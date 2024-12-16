https://ria.ru/20241216/medved-1989353974.html

Медведь напал на геодезиста в Приморье

Медведь напал на геодезиста в Приморье - РИА Новости, 16.12.2024

Медведь напал на геодезиста в Приморье

Медведь напал на геодезиста в Кировском районе Приморья, где сутками ранее собрат этого хищника убил охотника, сообщает краевое Минприроды. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T03:05

2024-12-16T03:05

2024-12-16T03:05

происшествия

кировский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек – РИА Новости. Медведь напал на геодезиста в Кировском районе Приморья, где сутками ранее собрат этого хищника убил охотника, сообщает краевое Минприроды. В субботу, 16 декабря, в министерстве сообщили РИА Новости, что медведь убил охотника в лесу в Кировском районе. У мужчины было разрешение на охоту, он пошел на медведя на берлоге, выстрелил, животное выскочило, но ружье заклинило, и медведь убил человека. Крупный самец бурого медведя травм не получил. Его выслеживают инспекторы и охотники с собаками. "Было совершено нападение медведя на одного из двух мужчин, совершавших геодезические работы в лесу в Кировском районе. Медведь скрылся в лесу. Мужчина госпитализирован. Это произошло на значительном удалении от первого места происшествия, специалистами была обнаружена берлога, из чего следует, что это другая особь", - говорится в сообщении. По данным министерства, в Приморском крае насчитывается более 4,8 тысячи особей бурого медведя и более 5,8 тысячи гималайских, численность медведя стабильно растет. Охота на медведя разрешена в период с 1 августа по 31 декабря. Запрещена добыча медведей в возрасте менее одного года, самок с медвежатами текущего года рождения, за исключением случаев, когда есть угроза жизни человека.

https://ria.ru/20241209/medved-1988108910.html

https://ria.ru/20241112/medved-1983224581.html

кировский район

приморский край

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происшествия, кировский район, приморский край