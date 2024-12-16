https://ria.ru/20241216/internet-1989727101.html

Начался прием заявок на IV Национальную премию интернет-контента

Начался прием заявок на IV Национальную премию интернет-контента - РИА Новости, 17.12.2024

Начался прием заявок на IV Национальную премию интернет-контента

Институт развития интернета (АНО "ИРИ") начинает прием заявок на IV Национальную премию интернет-контента, сообщила пресс-служба ИРИ. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-16T17:46

2024-12-16T17:46

2024-12-17T16:16

алексей гореславский

россия

технологии

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Институт развития интернета (АНО "ИРИ") начинает прием заявок на IV Национальную премию интернет-контента, сообщила пресс-служба ИРИ. "Институт развития интернета (АНО "ИРИ") начинает прием заявок на соискание Национальной премии интернет-контента. Главная индустриальная награда для создателей социально значимых онлайн-проектов будет вручаться в четвертый раз летом 2025 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что на премию могут подаваться проекты, вышедшие в интернете в период с 1 января по 31 декабря 2024 года на площадках, не запрещенных российским законодательством. Сбор заявок продлится до 31 января 2025 года. "Премия ИРИ охватывает основные форматы онлайн-контента – от сериалов и блогов до роликов и подкастов. Каждый год количество заявок растет, но нам важно, что растет и качество: социально-значимый контент становится по-хорошему модным. Авторы уже не стремятся к популярности любой ценой, а делают проекты со смыслом и при этом хорошим маркетингом, и в результате – с большими просмотрами и живым откликом аудитории. Задача нашей премии – подсветить их и открыть для тех, кто еще с ними не знаком", - приводит пресс-служба слова генерального директора ИРИ Алексея Гореславского. В конкурсе – 15 основных номинаций: игровой сериал до 30 минут, игровой сериал более 30 минут, non-scripted проект, документальный проект, короткометражный проект, видеоролик до трех минут, проект в вертикальном формате, анимационный контент, вирусный контент, подкаст, музыкальный трек, блог, Telegram–канал, спецпроект в интернет-СМИ, социальная интернет-акция. Традиционно награду вручат и в специальных номинациях, которые будут объявлены позже. Финалистов определит экспертный совет премии, а победителей – жюри. Принимается контент на русском языке или на официальных языках народов России. К участию не допускаются трейлеры, тизеры и другие промоматериалы, за исключением социальных роликов.

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https://ria.ru/20240923/chernyshenko-1974305381.html

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алексей гореславский, россия, технологии