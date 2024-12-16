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В Иране назвали санкции ЕС против страны беспочвенными - РИА Новости, 16.12.2024
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22:08 16.12.2024 (обновлено: 22:10 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/iran-1989563028.html
В Иране назвали санкции ЕС против страны беспочвенными
В Иране назвали санкции ЕС против страны беспочвенными - РИА Новости, 16.12.2024
В Иране назвали санкции ЕС против страны беспочвенными
Запрет Евросоюза и Великобритании на вход иранских кораблей в европейские порты является беспочвенным, потому что IRISL не поставлял вооружение в Россию, заявил РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T22:08
2024-12-16T22:10
в мире
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ТЕГЕРАН, 16 дек - РИА Новости. Запрет Евросоюза и Великобритании на вход иранских кораблей в европейские порты является беспочвенным, потому что IRISL не поставлял вооружение в Россию, заявил руководитель организации управления портами Ирана Али-Акбар Марзбан. Евросоюз и Великобритания 18 ноября расширили санкционный список против Ирана, добавив в него иранскую авиакомпанию Iran Air, а также судоходную компанию Ирана Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). "Евросоюз заявил, что IRISL поставлял в Россию вооружение - это утверждение является нелепым поводом для наложения новых санкций и показывает, что они бессильны против Ирана", - передает слова Марзбана агентство ILNA. Совет ЕС и Великобритания 18 ноября расширили санкции против Ирана за якобы военное сотрудничество с Россией. Решение предусматривает запрет на экспорт, передачу, поставки, продажу Ирану со стороны ЕС компонентов, используемых для разработки и производства ракет и беспилотников, ЕС также запрещает транзакции с портовыми объектами, которые якобы задействованы в транспортировке иранских ракет и беспилотников. Под индивидуальные ограничения в рамках нового пакета попали также одно физлицо и четыре организации, в том числе, три российские судоходные компании: "МГ-Флот", "ВТС-Брокер" и Arapax. МИД Ирана пообещал ответить на новые санкции и политику Евросоюза.
https://ria.ru/20241216/siriya-1989549383.html
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в мире, иран, великобритания, россия, евросоюз
В мире, Иран, Великобритания, Россия, Евросоюз
В Иране назвали санкции ЕС против страны беспочвенными

Марзбан: запрет ЕС на вход иранских кораблей в европейские порты беспочвенен

© AP Photo / Ebrahim NorouziФрегат Jamaran ВМС Ирана
Фрегат Jamaran ВМС Ирана - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Norouzi
Фрегат Jamaran ВМС Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 дек - РИА Новости. Запрет Евросоюза и Великобритании на вход иранских кораблей в европейские порты является беспочвенным, потому что IRISL не поставлял вооружение в Россию, заявил руководитель организации управления портами Ирана Али-Акбар Марзбан.
Евросоюз и Великобритания 18 ноября расширили санкционный список против Ирана, добавив в него иранскую авиакомпанию Iran Air, а также судоходную компанию Ирана Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).
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"Евросоюз заявил, что IRISL поставлял в Россию вооружение - это утверждение является нелепым поводом для наложения новых санкций и показывает, что они бессильны против Ирана", - передает слова Марзбана агентство ILNA.
Совет ЕС и Великобритания 18 ноября расширили санкции против Ирана за якобы военное сотрудничество с Россией. Решение предусматривает запрет на экспорт, передачу, поставки, продажу Ирану со стороны ЕС компонентов, используемых для разработки и производства ракет и беспилотников, ЕС также запрещает транзакции с портовыми объектами, которые якобы задействованы в транспортировке иранских ракет и беспилотников. Под индивидуальные ограничения в рамках нового пакета попали также одно физлицо и четыре организации, в том числе, три российские судоходные компании: "МГ-Флот", "ВТС-Брокер" и Arapax. МИД Ирана пообещал ответить на новые санкции и политику Евросоюза.
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