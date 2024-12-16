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В Керченском проливе из поврежденных танкеров вытекли 3700 тонн мазута - РИА Новости, 16.12.2024
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15:41 16.12.2024 (обновлено: 15:44 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/mazut-1989485155.html
В Керченском проливе из поврежденных танкеров вытекли 3700 тонн мазута
В Керченском проливе из поврежденных танкеров вытекли 3700 тонн мазута - РИА Новости, 16.12.2024
В Керченском проливе из поврежденных танкеров вытекли 3700 тонн мазута
По предварительным оценкам, из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212" вытекло в Черное море около 3700 тонн... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:41
2024-12-16T15:44
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. По предварительным оценкам, из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212" вытекло в Черное море около 3700 тонн мазута, сообщил РИА Новости источник."Предварительно, из двух танкеров всего вытекло порядка 3700 тонн мазута. Цифры будут уточняться, специалисты продолжают работу", - сообщил собеседник агентства.Источник отметил, что большая часть нефтепродуктов, находившихся на борту танкеров, не попала в море.По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушения танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации.
https://ria.ru/20241216/tanker-1989415601.html
https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1989389429.html
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керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
В Керченском проливе из поврежденных танкеров вытекли 3700 тонн мазута

В Керченском проливе из двух поврежденных танкеров вытекли 3700 тонн мазута

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. По предварительным оценкам, из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212" вытекло в Черное море около 3700 тонн мазута, сообщил РИА Новости источник.
"Предварительно, из двух танкеров всего вытекло порядка 3700 тонн мазута. Цифры будут уточняться, специалисты продолжают работу", - сообщил собеседник агентства.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В СК рассказали о погибшем при крушении танкера "Волгонефть 212"
Вчера, 12:48
Источник отметил, что большая часть нефтепродуктов, находившихся на борту танкеров, не попала в море.
По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута.
В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушения танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации.
Работа спасателей МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
С танкера "Волгонефть-239" эвакуировали всех членов экипажа
Вчера, 10:38
 
Керченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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