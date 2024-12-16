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Грузия не будет вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии - РИА Новости, 16.12.2024
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09:37 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/gruziya-1989376331.html
Грузия не будет вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии
Грузия не будет вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии - РИА Новости, 16.12.2024
Грузия не будет вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии
Правительство Грузии в знак уважения к литовскому и эстонскому народам не будет вводить ответные санкции против Вильнюса и Таллина, сообщает правительственная... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T09:37
2024-12-16T09:37
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эстония
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ТБИЛИСИ, 16 дек - РИА Новости. Правительство Грузии в знак уважения к литовскому и эстонскому народам не будет вводить ответные санкции против Вильнюса и Таллина, сообщает правительственная пресс-служба. "Власти Грузии имеют право и возможность противостоять антигрузинскому решению правительств Литвы и Эстонии. Однако из уважения к литовскому и эстонскому народам мы не считаем целесообразным идти на такой шаг", - говорится в сообщении. Ранее Литва и Эстония решили ввести санкции против 20 представителей правительства Грузии, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе. "Наше решение – оставаться в режиме односторонней дружбы с обоими государствами, чтобы не ставить под угрозу традиционную дружбу между грузинским, эстонским и литовским народами. Широко известно, что Эстония и Литва являются сегодня странами с наиболее ограниченным суверенитетом в Европейском союзе, правительства которых действуют не в соответствии с интересами собственного народа, а по диктату иностранных администраций", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986812124.html
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в мире, грузия, литва, эстония, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Литва, Эстония, Ираклий Кобахидзе
Грузия не будет вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии

Правительство Грузии не будет вводить ответные санкции против Вильнюса и Таллина

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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ТБИЛИСИ, 16 дек - РИА Новости. Правительство Грузии в знак уважения к литовскому и эстонскому народам не будет вводить ответные санкции против Вильнюса и Таллина, сообщает правительственная пресс-служба.
"Власти Грузии имеют право и возможность противостоять антигрузинскому решению правительств Литвы и Эстонии. Однако из уважения к литовскому и эстонскому народам мы не считаем целесообразным идти на такой шаг", - говорится в сообщении.
Ранее Литва и Эстония решили ввести санкции против 20 представителей правительства Грузии, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе.
"Наше решение – оставаться в режиме односторонней дружбы с обоими государствами, чтобы не ставить под угрозу традиционную дружбу между грузинским, эстонским и литовским народами. Широко известно, что Эстония и Литва являются сегодня странами с наиболее ограниченным суверенитетом в Европейском союзе, правительства которых действуют не в соответствии с интересами собственного народа, а по диктату иностранных администраций", - говорится в документе.
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В миреГрузияЛитваЭстонияИраклий Кобахидзе
 
 
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