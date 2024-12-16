В Иране назвали санкции ЕС против страны беспочвенными
Марзбан: запрет ЕС на вход иранских кораблей в европейские порты беспочвенен
© AP Photo / Ebrahim NorouziФрегат Jamaran ВМС Ирана
© AP Photo / Ebrahim Norouzi
Фрегат Jamaran ВМС Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 дек - РИА Новости. Запрет Евросоюза и Великобритании на вход иранских кораблей в европейские порты является беспочвенным, потому что IRISL не поставлял вооружение в Россию, заявил руководитель организации управления портами Ирана Али-Акбар Марзбан.
Евросоюз и Великобритания 18 ноября расширили санкционный список против Ирана, добавив в него иранскую авиакомпанию Iran Air, а также судоходную компанию Ирана Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).
"Евросоюз заявил, что IRISL поставлял в Россию вооружение - это утверждение является нелепым поводом для наложения новых санкций и показывает, что они бессильны против Ирана", - передает слова Марзбана агентство ILNA.
Совет ЕС и Великобритания 18 ноября расширили санкции против Ирана за якобы военное сотрудничество с Россией. Решение предусматривает запрет на экспорт, передачу, поставки, продажу Ирану со стороны ЕС компонентов, используемых для разработки и производства ракет и беспилотников, ЕС также запрещает транзакции с портовыми объектами, которые якобы задействованы в транспортировке иранских ракет и беспилотников. Под индивидуальные ограничения в рамках нового пакета попали также одно физлицо и четыре организации, в том числе, три российские судоходные компании: "МГ-Флот", "ВТС-Брокер" и Arapax. МИД Ирана пообещал ответить на новые санкции и политику Евросоюза.