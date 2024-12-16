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Глава SuperJob жестко высказался о заработках курьеров - РИА Новости, 16.12.2024
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11:20 16.12.2024 (обновлено: 20:29 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/kurery-1989397212.html
Глава SuperJob жестко высказался о заработках курьеров
Глава SuperJob жестко высказался о заработках курьеров - РИА Новости, 16.12.2024
Глава SuperJob жестко высказался о заработках курьеров
Курьер в России может зарабатывать в три-пять раз больше денег, чем учитель, заявил глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров в интервью... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:20
2024-12-16T20:29
россия
алексей захаров
superjob
рбк (медиагруппа)
общество
экономика
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Курьер в России может зарабатывать в три-пять раз больше денег, чем учитель, заявил глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров в интервью "Коммерсанту".&quot;Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь. А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов. А у нас может&quot;, — рассказал Захаров.По его мнению, российский рынок труда разбалансирован. Кроме того, глава SuberJob считает необходимым перераспределение кадров по секторам экономики.Издание РБК 6 декабря со ссылкой на совместный обзор hh.ru и ПЭК сообщало, что заработная плата курьеров с января по ноябрь выросла на 15 процентов.
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россия, алексей захаров, superjob, рбк (медиагруппа), общество, экономика
Россия, Алексей Захаров, SuperJob, РБК (медиагруппа), Общество, Экономика
Глава SuperJob жестко высказался о заработках курьеров

Глава SuperJob заявил, что курьеры зарабатывают в 3-5 раз больше учителей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКурьер службы доставки едет по улице во время снегопада
Курьер службы доставки едет по улице во время снегопада - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Курьер службы доставки едет по улице во время снегопада. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Курьер в России может зарабатывать в три-пять раз больше денег, чем учитель, заявил глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров в интервью "Коммерсанту".
«

"Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь. А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов. А у нас может", — рассказал Захаров.

По его мнению, российский рынок труда разбалансирован. Кроме того, глава SuberJob считает необходимым перераспределение кадров по секторам экономики.
Издание РБК 6 декабря со ссылкой на совместный обзор hh.ru и ПЭК сообщало, что заработная плата курьеров с января по ноябрь выросла на 15 процентов.
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РоссияАлексей ЗахаровSuperJobРБК (медиагруппа)ОбществоЭкономика
 
 
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