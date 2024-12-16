Алтайский край восстановил 31 дом, детсады и дома культуры в районе ЛНР
Алтайский край восстановил дома, детсады и дома культуры в подшефном районе ЛНР
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко . Архивное фото
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БАРНАУЛ, 16 дек – РИА Новости. Алтайский край восстановил 31 многоквартирный дом, два детсада, два дома культуры в подшефном Славяносербском районе ЛНР в этом году, сообщил алтайский губернатор Виктор Томенко.
"Продолжаем работу в нашем подшефном Славяносербском районе ЛНР, жителям которого помогаем в восстановлении нормальной жизни. Сегодня на оперативном совещании правительства обсудили предварительные итоги 2024 года. Всё запланированное — выполнено. Большая часть работ в этом году связана с многоквартирными домами. В работе было 31 здание в Славяносербске, Зимогорье, Родаково, Фрунзе и Степовом", - написал Томенко в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что специалисты восстанавливали кровлю, цоколь и отмостку, меняли окна и двери в подъездах, укрепляли проёмы, монтировали водосточные системы и системы снегозадержания на крышах. Специалисты также поэтапно занимаются коммунальными сетями. В том числе в этом году налаживали водоснабжение в селах Родаково и Лотиково.
"Кроме того, восстановительные работы коснулись двух детских садов и двух Домов культуры, девяти дорог… В планах на следующий год — еще 24 дома, три школы и многие другие работы", - отметил губернатор.
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