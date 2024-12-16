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Дело о теракте на Крымском мосту поступило в суд - РИА Новости, 16.12.2024
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14:05 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/krym-1989440437.html
Дело о теракте на Крымском мосту поступило в суд
Дело о теракте на Крымском мосту поступило в суд - РИА Новости, 16.12.2024
Дело о теракте на Крымском мосту поступило в суд
Уголовное дело о теракте на Крымском мосту в 2022 году в отношении восьми человек поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:05
2024-12-16T14:05
происшествия
ростов-на-дону
россия
керченский пролив
василий малюк
генеральная прокуратура рф
служба безопасности украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Уголовное дело о теракте на Крымском мосту в 2022 году в отношении восьми человек поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель суда. В начале декабря Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств. "Данное уголовное дело поступило в суд. Дата рассмотрения пока не назначена", - сказал представитель суда. По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. Восьмого октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле. Следствие по делу в отношении Малюка продолжается.
https://ria.ru/20240824/terakt-1968189635.html
https://ria.ru/20240823/arest-1967927815.html
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ростов-на-дону
россия
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происшествия, ростов-на-дону, россия, керченский пролив, василий малюк, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Керченский пролив, Василий Малюк, Генеральная прокуратура РФ, Служба безопасности Украины
Дело о теракте на Крымском мосту поступило в суд

Дело о теракте на Крымском мосту в 2022 году поступило в Ростовский окружной суд

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Крымский мост. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Уголовное дело о теракте на Крымском мосту в 2022 году в отношении восьми человек поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель суда.
В начале декабря Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств.
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"Данное уголовное дело поступило в суд. Дата рассмотрения пока не назначена", - сказал представитель суда.
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других.
Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.
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Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал.
Восьмого октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
Следствие по делу в отношении Малюка продолжается.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияКерченский проливВасилий МалюкГенеральная прокуратура РФСлужба безопасности Украины
 
 
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