https://ria.ru/20241216/komanda-1989395348.html
Спортсмены "Восточника" вошли в число победителей турнира по тхэквондо
Спортсмены "Восточника" вошли в число победителей турнира по тхэквондо - РИА Новости, 16.12.2024
Спортсмены "Восточника" вошли в число победителей турнира по тхэквондо
Команда спортивного клуба "Восточник" при поддержке АО "Восточный Порт" успешно выступила на Межрегиональных соревнованиях по тхэквондо ВТФ "Город у моря" во... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:11
2024-12-16T11:11
2024-12-16T11:11
москва
владивосток
дальний восток
восточный порт
следственный комитет россии (ск рф)
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989394740_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8ff8b0c11fbb3ba445a35a3c4d2000f6.jpg
МОСКВА, 16 дек - пресс-служба АО "Восточный Порт". Команда спортивного клуба "Восточник" при поддержке АО "Восточный Порт" успешно выступила на Межрегиональных соревнованиях по тхэквондо ВТФ "Город у моря" во Владивостоке. Турнир объединил более 200 сильнейших спортсменов со всего Дальнего Востока. В составе команды СК "Восточник" выступили пятеро спортсменов, трое из которых поднялись на пьедестал почета: ∙ Влада Ковальчук — золото среди юниорок до 55 килограммов. ∙ Мирослава Чертопрудова — серебро среди младших девушек до 30 килограммов. ∙ Алина Гончаренко — бронза среди младших девушек до 40 килограммов. Тренер клуба Владимир Ким отметил высокий уровень конкуренции на соревнованиях и рассказал о напряженной борьбе своих воспитанников. "Влада стабильно показывает высокий уровень, ее имя уже известно в мире тхэквондо на всероссийском уровне. В 2025 году она будет готовиться к выполнению норматива мастера спорта, и есть все шансы достичь этой цели. Но тяжелее всех, вероятно, было Мирославе Чертопрудовой. Она провела сложные поединки и сражалась за первое место в финале. Несмотря на то, что ей чуть не хватило баллов, она проявила упорство и стремление к росту. Мы уже запланировали усиление тренировок, чтобы на следующих турнирах она смогла подняться на высшую ступень пьедестала", — прокомментировал Ким. Алина Гончаренко, которая дебютировала на соревнованиях такого уровня, принесла команде бронзовую награду. Турнир стал для спортсменов не только испытанием, но и ярким подтверждением их профессионального роста. Судейскую бригаду на соревнованиях представляла Ольга Ковальчук — еще одна воспитанница Владимира Кима. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
https://rsport.ria.ru/20241110/rogozina-1982965193.html
https://rsport.ria.ru/20241109/tkhekvondo-1982878382.html
москва
владивосток
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989394740_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_020a28c953bf5db6b62b29ed6ae60881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владивосток, дальний восток, восточный порт, следственный комитет россии (ск рф), пресс-релизы
Москва, Владивосток, Дальний Восток, Восточный Порт, Следственный комитет России (СК РФ), Пресс-релизы
Спортсмены "Восточника" вошли в число победителей турнира по тхэквондо
Команда "Восточного Порта" вошла в число победителей турнира по тхэквондо
МОСКВА, 16 дек - пресс-служба АО "Восточный Порт". Команда спортивного клуба "Восточник" при поддержке АО "Восточный Порт" успешно выступила на Межрегиональных соревнованиях по тхэквондо ВТФ "Город у моря" во Владивостоке. Турнир объединил более 200 сильнейших спортсменов со всего Дальнего Востока.
В составе команды СК "Восточник" выступили пятеро спортсменов, трое из которых поднялись на пьедестал почета:
∙ Влада Ковальчук — золото среди юниорок до 55 килограммов.
∙ Мирослава Чертопрудова — серебро среди младших девушек до 30 килограммов.
∙ Алина Гончаренко — бронза среди младших девушек до 40 килограммов.
Тренер клуба Владимир Ким отметил высокий уровень конкуренции на соревнованиях и рассказал о напряженной борьбе своих воспитанников.
"Влада стабильно показывает высокий уровень, ее имя уже известно в мире тхэквондо на всероссийском уровне. В 2025 году она будет готовиться к выполнению норматива мастера спорта, и есть все шансы достичь этой цели. Но тяжелее всех, вероятно, было Мирославе Чертопрудовой. Она провела сложные поединки и сражалась за первое место в финале. Несмотря на то, что ей чуть не хватило баллов, она проявила упорство и стремление к росту. Мы уже запланировали усиление тренировок, чтобы на следующих турнирах она смогла подняться на высшую ступень пьедестала", — прокомментировал Ким.
Алина Гончаренко, которая дебютировала на соревнованиях такого уровня, принесла команде бронзовую награду.
Турнир стал для спортсменов не только испытанием, но и ярким подтверждением их профессионального роста. Судейскую бригаду на соревнованиях представляла Ольга Ковальчук — еще одна воспитанница Владимира Кима.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.