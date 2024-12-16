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Россия и КНДР возобновили регулярное ж/д сообщение - РИА Новости, 16.12.2024
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Туризм
 
09:34 16.12.2024 (обновлено: 11:38 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/kndr-1989375690.html
Россия и КНДР возобновили регулярное ж/д сообщение
Россия и КНДР возобновили регулярное ж/д сообщение - РИА Новости, 16.12.2024
Россия и КНДР возобновили регулярное ж/д сообщение
Возобновилось регулярное пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНДР, приостановленное в 2020 году, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T09:34
2024-12-16T11:38
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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек — РИА Новости. Возобновилось регулярное пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНДР, приостановленное в 2020 году, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая. &quot;В ЖДПП &quot;Хасан&quot; на границе с КНДР открыто регулярное пассажирское сообщение. На 15:00 (8:00 мск) уссурийские таможенники оформили пассажирский поезд на выезд в КНДР. Всего проследовало два гражданина России&quot;, — сказала собеседница.По ее словам, с начала июня 2024 года по инициативе КНДР открыли нерегулярное пассажирское сообщение. С тех пор в обоих направлениях перевезли 1200 физлиц. "Пункт пропуска продолжает работу в грузовом направлении. Сейчас пассажирское сообщение на этом участке российско-корейской границы станет регулярным. Пункт пропуска будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00", — отметила Кульчицкая. Как добавил РИА Новости представитель ДВЖД, поезд выехал со станции Хасан в 15:30 (8:30 мск) и по графику уже должен прибыть в Туманган. Накануне в Приморье возобновилось пассажирское железнодорожное сообщение с КНР, прерванное с конца января 2020 года из-за пандемии COVID-19 по инициативе китайской стороны. В воскресенье, 15 декабря, Уссурийские таможенники оформили пассажирский поезд на въезд в Россию, на нем проследовали две туристические группы из 69 человек. До этого железнодорожный пункт пропуска Пограничный работал только в грузовом направлении.Пассажирское сообщение с Северной Кореей временно приостановили в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. РЖД сообщали, что начиная с 16 декабря международный поезд № 645/646 сообщением Туманган (КНДР) — Хасан (Россия) формирования Министерства железных дорог КНДР будет отправляться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.
https://ria.ru/20241212/agressiya-1988906335.html
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Открытие пассажирского ж/д сообщения между Россией и КНДР, приостановленного в 2020 из-за COVID
Регулярное пассажирское ж/д сообщение между Россией и КНДР возобновили в понедельник. Регулярное пассажирское ж/д сообщение между Россией и КНДР, приостановленное в 2020 из-за COVID, возобновили в понедельник. Поезд сообщением Туманган - Хасан будет отправляться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.
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россия, китай, ржд, новости - туризм
Туризм, Россия, Китай, РЖД, Новости - Туризм
Россия и КНДР возобновили регулярное ж/д сообщение

Россия и КНДР возобновили регулярное пассажирское железнодорожное сообщение

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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек — РИА Новости. Возобновилось регулярное пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНДР, приостановленное в 2020 году, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая.
«

"В ЖДПП "Хасан" на границе с КНДР открыто регулярное пассажирское сообщение. На 15:00 (8:00 мск) уссурийские таможенники оформили пассажирский поезд на выезд в КНДР. Всего проследовало два гражданина России", — сказала собеседница.

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По ее словам, с начала июня 2024 года по инициативе КНДР открыли нерегулярное пассажирское сообщение. С тех пор в обоих направлениях перевезли 1200 физлиц.
"Пункт пропуска продолжает работу в грузовом направлении. Сейчас пассажирское сообщение на этом участке российско-корейской границы станет регулярным. Пункт пропуска будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00", — отметила Кульчицкая.
Как добавил РИА Новости представитель ДВЖД, поезд выехал со станции Хасан в 15:30 (8:30 мск) и по графику уже должен прибыть в Туманган.
Накануне в Приморье возобновилось пассажирское железнодорожное сообщение с КНР, прерванное с конца января 2020 года из-за пандемии COVID-19 по инициативе китайской стороны. В воскресенье, 15 декабря, Уссурийские таможенники оформили пассажирский поезд на въезд в Россию, на нем проследовали две туристические группы из 69 человек. До этого железнодорожный пункт пропуска Пограничный работал только в грузовом направлении.
Пассажирское сообщение с Северной Кореей временно приостановили в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. РЖД сообщали, что начиная с 16 декабря международный поезд № 645/646 сообщением Туманган (КНДР) — Хасан (Россия) формирования Министерства железных дорог КНДР будет отправляться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.
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