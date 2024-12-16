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При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждено здание администрации - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 16.12.2024 (обновлено: 12:20 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/gorlovka-1989408976.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждено здание администрации
При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждено здание администрации - РИА Новости, 16.12.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждено здание администрации
Здание районной администрации повреждено в результате артиллерийского удара украинских войск по Горловке в ДНР, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:18
2024-12-16T12:20
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Здание районной администрации повреждено в результате артиллерийского удара украинских войск по Горловке в ДНР, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. "Вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по поселку шахты имени Н.А. Изотова (Никитовский район Горловки). Повреждено здание районной администрации", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 11.30 мск ВСУ выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241215/boepripas-1989338533.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждено здание администрации

Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении здания районной администрации

© РИА НовостиЗдание администрации в Горловке
Здание администрации в Горловке - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости
Здание администрации в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Здание районной администрации повреждено в результате артиллерийского удара украинских войск по Горловке в ДНР, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько.
"Вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по поселку шахты имени Н.А. Изотова (Никитовский район Горловки). Повреждено здание районной администрации", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 11.30 мск ВСУ выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия сброса украинскими военными кассетного боеприпаса при обстреле гостиницы в Горловке. 15 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
ВСУ сбросили на гостиницу в Горловке натовский кассетный боеприпас
15 декабря, 21:38
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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