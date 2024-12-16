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СМИ рассказали о резком сокращении лимитов по кредитным картам
СМИ рассказали о резком сокращении лимитов по кредитным картам - РИА Новости, 16.12.2024
СМИ рассказали о резком сокращении лимитов по кредитным картам
Клиенты нескольких российских банков столкнулись с неожиданным понижением лимитов по кредитным картам, сообщают "Известия". РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:00
2024-12-16T11:00
2024-12-16T17:26
экономика
банки
кредитные карты
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Клиенты нескольких российских банков столкнулись с неожиданным понижением лимитов по кредитным картам, сообщают "Известия"."Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам. Их могут урезать в несколько раз без предупреждений — о проблеме сообщили клиенты трех крупных участников рынка. Лимиты могут уменьшить клиентам с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам", — говорится в материале.Подчеркивается, что число таких случаев возросло в ноябре — декабре. По данным "Известий", с такой проблемой столкнулись клиенты ВТБ, Сбербанка и Альфа-банка. Отмечается, что одному клиенту ВТБ понизили лимит в 20 раз: с 200 тысяч до десяти тысяч рублей.В декабре советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в 2025 году ключевая ставка не будет снижаться.
https://ria.ru/20241015/kreditka-1978057443.html
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экономика, банки, кредитные карты
Экономика, Банки, кредитные карты
СМИ рассказали о резком сокращении лимитов по кредитным картам
"Известия": в России банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам