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CК в Калининграде проверит данные о нападении собаки на ребенка - РИА Новости, 16.12.2024
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12:37 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/kaliningrad-1989413262.html
CК в Калининграде проверит данные о нападении собаки на ребенка
CК в Калининграде проверит данные о нападении собаки на ребенка - РИА Новости, 16.12.2024
CК в Калининграде проверит данные о нападении собаки на ребенка
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нападении собаки на ребенка в Калининграде, сообщается в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:37
2024-12-16T12:37
происшествия
россия
калининград
куйбышев
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 16 дек — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нападении собаки на ребенка в Калининграде, сообщается в телеграм-канале информцентра ведомства. "В социальной сети сообщается, что 13 декабря текущего года в городе Калининграде агрессивное животное, находившееся на выгуле без намордника и поводка, в присутствии владелицы набросилось на мальчика на улице Куйбышева, укусив за спину. Отмечается, что после инцидента фигурантка скрылась, не оказав помощи пострадавшему", - говорится в релизе. В региональном управлении СК РФ проводится проверка, Бастрыкин поручил его руководителю "доложить о предварительных и окончательных результатах". Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20241214/sobaka-1989242534.html
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россия
калининград
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происшествия, россия, калининград, куйбышев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калининград, Куйбышев, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
CК в Калининграде проверит данные о нападении собаки на ребенка

Бастрыкин поручил проверить данные о нападении собаки на ребенка в Калининграде

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КАЛИНИНГРАД, 16 дек — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нападении собаки на ребенка в Калининграде, сообщается в телеграм-канале информцентра ведомства.
"В социальной сети сообщается, что 13 декабря текущего года в городе Калининграде агрессивное животное, находившееся на выгуле без намордника и поводка, в присутствии владелицы набросилось на мальчика на улице Куйбышева, укусив за спину. Отмечается, что после инцидента фигурантка скрылась, не оказав помощи пострадавшему", - говорится в релизе.
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В региональном управлении СК РФ проводится проверка, Бастрыкин поручил его руководителю "доложить о предварительных и окончательных результатах".
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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ПроисшествияРоссияКалининградКуйбышевАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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