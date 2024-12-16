https://ria.ru/20241216/kaliningrad-1989413262.html

CК в Калининграде проверит данные о нападении собаки на ребенка

CК в Калининграде проверит данные о нападении собаки на ребенка - РИА Новости, 16.12.2024

CК в Калининграде проверит данные о нападении собаки на ребенка

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нападении собаки на ребенка в Калининграде, сообщается в... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:37

2024-12-16T12:37

2024-12-16T12:37

происшествия

россия

калининград

куйбышев

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 16 дек — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нападении собаки на ребенка в Калининграде, сообщается в телеграм-канале информцентра ведомства. "В социальной сети сообщается, что 13 декабря текущего года в городе Калининграде агрессивное животное, находившееся на выгуле без намордника и поводка, в присутствии владелицы набросилось на мальчика на улице Куйбышева, укусив за спину. Отмечается, что после инцидента фигурантка скрылась, не оказав помощи пострадавшему", - говорится в релизе. В региональном управлении СК РФ проводится проверка, Бастрыкин поручил его руководителю "доложить о предварительных и окончательных результатах". Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20241214/sobaka-1989242534.html

https://ria.ru/20241028/sobaki-1980449667.html

россия

калининград

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происшествия, россия, калининград, куйбышев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)