https://ria.ru/20241216/kurery-1989397212.html

Глава SuperJob жестко высказался о заработках курьеров

Глава SuperJob жестко высказался о заработках курьеров - РИА Новости, 16.12.2024

Глава SuperJob жестко высказался о заработках курьеров

Курьер в России может зарабатывать в три-пять раз больше денег, чем учитель, заявил глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров в интервью... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T11:20

2024-12-16T11:20

2024-12-16T20:29

россия

алексей захаров

superjob

рбк (медиагруппа)

общество

экономика

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Курьер в России может зарабатывать в три-пять раз больше денег, чем учитель, заявил глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров в интервью "Коммерсанту"."Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь. А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов. А у нас может", — рассказал Захаров.По его мнению, российский рынок труда разбалансирован. Кроме того, глава SuberJob считает необходимым перераспределение кадров по секторам экономики.Издание РБК 6 декабря со ссылкой на совместный обзор hh.ru и ПЭК сообщало, что заработная плата курьеров с января по ноябрь выросла на 15 процентов.

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россия, алексей захаров, superjob, рбк (медиагруппа), общество, экономика