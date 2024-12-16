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В Госдуме прокомментировали высказывания депутата о женщинах - РИА Новости, 16.12.2024
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19:40 16.12.2024 (обновлено: 19:41 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/gosduma-1989541957.html
В Госдуме прокомментировали высказывания депутата о женщинах
В Госдуме прокомментировали высказывания депутата о женщинах - РИА Новости, 16.12.2024
В Госдуме прокомментировали высказывания депутата о женщинах
Комиссия ГД по этике считает, что высказывания депутата ГД Александра Ильтякова в адрес женщин, которые, по мнению депутата ГД Ксении Горячевой, были... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:40
2024-12-16T19:41
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комиссия ГД по этике считает, что высказывания депутата ГД Александра Ильтякова в адрес женщин, которые, по мнению депутата ГД Ксении Горячевой, были оскорбительными, "не несут оскорбительного или негативного подтекста", рассказала Горячева. Депутат Госдумы от "Новых людей" Ксения Горячева ранее направила обращение в думскую комиссию по вопросам депутатской этики с просьбой проверить высказывания депутата Александра Ильтякова в адрес женщин. Как рассказала Горячева, в ряде СМИ появились новости с оскорбительными, по ее мнению, фразами Ильтякова в адрес женщин, которые не хотят рожать. "Комиссия по этике рассмотрела моё обращение о высказываниях депутата А.В. Ильтякова, но посчитала, что они "не несут оскорбительного или негативного подтекста". Такие заявления называют "просторечными изречениями"", - написала она в своем Telegram-канале. При этом Горячева отметила, что не согласна с этим выводом. "Я надеюсь, что такие эпизоды не будут забыты, а общественное возмущение отразится на результатах будущего голосования... Эта история – ещё одно напоминание, что публичные фигуры должны подавать пример ответственности и не швыряться "просторечиями" бездумно", - добавила парламентарий.
https://ria.ru/20230124/oskorblenie-1847141769.html
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуме прокомментировали высказывания депутата о женщинах

Комиссия ГД по этике не сочла слова Ильтякова о женщинах оскорбительными

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Ильтяков
Александр Ильтяков - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Александр Ильтяков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комиссия ГД по этике считает, что высказывания депутата ГД Александра Ильтякова в адрес женщин, которые, по мнению депутата ГД Ксении Горячевой, были оскорбительными, "не несут оскорбительного или негативного подтекста", рассказала Горячева.
Депутат Госдумы от "Новых людей" Ксения Горячева ранее направила обращение в думскую комиссию по вопросам депутатской этики с просьбой проверить высказывания депутата Александра Ильтякова в адрес женщин. Как рассказала Горячева, в ряде СМИ появились новости с оскорбительными, по ее мнению, фразами Ильтякова в адрес женщин, которые не хотят рожать.
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"Комиссия по этике рассмотрела моё обращение о высказываниях депутата А.В. Ильтякова, но посчитала, что они "не несут оскорбительного или негативного подтекста". Такие заявления называют "просторечными изречениями"", - написала она в своем Telegram-канале.
При этом Горячева отметила, что не согласна с этим выводом.
"Я надеюсь, что такие эпизоды не будут забыты, а общественное возмущение отразится на результатах будущего голосования... Эта история – ещё одно напоминание, что публичные фигуры должны подавать пример ответственности и не швыряться "просторечиями" бездумно", - добавила парламентарий.
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