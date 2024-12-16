https://ria.ru/20241216/izvestiya-1989393616.html

СМИ рассказали о резком сокращении лимитов по кредитным картам

СМИ рассказали о резком сокращении лимитов по кредитным картам - РИА Новости, 16.12.2024

СМИ рассказали о резком сокращении лимитов по кредитным картам

Клиенты нескольких российских банков столкнулись с неожиданным понижением лимитов по кредитным картам, сообщают "Известия". РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T11:00

2024-12-16T11:00

2024-12-16T17:26

экономика

банки

кредитные карты

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Клиенты нескольких российских банков столкнулись с неожиданным понижением лимитов по кредитным картам, сообщают "Известия"."Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам. Их могут урезать в несколько раз без предупреждений — о проблеме сообщили клиенты трех крупных участников рынка. Лимиты могут уменьшить клиентам с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам", — говорится в материале.Подчеркивается, что число таких случаев возросло в ноябре — декабре. По данным "Известий", с такой проблемой столкнулись клиенты ВТБ, Сбербанка и Альфа-банка. Отмечается, что одному клиенту ВТБ понизили лимит в 20 раз: с 200 тысяч до десяти тысяч рублей.В декабре советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в 2025 году ключевая ставка не будет снижаться.

https://ria.ru/20241015/kreditka-1978057443.html

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экономика, банки, кредитные карты