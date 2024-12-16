https://ria.ru/20241216/lnr-1989486310.html

Алтайский край восстановил 31 дом, детсады и дома культуры в районе ЛНР

Алтайский край восстановил 31 дом, детсады и дома культуры в районе ЛНР - РИА Новости, 16.12.2024

Алтайский край восстановил 31 дом, детсады и дома культуры в районе ЛНР

Алтайский край восстановил 31 многоквартирный дом, два детсада, два дома культуры в подшефном Славяносербском районе ЛНР в этом году, сообщил алтайский... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:44

2024-12-16T15:44

2024-12-16T15:44

алтайский край

алтайский край

славяносербский район

луганская народная республика

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 16 дек – РИА Новости. Алтайский край восстановил 31 многоквартирный дом, два детсада, два дома культуры в подшефном Славяносербском районе ЛНР в этом году, сообщил алтайский губернатор Виктор Томенко. "Продолжаем работу в нашем подшефном Славяносербском районе ЛНР, жителям которого помогаем в восстановлении нормальной жизни. Сегодня на оперативном совещании правительства обсудили предварительные итоги 2024 года. Всё запланированное — выполнено. Большая часть работ в этом году связана с многоквартирными домами. В работе было 31 здание в Славяносербске, Зимогорье, Родаково, Фрунзе и Степовом", - написал Томенко в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил, что специалисты восстанавливали кровлю, цоколь и отмостку, меняли окна и двери в подъездах, укрепляли проёмы, монтировали водосточные системы и системы снегозадержания на крышах. Специалисты также поэтапно занимаются коммунальными сетями. В том числе в этом году налаживали водоснабжение в селах Родаково и Лотиково. "Кроме того, восстановительные работы коснулись двух детских садов и двух Домов культуры, девяти дорог… В планах на следующий год — еще 24 дома, три школы и многие другие работы", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20241213/semya-1988952704.html

алтайский край

славяносербский район

луганская народная республика

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алтайский край, славяносербский район, луганская народная республика, виктор томенко