Россия и КНДР возобновили регулярное ж/д сообщение
Россия и КНДР возобновили регулярное пассажирское железнодорожное сообщение
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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек — РИА Новости. Возобновилось регулярное пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНДР, приостановленное в 2020 году, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая.
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"В ЖДПП "Хасан" на границе с КНДР открыто регулярное пассажирское сообщение. На 15:00 (8:00 мск) уссурийские таможенники оформили пассажирский поезд на выезд в КНДР. Всего проследовало два гражданина России", — сказала собеседница.
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По ее словам, с начала июня 2024 года по инициативе КНДР открыли нерегулярное пассажирское сообщение. С тех пор в обоих направлениях перевезли 1200 физлиц.
"Пункт пропуска продолжает работу в грузовом направлении. Сейчас пассажирское сообщение на этом участке российско-корейской границы станет регулярным. Пункт пропуска будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00", — отметила Кульчицкая.
Как добавил РИА Новости представитель ДВЖД, поезд выехал со станции Хасан в 15:30 (8:30 мск) и по графику уже должен прибыть в Туманган.
Накануне в Приморье возобновилось пассажирское железнодорожное сообщение с КНР, прерванное с конца января 2020 года из-за пандемии COVID-19 по инициативе китайской стороны. В воскресенье, 15 декабря, Уссурийские таможенники оформили пассажирский поезд на въезд в Россию, на нем проследовали две туристические группы из 69 человек. До этого железнодорожный пункт пропуска Пограничный работал только в грузовом направлении.
Пассажирское сообщение с Северной Кореей временно приостановили в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. РЖД сообщали, что начиная с 16 декабря международный поезд № 645/646 сообщением Туманган (КНДР) — Хасан (Россия) формирования Министерства железных дорог КНДР будет отправляться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.