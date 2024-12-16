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В Госдуму внесли проект об избрании Боярского главой комитета по ИТ

В Госдуму внесли проект об избрании Боярского главой комитета по ИТ - РИА Новости, 16.12.2024

В Госдуму внесли проект об избрании Боярского главой комитета по ИТ

В Госдуме предложили избрать депутата Сергея Боярского главой комитета по информполитике, проект размещен в думской электронной базе данных. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T17:47

2024-12-16T17:47

2024-12-16T19:07

политика

сергей боярский

госдума рф

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Госдуме предложили избрать депутата Сергея Боярского главой комитета по информполитике, проект размещен в думской электронной базе данных. "Избрать депутата Государственной думы Боярского Сергея Михайловича на должность председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи", — сказано в документе.Отмечается, что при этом депутата освободят от занимаемой должности первого заместителя председателя комитета. Совет Госдумы в понедельник принял решение предложить депутата Сергея Боярского замещающим должность главы думского комитета после того, как ранее занимающий должность Александр Хинштейн досрочно прекратил депутатские полномочия.

https://ria.ru/20240722/neverov-1961214906.html

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политика, сергей боярский, госдума рф