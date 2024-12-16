https://ria.ru/20241216/metall-1989532844.html

Десять стран ЕС призвали расширить санкции против российских металлов

Десять стран ЕС призвали расширить санкции против российских металлов - РИА Новости, 16.12.2024

Десять стран ЕС призвали расширить санкции против российских металлов

Десять стран Евросоюза призывают расширить санкции в отношении российских металлов, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T19:05

2024-12-16T19:05

2024-12-16T19:25

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Десять стран Евросоюза призывают расширить санкции в отношении российских металлов, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо."Десять стран Европейского Союза предложили наложить дальнейшие санкции на российскую торговлю, включая (торговлю - ред.) такими металлами, как алюминий", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на письмо, оказавшееся в его распоряжении.Под предложением о расширении санкций подписались Польша, Дания, Чехия, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Финляндия и Румыния. Рейтер утверждает, что новый пакет санкций Евросоюз предложит уже в январе следующего года. Ожидается, что он будет принят в феврале.При этом, по информации одного из собеседников агентства, ЕС вместо санкций может ввести тарифы на российские металлы - для этого не нужна единогласная поддержка всех членов Евросоюза, поэтому введение пошлин может стать альтернативным решением.В понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД стран Евросоюза окончательно утвердил новый пакет экономических и персональных санкций против России, которые, в основном, направлены на так называемую "борьбу с обходом европейских ограничений".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России.После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре этого года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241216/zaharova-1989532315.html

https://ria.ru/20241216/kvartira-1989516459.html

https://ria.ru/20241216/utair-1989492754.html

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евросоюз, россия, украина, польша, владимир путин, в мире