https://ria.ru/20241216/iran-1989563028.html

В Иране назвали санкции ЕС против страны беспочвенными

В Иране назвали санкции ЕС против страны беспочвенными - РИА Новости, 16.12.2024

В Иране назвали санкции ЕС против страны беспочвенными

Запрет Евросоюза и Великобритании на вход иранских кораблей в европейские порты является беспочвенным, потому что IRISL не поставлял вооружение в Россию, заявил РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T22:08

2024-12-16T22:08

2024-12-16T22:10

в мире

иран

великобритания

россия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106144/17/1061441755_0:206:2000:1331_1920x0_80_0_0_0fef2fb7121afd183e9ebf673eaea4cd.jpg

ТЕГЕРАН, 16 дек - РИА Новости. Запрет Евросоюза и Великобритании на вход иранских кораблей в европейские порты является беспочвенным, потому что IRISL не поставлял вооружение в Россию, заявил руководитель организации управления портами Ирана Али-Акбар Марзбан. Евросоюз и Великобритания 18 ноября расширили санкционный список против Ирана, добавив в него иранскую авиакомпанию Iran Air, а также судоходную компанию Ирана Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). "Евросоюз заявил, что IRISL поставлял в Россию вооружение - это утверждение является нелепым поводом для наложения новых санкций и показывает, что они бессильны против Ирана", - передает слова Марзбана агентство ILNA. Совет ЕС и Великобритания 18 ноября расширили санкции против Ирана за якобы военное сотрудничество с Россией. Решение предусматривает запрет на экспорт, передачу, поставки, продажу Ирану со стороны ЕС компонентов, используемых для разработки и производства ракет и беспилотников, ЕС также запрещает транзакции с портовыми объектами, которые якобы задействованы в транспортировке иранских ракет и беспилотников. Под индивидуальные ограничения в рамках нового пакета попали также одно физлицо и четыре организации, в том числе, три российские судоходные компании: "МГ-Флот", "ВТС-Брокер" и Arapax. МИД Ирана пообещал ответить на новые санкции и политику Евросоюза.

https://ria.ru/20241216/siriya-1989549383.html

https://ria.ru/20241216/gruziya-1989532576.html

иран

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, великобритания, россия, евросоюз