то здесь мы всегда были настроены на их прагматичное развитие на базе взаимной выгоды и учета взаимных интересов", - сказал Галузин в кулуарах конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие", комментируя избрание президентом Грузии Михаила Кавелашвили.
Отвечая на вопрос агентства, как российская сторона оценивает прошедшие выборы и избрание Кавелашвили, Галузин подчеркнул, что российская сторона "не вмешивается во внутренние события в Грузии".
"Мы стараемся не давать оценок внутренним событиям в суверенных государствах", - отметил он.
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