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США объявят новые санкции против Грузии - РИА Новости, 16.12.2024
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22:11 16.12.2024 (обновлено: 22:25 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/gruziya-1989563303.html
США объявят новые санкции против Грузии
США объявят новые санкции против Грузии - РИА Новости, 16.12.2024
США объявят новые санкции против Грузии
США в ближайшие недели обещают объявить новые санкции в отношении Грузии, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T22:11
2024-12-16T22:25
в мире
грузия
сша
россия
саломе зурабишвили
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обсе
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США в ближайшие недели обещают объявить новые санкции в отношении Грузии, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Мы очень сильно обеспокоены из-за состояния демократии в Грузии и действиями, которые предпринимает "Грузинская мечта" для ее подрыва. Только в пятницу мы ввели 20 новых визовых ограничений против лиц, связанных с правительством, которые ответственны за подрыв демократии в стране. У нас будут иные действия, которые мы примем в ближайшие недели", - сообщил он журналистам на брифинге.Миллер уточнил, что речь идет именно о новом пакете санкций, которые будут объявлены в ближайшие недели.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
https://ria.ru/20241216/gruziya-1989532576.html
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в мире, грузия, сша, россия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, обсе
В мире, Грузия, США, Россия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, ОБСЕ
США объявят новые санкции против Грузии

В госдепе США заявили, что скоро объявят новые санкции против Грузии

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США в ближайшие недели обещают объявить новые санкции в отношении Грузии, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы очень сильно обеспокоены из-за состояния демократии в Грузии и действиями, которые предпринимает "Грузинская мечта" для ее подрыва. Только в пятницу мы ввели 20 новых визовых ограничений против лиц, связанных с правительством, которые ответственны за подрыв демократии в стране. У нас будут иные действия, которые мы примем в ближайшие недели", - сообщил он журналистам на брифинге.
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Миллер уточнил, что речь идет именно о новом пакете санкций, которые будут объявлены в ближайшие недели.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
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