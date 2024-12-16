Дело о теракте на Крымском мосту поступило в суд
Дело о теракте на Крымском мосту в 2022 году поступило в Ростовский окружной суд
Крымский мост. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Уголовное дело о теракте на Крымском мосту в 2022 году в отношении восьми человек поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель суда.
В начале декабря Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств.
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"Данное уголовное дело поступило в суд. Дата рассмотрения пока не назначена", - сказал представитель суда.
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других.
Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.
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Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал.
Восьмого октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
Следствие по делу в отношении Малюка продолжается.