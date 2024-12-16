https://ria.ru/20241216/gruziya-1989563303.html

США объявят новые санкции против Грузии

США объявят новые санкции против Грузии - РИА Новости, 16.12.2024

США объявят новые санкции против Грузии

США в ближайшие недели обещают объявить новые санкции в отношении Грузии, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T22:11

2024-12-16T22:11

2024-12-16T22:25

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США в ближайшие недели обещают объявить новые санкции в отношении Грузии, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Мы очень сильно обеспокоены из-за состояния демократии в Грузии и действиями, которые предпринимает "Грузинская мечта" для ее подрыва. Только в пятницу мы ввели 20 новых визовых ограничений против лиц, связанных с правительством, которые ответственны за подрыв демократии в стране. У нас будут иные действия, которые мы примем в ближайшие недели", - сообщил он журналистам на брифинге.Миллер уточнил, что речь идет именно о новом пакете санкций, которые будут объявлены в ближайшие недели.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.

https://ria.ru/20241216/gruziya-1989532576.html

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в мире, грузия, сша, россия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, обсе