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Алтайский край восстановил 31 дом, детсады и дома культуры в районе ЛНР - РИА Новости, 16.12.2024
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Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
15:44 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/lnr-1989486310.html
Алтайский край восстановил 31 дом, детсады и дома культуры в районе ЛНР
Алтайский край восстановил 31 дом, детсады и дома культуры в районе ЛНР - РИА Новости, 16.12.2024
Алтайский край восстановил 31 дом, детсады и дома культуры в районе ЛНР
Алтайский край восстановил 31 многоквартирный дом, два детсада, два дома культуры в подшефном Славяносербском районе ЛНР в этом году, сообщил алтайский... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:44
2024-12-16T15:44
алтайский край
алтайский край
славяносербский район
луганская народная республика
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 16 дек – РИА Новости. Алтайский край восстановил 31 многоквартирный дом, два детсада, два дома культуры в подшефном Славяносербском районе ЛНР в этом году, сообщил алтайский губернатор Виктор Томенко. "Продолжаем работу в нашем подшефном Славяносербском районе ЛНР, жителям которого помогаем в восстановлении нормальной жизни. Сегодня на оперативном совещании правительства обсудили предварительные итоги 2024 года. Всё запланированное — выполнено. Большая часть работ в этом году связана с многоквартирными домами. В работе было 31 здание в Славяносербске, Зимогорье, Родаково, Фрунзе и Степовом", - написал Томенко в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил, что специалисты восстанавливали кровлю, цоколь и отмостку, меняли окна и двери в подъездах, укрепляли проёмы, монтировали водосточные системы и системы снегозадержания на крышах. Специалисты также поэтапно занимаются коммунальными сетями. В том числе в этом году налаживали водоснабжение в селах Родаково и Лотиково. "Кроме того, восстановительные работы коснулись двух детских садов и двух Домов культуры, девяти дорог… В планах на следующий год — еще 24 дома, три школы и многие другие работы", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20241213/semya-1988952704.html
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алтайский край, славяносербский район, луганская народная республика, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Славяносербский район, Луганская Народная Республика, Виктор Томенко
Алтайский край восстановил 31 дом, детсады и дома культуры в районе ЛНР

Алтайский край восстановил дома, детсады и дома культуры в подшефном районе ЛНР

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко . Архивное фото
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БАРНАУЛ, 16 дек – РИА Новости. Алтайский край восстановил 31 многоквартирный дом, два детсада, два дома культуры в подшефном Славяносербском районе ЛНР в этом году, сообщил алтайский губернатор Виктор Томенко.
"Продолжаем работу в нашем подшефном Славяносербском районе ЛНР, жителям которого помогаем в восстановлении нормальной жизни. Сегодня на оперативном совещании правительства обсудили предварительные итоги 2024 года. Всё запланированное — выполнено. Большая часть работ в этом году связана с многоквартирными домами. В работе было 31 здание в Славяносербске, Зимогорье, Родаково, Фрунзе и Степовом", - написал Томенко в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что специалисты восстанавливали кровлю, цоколь и отмостку, меняли окна и двери в подъездах, укрепляли проёмы, монтировали водосточные системы и системы снегозадержания на крышах. Специалисты также поэтапно занимаются коммунальными сетями. В том числе в этом году налаживали водоснабжение в селах Родаково и Лотиково.
"Кроме того, восстановительные работы коснулись двух детских садов и двух Домов культуры, девяти дорог… В планах на следующий год — еще 24 дома, три школы и многие другие работы", - отметил губернатор.
Вид на город Барнаул в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В Алтайском крае в год семьи стало больше многодетных семей
13 декабря, 07:38
 
Алтайский крайАлтайский крайСлавяносербский районЛуганская Народная РеспубликаВиктор Томенко
 
 
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