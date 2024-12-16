https://ria.ru/20241216/kitaj-1989520239.html

Китайские ученые открыли новый вид динозавра раннего юрского периода

Китайские ученые открыли новый вид динозавра раннего юрского периода - РИА Новости, 16.12.2024

Китайские ученые открыли новый вид динозавра раннего юрского периода

Китайские учёные идентифицировали останки динозавра, которые были обнаружены в 2007 году в провинции Юньнань на юго-западе Китая, и отнесли их к новому виду... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T18:10

2024-12-16T18:10

2024-12-16T18:14

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китай

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Китайские учёные идентифицировали останки динозавра, которые были обнаружены в 2007 году в провинции Юньнань на юго-западе Китая, и отнесли их к новому виду завроподоморфа - Lishulong wangi, сообщает китайская газета Global Times в понедельник. "Морфологические сравнения в сочетании с филогенетическим анализом (процесс, который позволяет определить эволюционные связи между организмами - ред.) показали, что Lishulong wangi не может быть отнесён ни к одному из ранее обнаруженных родов", - заявил изданию ведущий научный сотрудник Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук Ю Хайлу. В газете сообщается, что относительно целый череп и девять шейных позвонков были найдены в 2007 году в деревне Далишу уезда Люфэн, где в общей сложности обнаружены шесть родов и восемь видов завроподоморфов раннего юрского периода. В 2008 году окаменелости были отправлены в музей. Согласно исследованию учёных, опубликованному в журнале PeerJ, динозавр достигал восьми метров в длину. "Lishulong wangi обладает самым крупным черепом среди своей группы из формации Люфэн (формация осадочных пород в провинции Юньнань, где были найдены окаменелости динозавров - ред.), его длина составляет 40 сантиметров", - заключил Ю Хайлу. Завроподоморфы – подотряд динозавров, которые населяли Землю с позднего триасового периода (220 миллионов лет назад) до самого заката динозавров в позднем меловом периоде (65 миллионов лет назад). Они постепенно эволюционировали от небольших ящероподобных плотоядных динозавров, которые перемещались на двух лапах и весили около 10 килограммов, до огромных растительноядных существ с длинной шеей и хвостом, которые перемещались на четырёх лапах и весили более 60 тонн.

https://ria.ru/20240521/dinozavr-1947530131.html

https://ria.ru/20240310/dinozavry-1931666057.html

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