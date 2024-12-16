https://ria.ru/20241216/makron-1989566589.html

Макрон отправится на Майотту после разрушительного циклона "Шидо"

Макрон отправится на Майотту после разрушительного циклона "Шидо" - РИА Новости, 16.12.2024

Макрон отправится на Майотту после разрушительного циклона "Шидо"

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что отправится на Майотту в ближайшие дни после разрушительного урагана "Шидо", унесшего жизни минимум 21 человека,... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T23:16

2024-12-16T23:16

2024-12-16T23:16

в мире

франция

майотта

индийский океан

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 16 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что отправится на Майотту в ближайшие дни после разрушительного урагана "Шидо", унесшего жизни минимум 21 человека, и объявит национальный траур. Как передает телеканал BFMTV, власти острова сообщили о 21 погибшем во время урагана. Еще 45 человек находятся в критическом состоянии, 1373 раненых находятся в состоянии средней тяжести. "В ближайшие дни я отправлюсь на Майотту, чтобы поддержать наших сограждан, государственных служащих и силы, задействованные для оказания помощи. Речь идет о том, чтобы противостоять чрезвычайным ситуациям и начать готовиться к будущему", - написал Макрон в Х по итогам кризисного совещания по ситуации на французской заморской территории в Индийском океане, на котором были приняты чрезвычайные меры по оказанию помощи жителям острова. Он сообщил, что объявит национальный траур. В понедельник на остров прибыл исполняющий обязанности главы МВД страны Бруно Ретайо. Он заявил, что "остров полностью уничтожен", "от скромных жилищ не осталось ничего, а остальное жилье очень сильно пострадало". Ранее сообщалось, что на острове началась нехватка питьевой воды, также не хватает медикаментов, больница на острове оказалась сильно повреждена в ходе урагана. Власти предупредили о рисках эпидемии холеры из-за загрязненной воды. Аэропорт Марсель-Анри будет закрыт минимум до четверга. Более 1,6 тысячи полицейских и жандармов привлечены к работе для борьбы с последствиями урагана. МВД Франции в понедельник сообщило, что в регион будут направлены еще 800 силовиков. Ранее префект департамента Франсуа Ксавье-Бьевиль заявил, что число погибших в результате бедствия будет исчисляться "сотнями", а, возможно, даже и "тысячами". Военный самолет с гуманитарной помощью от Франции в воскресенье прибыл на остров, в понедельник прибыла помощь с соседнего Реюньона. Метеорологическая служба Франции ранее сообщала, что ураган стал самым сильным за более чем 90 лет. Майотта считается самым бедным департаментом Франции. Это остров в архипелаге Коморских островов в Индийском океане. По итогам проведенного в 1974 году референдума Коморские острова добились независимости от Франции. При этом на Майотте большинство населения высказалось против, и она осталась французской территорией, несмотря на претензии коморских властей. В 2011 году за Майоттой был закреплен статус заморского департамента Франции.

https://ria.ru/20241215/shido-1989335981.html

https://ria.ru/20241216/makron-1989392573.html

https://ria.ru/20241214/tsiklon-1989252661.html

франция

майотта

индийский океан

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в мире, франция, майотта, индийский океан, эммануэль макрон