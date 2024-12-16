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В Госдуму внесли проект об избрании Боярского главой комитета по ИТ
В Госдуму внесли проект об избрании Боярского главой комитета по ИТ - РИА Новости, 16.12.2024
В Госдуму внесли проект об избрании Боярского главой комитета по ИТ
В Госдуме предложили избрать депутата Сергея Боярского главой комитета по информполитике, проект размещен в думской электронной базе данных. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:47
2024-12-16T17:47
2024-12-16T19:07
политика
сергей боярский
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Госдуме предложили избрать депутата Сергея Боярского главой комитета по информполитике, проект размещен в думской электронной базе данных. "Избрать депутата Государственной думы Боярского Сергея Михайловича на должность председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи", — сказано в документе.Отмечается, что при этом депутата освободят от занимаемой должности первого заместителя председателя комитета. Совет Госдумы в понедельник принял решение предложить депутата Сергея Боярского замещающим должность главы думского комитета после того, как ранее занимающий должность Александр Хинштейн досрочно прекратил депутатские полномочия.
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политика, сергей боярский, госдума рф
Политика, Сергей Боярский, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об избрании Боярского главой комитета по ИТ
В Госдуму внесли проект об избрании Боярского главой комитета по информполитике
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
В Госдуме предложили избрать депутата Сергея Боярского главой комитета по информполитике, проект размещен в думской электронной базе
данных.
"Избрать депутата Государственной думы Боярского Сергея Михайловича на должность председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи", — сказано в документе.
Отмечается, что при этом депутата освободят от занимаемой должности первого заместителя председателя комитета.
Совет Госдумы в понедельник принял решение предложить депутата Сергея Боярского замещающим должность главы думского комитета после того, как ранее занимающий должность Александр Хинштейн досрочно прекратил депутатские полномочия.
Пятого декабря президент России Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона назначили Хинштейна.