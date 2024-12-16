https://ria.ru/20241216/izrail-1989494875.html

В центре Израиля сработала воздушная тревога

В центре Израиля сработала воздушная тревога - РИА Новости, 16.12.2024

В центре Израиля сработала воздушная тревога

Воздушная тревога сработала в центре Израиля, включая Тель-Авив, в связи с пуском ракеты из Йемена, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T16:25

2024-12-16T16:25

2024-12-16T16:35

в мире

израиль

йемен

тель-авив

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога сработала в центре Израиля, включая Тель-Авив, в связи с пуском ракеты из Йемена, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."После сирен тревоги, которые недавно сработали в центре страны, одна ракета, выпущенная с территории Йемена, была перехвачена, не достигнув территории Израиля. Сирены были активированы из-за опасений падения осколков перехватчиков", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20241216/smi-1989424102.html

израиль

йемен

тель-авив

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в мире, израиль, йемен, тель-авив, армия обороны израиля (цахал)