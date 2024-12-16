https://ria.ru/20241216/komanda-1989395348.html

Спортсмены "Восточника" вошли в число победителей турнира по тхэквондо

Спортсмены "Восточника" вошли в число победителей турнира по тхэквондо - РИА Новости, 16.12.2024

Спортсмены "Восточника" вошли в число победителей турнира по тхэквондо

Команда спортивного клуба "Восточник" при поддержке АО "Восточный Порт" успешно выступила на Межрегиональных соревнованиях по тхэквондо ВТФ "Город у моря" во... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T11:11

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2024-12-16T11:11

москва

владивосток

дальний восток

восточный порт

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МОСКВА, 16 дек - пресс-служба АО "Восточный Порт". Команда спортивного клуба "Восточник" при поддержке АО "Восточный Порт" успешно выступила на Межрегиональных соревнованиях по тхэквондо ВТФ "Город у моря" во Владивостоке. Турнир объединил более 200 сильнейших спортсменов со всего Дальнего Востока. В составе команды СК "Восточник" выступили пятеро спортсменов, трое из которых поднялись на пьедестал почета: ∙ Влада Ковальчук — золото среди юниорок до 55 килограммов. ∙ Мирослава Чертопрудова — серебро среди младших девушек до 30 килограммов. ∙ Алина Гончаренко — бронза среди младших девушек до 40 килограммов. Тренер клуба Владимир Ким отметил высокий уровень конкуренции на соревнованиях и рассказал о напряженной борьбе своих воспитанников. "Влада стабильно показывает высокий уровень, ее имя уже известно в мире тхэквондо на всероссийском уровне. В 2025 году она будет готовиться к выполнению норматива мастера спорта, и есть все шансы достичь этой цели. Но тяжелее всех, вероятно, было Мирославе Чертопрудовой. Она провела сложные поединки и сражалась за первое место в финале. Несмотря на то, что ей чуть не хватило баллов, она проявила упорство и стремление к росту. Мы уже запланировали усиление тренировок, чтобы на следующих турнирах она смогла подняться на высшую ступень пьедестала", — прокомментировал Ким. Алина Гончаренко, которая дебютировала на соревнованиях такого уровня, принесла команде бронзовую награду. Турнир стал для спортсменов не только испытанием, но и ярким подтверждением их профессионального роста. Судейскую бригаду на соревнованиях представляла Ольга Ковальчук — еще одна воспитанница Владимира Кима. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

https://rsport.ria.ru/20241110/rogozina-1982965193.html

https://rsport.ria.ru/20241109/tkhekvondo-1982878382.html

москва

владивосток

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, владивосток, дальний восток, восточный порт, следственный комитет россии (ск рф), пресс-релизы