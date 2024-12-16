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Десять стран ЕС призвали расширить санкции против российских металлов - РИА Новости, 16.12.2024
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19:05 16.12.2024 (обновлено: 19:25 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/metall-1989532844.html
Десять стран ЕС призвали расширить санкции против российских металлов
Десять стран ЕС призвали расширить санкции против российских металлов - РИА Новости, 16.12.2024
Десять стран ЕС призвали расширить санкции против российских металлов
Десять стран Евросоюза призывают расширить санкции в отношении российских металлов, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:05
2024-12-16T19:25
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Десять стран Евросоюза призывают расширить санкции в отношении российских металлов, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо."Десять стран Европейского Союза предложили наложить дальнейшие санкции на российскую торговлю, включая (торговлю - ред.) такими металлами, как алюминий", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на письмо, оказавшееся в его распоряжении.Под предложением о расширении санкций подписались Польша, Дания, Чехия, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Финляндия и Румыния. Рейтер утверждает, что новый пакет санкций Евросоюз предложит уже в январе следующего года. Ожидается, что он будет принят в феврале.При этом, по информации одного из собеседников агентства, ЕС вместо санкций может ввести тарифы на российские металлы - для этого не нужна единогласная поддержка всех членов Евросоюза, поэтому введение пошлин может стать альтернативным решением.В понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД стран Евросоюза окончательно утвердил новый пакет экономических и персональных санкций против России, которые, в основном, направлены на так называемую "борьбу с обходом европейских ограничений".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России.После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре этого года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20241216/zaharova-1989532315.html
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евросоюз, россия, украина, польша, владимир путин, в мире
Евросоюз, Россия, Украина, Польша, Владимир Путин, В мире
Десять стран ЕС призвали расширить санкции против российских металлов

Reuters: десять стран ЕС призвали расширить санкции против металлов из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Десять стран Евросоюза призывают расширить санкции в отношении российских металлов, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо.
"Десять стран Европейского Союза предложили наложить дальнейшие санкции на российскую торговлю, включая (торговлю - ред.) такими металлами, как алюминий", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на письмо, оказавшееся в его распоряжении.
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Под предложением о расширении санкций подписались Польша, Дания, Чехия, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Финляндия и Румыния. Рейтер утверждает, что новый пакет санкций Евросоюз предложит уже в январе следующего года. Ожидается, что он будет принят в феврале.
При этом, по информации одного из собеседников агентства, ЕС вместо санкций может ввести тарифы на российские металлы - для этого не нужна единогласная поддержка всех членов Евросоюза, поэтому введение пошлин может стать альтернативным решением.
В понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД стран Евросоюза окончательно утвердил новый пакет экономических и персональных санкций против России, которые, в основном, направлены на так называемую "борьбу с обходом европейских ограничений".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России.
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После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре этого года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".
Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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