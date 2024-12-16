https://ria.ru/20241216/ii-1989511044.html

Камеры с ИИ установили в 50 спортивных комплексах Подмосковья

Камеры с ИИ установили в 50 спортивных комплексах Подмосковья - РИА Новости, 16.12.2024

Камеры с ИИ установили в 50 спортивных комплексах Подмосковья

Камеры с искусственным интеллектом установили в 50 спортивных комплексах Подмосковья в рамках пилотного проекта "50 Умных ФОКов", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T17:32

2024-12-16T17:32

2024-12-16T17:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Камеры с искусственным интеллектом установили в 50 спортивных комплексах Подмосковья в рамках пилотного проекта "50 Умных ФОКов", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Данную реализацию обсудили на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов. "Вы знаете, что доступность, массовость спорта – один из национальных приоритетов. Мы весьма заметные мероприятия проводим в этом направлении. Будем и дальше строить центральные стадионы, футбольные поля с подогревом, ФОКи, бассейны и ледовые арены. Такой запрос есть – это очевидно. Наша задача, чтобы все то, что мы запускаем, вводим, работало эффективно. Именно поэтому реализуем пилотный проект "50 Умных ФОКов", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Губернатор также поблагодарил всех, кто участвует в этом эксперименте, и отметил, что современные системы позволят увеличить доступность, а также понять реальную картину по каждому спортобъекту. В пилотном проекте принимают участие 50 спорткомплексов с пропускной способностью 26,5 миллиона посещений в год. Они оборудованы камерами видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта, которые не только обеспечивают безопасность, но и ведут автоматический учет посещаемости ФОКов. Так, камеры с распознаванием лиц дают возможность получать объективные данные по загрузке ФОКов и контролировать эффективность их использования. Они фиксируют каждого посетителя, автоматически занося информацию в электронную систему. "Среди объектов, которые уже вошли в проект, ФОК "Юбилейный" в Химках. Благодаря электронному расписанию и данным с видеокамер видим, что реальная загрузка – 63%. И уже сейчас приняли самые простые решения. Например, в школе №20 - небольшой зал, а рядом, буквально в пяти минутах, шикарный спортивный зал ФОКа, который, по данным системы, абсолютно свободен во время занятий. Соответственно, старшеклассники на уроках физкультуры теперь занимаются там", - рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. Он добавил, что также запущена информационная панель, где будет видно муниципальное образование и загрузку по нему. Так, можно будет увидеть конкретный спорткомплекс, посмотреть, что там происходит в настоящем времени. Новая система позволит оценивать необходимость строительства дополнительных спортивных объектов. Как только будут проанализированы результаты пилотного проекта по каждому из 50 ФОКов, планируется распространить эту практику на другие спортивные объекты Подмосковья.

https://ria.ru/20241216/podmoskove-1989491151.html

https://ria.ru/20241216/gaz-1989489247.html

https://ria.ru/20241216/podmoskove-1989483773.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев