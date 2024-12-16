https://ria.ru/20241216/gorlovka-1989408976.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждено здание администрации

При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждено здание администрации - РИА Новости, 16.12.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждено здание администрации

Здание районной администрации повреждено в результате артиллерийского удара украинских войск по Горловке в ДНР, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:18

2024-12-16T12:18

2024-12-16T12:20

специальная военная операция на украине

горловка

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украина

иван приходько

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ДОНЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Здание районной администрации повреждено в результате артиллерийского удара украинских войск по Горловке в ДНР, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. "Вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по поселку шахты имени Н.А. Изотова (Никитовский район Горловки). Повреждено здание районной администрации", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 11.30 мск ВСУ выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241215/boepripas-1989338533.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол