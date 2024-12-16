Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект об избрании Боярского главой комитета по ИТ - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 16.12.2024 (обновлено: 19:07 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/gd-1989514584.html
В Госдуму внесли проект об избрании Боярского главой комитета по ИТ
В Госдуму внесли проект об избрании Боярского главой комитета по ИТ - РИА Новости, 16.12.2024
В Госдуму внесли проект об избрании Боярского главой комитета по ИТ
В Госдуме предложили избрать депутата Сергея Боярского главой комитета по информполитике, проект размещен в думской электронной базе данных. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:47
2024-12-16T19:07
политика
сергей боярский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762091829_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_0cd612ce0c746853b892438a2d277921.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Госдуме предложили избрать депутата Сергея Боярского главой комитета по информполитике, проект размещен в думской электронной базе данных. "Избрать депутата Государственной думы Боярского Сергея Михайловича на должность председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи", — сказано в документе.Отмечается, что при этом депутата освободят от занимаемой должности первого заместителя председателя комитета. Совет Госдумы в понедельник принял решение предложить депутата Сергея Боярского замещающим должность главы думского комитета после того, как ранее занимающий должность Александр Хинштейн досрочно прекратил депутатские полномочия.
https://ria.ru/20240722/neverov-1961214906.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762091829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f05966891df13f929f82fc0735600d25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сергей боярский, госдума рф
Политика, Сергей Боярский, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об избрании Боярского главой комитета по ИТ

В Госдуму внесли проект об избрании Боярского главой комитета по информполитике

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Боярский
Сергей Боярский - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сергей Боярский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Госдуме предложили избрать депутата Сергея Боярского главой комитета по информполитике, проект размещен в думской электронной базе данных.
"Избрать депутата Государственной думы Боярского Сергея Михайловича на должность председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи", — сказано в документе.
Отмечается, что при этом депутата освободят от занимаемой должности первого заместителя председателя комитета.
Совет Госдумы в понедельник принял решение предложить депутата Сергея Боярского замещающим должность главы думского комитета после того, как ранее занимающий должность Александр Хинштейн досрочно прекратил депутатские полномочия.

Пятого декабря президент России Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона назначили Хинштейна.

Сергей Неверов - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Госдуму внесли проект об освобождении Неверова от должности вице-спикера
22 июля, 13:54
 
ПолитикаСергей БоярскийГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала