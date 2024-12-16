Медведь напал на геодезиста в Приморье
Медведь напал на геодезиста в Кировском районе Приморья
© Фото : пресс-служба Сихотэ-Алинского заповедника Медведь в Приморье
© Фото : пресс-служба Сихотэ-Алинского заповедника
Медведь в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек – РИА Новости. Медведь напал на геодезиста в Кировском районе Приморья, где сутками ранее собрат этого хищника убил охотника, сообщает краевое Минприроды.
В субботу, 16 декабря, в министерстве сообщили РИА Новости, что медведь убил охотника в лесу в Кировском районе. У мужчины было разрешение на охоту, он пошел на медведя на берлоге, выстрелил, животное выскочило, но ружье заклинило, и медведь убил человека. Крупный самец бурого медведя травм не получил. Его выслеживают инспекторы и охотники с собаками.
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"Было совершено нападение медведя на одного из двух мужчин, совершавших геодезические работы в лесу в Кировском районе. Медведь скрылся в лесу. Мужчина госпитализирован. Это произошло на значительном удалении от первого места происшествия, специалистами была обнаружена берлога, из чего следует, что это другая особь", - говорится в сообщении.
По данным министерства, в Приморском крае насчитывается более 4,8 тысячи особей бурого медведя и более 5,8 тысячи гималайских, численность медведя стабильно растет. Охота на медведя разрешена в период с 1 августа по 31 декабря. Запрещена добыча медведей в возрасте менее одного года, самок с медвежатами текущего года рождения, за исключением случаев, когда есть угроза жизни человека.
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