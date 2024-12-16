https://ria.ru/20241216/mazut-1989485155.html

В Керченском проливе из поврежденных танкеров вытекли 3700 тонн мазута

В Керченском проливе из поврежденных танкеров вытекли 3700 тонн мазута - РИА Новости, 16.12.2024

В Керченском проливе из поврежденных танкеров вытекли 3700 тонн мазута

По предварительным оценкам, из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212" вытекло в Черное море около 3700 тонн... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:41

2024-12-16T15:41

2024-12-16T15:44

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. По предварительным оценкам, из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212" вытекло в Черное море около 3700 тонн мазута, сообщил РИА Новости источник."Предварительно, из двух танкеров всего вытекло порядка 3700 тонн мазута. Цифры будут уточняться, специалисты продолжают работу", - сообщил собеседник агентства.Источник отметил, что большая часть нефтепродуктов, находившихся на борту танкеров, не попала в море.По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушения танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации.

https://ria.ru/20241216/tanker-1989415601.html

https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1989389429.html

керченский пролив

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия