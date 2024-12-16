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Глобальный передел. Что Россия придумала для стран БРИКС - РИА Новости, 16.12.2024
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08:00 16.12.2024 (обновлено: 14:30 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/logistika-1988815745.html
Глобальный передел. Что Россия придумала для стран БРИКС
Глобальный передел. Что Россия придумала для стран БРИКС - РИА Новости, 16.12.2024
Глобальный передел. Что Россия придумала для стран БРИКС
Россия расширяет товарооборот с партнерами по БРИКС — это уже более половины международного грузопотока ОАО "Российские железные дороги". И углубление... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T08:00
2024-12-16T14:30
экономика
россия
иран
азербайджан
брикс
ржд
северный морской путь
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. Россия расширяет товарооборот с партнерами по БРИКС — это уже более половины международного грузопотока ОАО "Российские железные дороги". И углубление сотрудничества продолжится. В планах — создание глобальной логистической платформы, а именно транспортных коридоров "Восток — Запад", "Север — Юг", морских линий, трансафриканских маршрутов. О перспективах проекта — в материале РИА Новости.Связи решаютК октябрю в РЖД увеличили грузовые перевозки со странами БРИКС с использованием в том числе морского плеча на 7,1%. Всего с января — 222,7 миллиона тонн, сообщил первый замгендиректора компании Сергей Павлов. Контейнерные выросли на 14,1% — до 2,9 миллиона в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ). Общий международный грузопоток РЖД — 400 миллионов тонн. Доля БРИКС, таким образом, 56%.Совокупный железнодорожный товарооборот БРИКС — 64% общемирового. Торговля расширяется, и значение логистики усиливается. На октябрьском саммите главы государств признали необходимым комплексный подход к формированию эффективной и устойчивой транспортной системы."В нынешнем году запущен регулярный диалог в рамках БРИКС по этой тематике, образованы подгруппы по транспорту и логистике в рамках делового совета", — отметил Владимир Путин. Куратором с российской стороны выступает РЖД.Ведется работа по международным транспортным коридорам (МТК) "Восток — Запад" и "Север — Юг", морским линиям, связывающим страны БРИКС, трансафриканским маршрутам."Развитая транспортная инфраструктура, безопасные, надежные и экономически эффективные транспортные маршруты, инновационные технологии и нормы будут способствовать развитию торговых потоков и трансграничному передвижению людей", — говорится в Казанской декларации XVI саммита БРИКС.Кроме того, встал вопрос о создании логистической платформы "для координации и совершенствования транспортных услуг в целях обеспечения мультимодальной логистики".Ключевые маршрутыНадо сокращать как время перевозки, так и затраты, ослаблять зависимость от недружественных стран, отмечает доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.Часть маршрутов уже действующая. Так, МТК "Север — Юг" протяженностью около 7200 километров связывает Санкт-Петербург с одним из крупнейших на западном побережье Индии портом Мумбаи. В этом проекте участвовали Россия, Индия, Иран, Армения, Азербайджан, Болгария, Сирия, Турция, Оман.Через Суэцкий канал — 40 дней, а по МТК — 20. "И вдвое дешевле, особенно с учетом геополитической напряженности на Ближнем Востоке", — добавляет эксперт.Три ветки — западная (Россия, Азербайджан, Иран), восточная (Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран), транскаспийская (порты Каспийского моря, Иран) — позволяют распределять грузопотоки и избегать рисков в случае возникновения напряженности на каком-то из участков.Однако пропускная способность ограничивается недостаточной развитостью железных и автомобильных дорог, портовой инфраструктуры. На это готовы потратить 40 миллиардов долларов, чтобы к 2030-му удвоить грузооборот. "В перспективе коридор может стать основным маршрутом вместо Суэцкого канала. Это серьезно повысит доходы участников проекта", — подчеркивает Зайнуллин.МТК "Восток — Запад" проходит через Китай, Центральную Азию, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее через Черное море — в Европу. В среднем на доставку требуется 14-16 дней.Что касается Северного морского пути (СМП), его развитие — стратегический вопрос для России. Однако маршрут непростой. "Навигацию осложняет обилие островов и проливов, сезон короткий, а условия часто непредсказуемые — льды могут прийти когда угодно. Большинству судов без сопровождения там делать нечего. К тому же в регионе действуют строгие экологические нормы, строить подходящие корабли очень дорого", — объясняет финансовый аналитик Михаил Беляев.Россия располагает такими, однако в недостаточном количестве. Потребуются еще сотня судов ледового класса, портовая инфраструктура, также придется вплотную заняться гидрографией, для чего нужны лоцмейстерские суда.Пульт управленияЕдиная транспортная платформа способна выступить пунктом управления логистикой между странами, что решит массу проблем. Помимо рационализации перевозок и обмена опытом, разумно выработать единую политику в области фрахта, страхования судов и грузов, а также портового обслуживания, предусмотреть координацию и мониторинг этих процессов, перечисляет Беляев. Прежде всего согласованность действий обеспечит высокий и безопасный товарооборот."До общего флота вряд ли дойдет. Все-таки БРИКС — союз очень разнородных по экономическому уровню и возможностям стран. Однако такое не исключено", — рассуждает эксперт. Если государства с развитым судоходством предоставят суда для льготного фрахта, это сильно поможет партнерам.Что касается интересов России, тут приоритет за СМП и МТК "Север — Юг". Стабильная навигация по СМП откроет не только доступ отечественным производителям на рынки Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, но и широкие финансовые возможности для государства."Помимо оплаты за проход через исключительную экономическую зону, заработать можно на фрахте судов ледового класса, ледокольном сопровождении, помощи в проведении судна через опасные участки пути — так называемых лоцманских услугах. Все это принесет колоссальный доход", — уверен Беляев.Не менее важен и МТК "Север — Юг". Вместе с сетью железных дорог развиваются регионы и сопутствующая инфраструктура, что улучшает внутреннюю логистику и упрощает торговлю.К тому же в этих маршрутах заинтересованы не только страны БРИКС, но и их соседи, например, государства Юго-Восточной Азии, такие как Таиланд, Малайзия, Индонезия, Вьетнам. Ведь они опосредованно получают выход на новые рынки.Конечно, реализация столь масштабного проекта требует серьезных инвестиций, но это вопрос решаемый. "Деньги на все сразу не нужны. Средства привлекаются по мере реализации отдельных частей проекта. Главное — преодолеть инерцию покоя", — подчеркивает Беляев.Старт дадут государственные инвестиции, позже подтянутся частные компании, в том числе можно привлекать капитал через выпуск ценных бумаг. Как только все поймут, что это выгодно, недостатка в финансировании не будет.
https://ria.ru/20241126/samolety-1985580501.html
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экономика, россия, иран, азербайджан, брикс, ржд, северный морской путь
Экономика, Россия, Иран, Азербайджан, БРИКС, РЖД, Северный морской путь
Глобальный передел. Что Россия придумала для стран БРИКС

Экономист Зайнуллин: МТК "Север — Юг" может заменить маршрут через Суэцкий канал

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПоезд идет по Южному ходу Транссиба через Аскизскую степь возле деревни Верхний Аскиз в Республике Хакасия
Поезд идет по Южному ходу Транссиба через Аскизскую степь возле деревни Верхний Аскиз в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Поезд идет по Южному ходу Транссиба через Аскизскую степь возле деревни Верхний Аскиз в Республике Хакасия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. Россия расширяет товарооборот с партнерами по БРИКС — это уже более половины международного грузопотока ОАО "Российские железные дороги". И углубление сотрудничества продолжится. В планах — создание глобальной логистической платформы, а именно транспортных коридоров "Восток — Запад", "Север — Юг", морских линий, трансафриканских маршрутов. О перспективах проекта — в материале РИА Новости.

Связи решают

К октябрю в РЖД увеличили грузовые перевозки со странами БРИКС с использованием в том числе морского плеча на 7,1%. Всего с января — 222,7 миллиона тонн, сообщил первый замгендиректора компании Сергей Павлов. Контейнерные выросли на 14,1% — до 2,9 миллиона в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ). Общий международный грузопоток РЖД — 400 миллионов тонн. Доля БРИКС, таким образом, 56%.
Совокупный железнодорожный товарооборот БРИКС — 64% общемирового. Торговля расширяется, и значение логистики усиливается. На октябрьском саммите главы государств признали необходимым комплексный подход к формированию эффективной и устойчивой транспортной системы.
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"В нынешнем году запущен регулярный диалог в рамках БРИКС по этой тематике, образованы подгруппы по транспорту и логистике в рамках делового совета", — отметил Владимир Путин. Куратором с российской стороны выступает РЖД.
Ведется работа по международным транспортным коридорам (МТК) "Восток — Запад" и "Север — Юг", морским линиям, связывающим страны БРИКС, трансафриканским маршрутам.
"Развитая транспортная инфраструктура, безопасные, надежные и экономически эффективные транспортные маршруты, инновационные технологии и нормы будут способствовать развитию торговых потоков и трансграничному передвижению людей", — говорится в Казанской декларации XVI саммита БРИКС.
Кроме того, встал вопрос о создании логистической платформы "для координации и совершенствования транспортных услуг в целях обеспечения мультимодальной логистики".
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Ключевые маршруты

Надо сокращать как время перевозки, так и затраты, ослаблять зависимость от недружественных стран, отмечает доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
Часть маршрутов уже действующая. Так, МТК "Север — Юг" протяженностью около 7200 километров связывает Санкт-Петербург с одним из крупнейших на западном побережье Индии портом Мумбаи. В этом проекте участвовали Россия, Индия, Иран, Армения, Азербайджан, Болгария, Сирия, Турция, Оман.
Через Суэцкий канал — 40 дней, а по МТК — 20. "И вдвое дешевле, особенно с учетом геополитической напряженности на Ближнем Востоке", — добавляет эксперт.
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Три ветки — западная (Россия, Азербайджан, Иран), восточная (Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран), транскаспийская (порты Каспийского моря, Иран) — позволяют распределять грузопотоки и избегать рисков в случае возникновения напряженности на каком-то из участков.
Однако пропускная способность ограничивается недостаточной развитостью железных и автомобильных дорог, портовой инфраструктуры. На это готовы потратить 40 миллиардов долларов, чтобы к 2030-му удвоить грузооборот. "В перспективе коридор может стать основным маршрутом вместо Суэцкого канала. Это серьезно повысит доходы участников проекта", — подчеркивает Зайнуллин.
МТК "Восток — Запад" проходит через Китай, Центральную Азию, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее через Черное море — в Европу. В среднем на доставку требуется 14-16 дней.
Что касается Северного морского пути (СМП), его развитие — стратегический вопрос для России. Однако маршрут непростой. "Навигацию осложняет обилие островов и проливов, сезон короткий, а условия часто непредсказуемые — льды могут прийти когда угодно. Большинству судов без сопровождения там делать нечего. К тому же в регионе действуют строгие экологические нормы, строить подходящие корабли очень дорого", — объясняет финансовый аналитик Михаил Беляев.
Россия располагает такими, однако в недостаточном количестве. Потребуются еще сотня судов ледового класса, портовая инфраструктура, также придется вплотную заняться гидрографией, для чего нужны лоцмейстерские суда.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКорпус атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220 во время спуска на воду на Балтийском заводе Объединенной судостроительной корпорации в Санкт-Петербурге
Корпус атомного ледокола Чукотка проекта 22220 во время спуска на воду на Балтийском заводе Объединенной судостроительной корпорации в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Корпус атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220 во время спуска на воду на Балтийском заводе Объединенной судостроительной корпорации в Санкт-Петербурге

Пульт управления

Единая транспортная платформа способна выступить пунктом управления логистикой между странами, что решит массу проблем. Помимо рационализации перевозок и обмена опытом, разумно выработать единую политику в области фрахта, страхования судов и грузов, а также портового обслуживания, предусмотреть координацию и мониторинг этих процессов, перечисляет Беляев. Прежде всего согласованность действий обеспечит высокий и безопасный товарооборот.
"До общего флота вряд ли дойдет. Все-таки БРИКС — союз очень разнородных по экономическому уровню и возможностям стран. Однако такое не исключено", — рассуждает эксперт. Если государства с развитым судоходством предоставят суда для льготного фрахта, это сильно поможет партнерам.
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Что касается интересов России, тут приоритет за СМП и МТК "Север — Юг". Стабильная навигация по СМП откроет не только доступ отечественным производителям на рынки Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, но и широкие финансовые возможности для государства.
"Помимо оплаты за проход через исключительную экономическую зону, заработать можно на фрахте судов ледового класса, ледокольном сопровождении, помощи в проведении судна через опасные участки пути — так называемых лоцманских услугах. Все это принесет колоссальный доход", — уверен Беляев.
Не менее важен и МТК "Север — Юг". Вместе с сетью железных дорог развиваются регионы и сопутствующая инфраструктура, что улучшает внутреннюю логистику и упрощает торговлю.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкКорабли в морском порту Дудинка
Корабли в морском порту Дудинка - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Корабли в морском порту Дудинка
К тому же в этих маршрутах заинтересованы не только страны БРИКС, но и их соседи, например, государства Юго-Восточной Азии, такие как Таиланд, Малайзия, Индонезия, Вьетнам. Ведь они опосредованно получают выход на новые рынки.
Конечно, реализация столь масштабного проекта требует серьезных инвестиций, но это вопрос решаемый. "Деньги на все сразу не нужны. Средства привлекаются по мере реализации отдельных частей проекта. Главное — преодолеть инерцию покоя", — подчеркивает Беляев.
Старт дадут государственные инвестиции, позже подтянутся частные компании, в том числе можно привлекать капитал через выпуск ценных бумаг. Как только все поймут, что это выгодно, недостатка в финансировании не будет.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛедоколы российской транспортной компании FESCO "Красин" и "Адмирал Макаров" во Владивостоке
Ледоколы российской транспортной компании FESCO Красин и Адмирал Макаров во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ледоколы российской транспортной компании FESCO "Красин" и "Адмирал Макаров" во Владивостоке
 
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