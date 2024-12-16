https://ria.ru/20241216/kholodets-1989354102.html

Врач назвал новогоднее блюдо, помогающее сохранять молодость

Врач назвал новогоднее блюдо, помогающее сохранять молодость - РИА Новости, 16.12.2024

Врач назвал новогоднее блюдо, помогающее сохранять молодость

Холодец содержит в себе коллаген, поэтому блюдо позитивно влияет на плотность костей и упругость кожи, а также аминокислоту глицин, которая помогает... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T03:08

2024-12-16T03:08

2024-12-16T10:56

андрей тяжельников

новый год

общество

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Холодец содержит в себе коллаген, поэтому блюдо позитивно влияет на плотность костей и упругость кожи, а также аминокислоту глицин, которая помогает нейтрализовать действие токсинов при расщеплении алкоголя, снижая похмельный синдром, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. "Без холодца не обходится ни один новогодний стол, но многие готовят его чаще, считая его не только вкусным, но и очень полезным. В первую очередь — из-за высокого содержания коллагена. Это белок, содержащийся в соединительной ткани: в сухожилиях, хрящах, костях, которые используют в приготовлении блюда. Длительная варка делает его более биодоступным, поэтому блюдо действительно позитивно влияет на плотность наших костей и упругость кожи", — рассказал Тяжельников. Врач отметил, что в холодце также содержится много витаминов и микроэлементов. Витамины группы В и полиненасыщенные жирные кислоты хорошо влияют на нервную систему. Витамин А укрепляет иммунную систему, аминокислота лизин улучшает усвоение кальция. В холодце также содержится железо, магний, калий, натрий, кобальт, фосфор. "Аминокислота глицин не только стимулирует клетки головного мозга, но и помогает нейтрализовать действие токсинов при расщеплении алкоголя, снижая похмельный синдром. Поэтому в новогоднем меню эта закуска очень уместна. Кроме того, холодец приготавливается из плотного и вязкого бульона, который, обволакивая стенки желудка, замедляет всасывание алкоголя", — добавил Тяжельников.

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андрей тяжельников, новый год, общество