Десять стран ЕС призвали расширить санкции против российских металлов
Reuters: десять стран ЕС призвали расширить санкции против металлов из России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Десять стран Евросоюза призывают расширить санкции в отношении российских металлов, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо.
"Десять стран Европейского Союза предложили наложить дальнейшие санкции на российскую торговлю, включая (торговлю - ред.) такими металлами, как алюминий", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на письмо, оказавшееся в его распоряжении.
При этом, по информации одного из собеседников агентства, ЕС вместо санкций может ввести тарифы на российские металлы - для этого не нужна единогласная поддержка всех членов Евросоюза, поэтому введение пошлин может стать альтернативным решением.
В понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД стран Евросоюза окончательно утвердил новый пакет экономических и персональных санкций против России, которые, в основном, направлены на так называемую "борьбу с обходом европейских ограничений".
После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре этого года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".
Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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