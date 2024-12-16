https://ria.ru/20241216/fsb-1989369918.html

ФСБ задержала на Ямале мигрантов с арсеналом оружия и взрывчаткой

ФСБ задержала на Ямале мигрантов с арсеналом оружия и взрывчаткой - РИА Новости, 16.12.2024

ФСБ задержала на Ямале мигрантов с арсеналом оружия и взрывчаткой

Сотрудники ФСБ задержали в Ямало-Ненецком автономном округе двоих граждан одной из стран Средней Азии, у которых нашли взрывчатку, арсенал для изготовления... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T09:10

2024-12-16T09:10

2024-12-16T10:13

происшествия

тюменская область

ноябрьск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в Ямало-Ненецком автономном округе двоих граждан одной из стран Средней Азии, у которых нашли взрывчатку, арсенал для изготовления оружия и предметы для изменения внешности, сообщили РИА Новости УФСБ по Тюменской области. По версии следствия, подозреваемые в августе прибыли в Ноябрьск для работы на стройке. В ходе проведения обысков обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, составные части боеприпасов к нарезному оружию, лазерный пристрел, 27 сим-карт различных операторов связи, три банковские карты и три сотовых телефона, ноутбук, а также различные предметы для изменения внешности. В отношении одного из мужчин сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также статье 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). "За совершение указанных уголовных преступлений ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет. Ноябрьским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второму подозреваемому Ноябрьским городским судом назначено административное наказание в виде принудительного выдворения за пределы РФ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241206/kokain-1987659803.html

тюменская область

ноябрьск

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происшествия, тюменская область, ноябрьск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)