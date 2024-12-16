https://ria.ru/20241216/front-1988789581.html

Комбат раскрыл, как удалось прорвать оборону ВСУ под Курахово

Комбат раскрыл, как удалось прорвать оборону ВСУ под Курахово - РИА Новости, 16.12.2024

Комбат раскрыл, как удалось прорвать оборону ВСУ под Курахово

Поселок Максимильяновка перед Курахово был единственным мощным укреплением, взяв его под контроль, наступление российских войск на Курахово стало проще, сообщил РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T07:00

2024-12-16T07:00

2024-12-16T07:00

курахово

петровский район

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МАКСИМИЛЬЯНОВКА, 16 дек — РИА Новости. Поселок Максимильяновка перед Курахово был единственным мощным укреплением, взяв его под контроль, наступление российских войск на Курахово стало проще, сообщил РИА Новости командир батальона 102 полка 150-й дивизии Азак."К обороне Максимильяновки ВСУ готовились: опорные пункты на каждом перекрестке, между зданиями и под ними прорыты траншеи. Во время штурма вэсэушники укрывались в подвалах административных зданий – школа, садик, дом культуры", – рассказал Азак.В свою очередь командир роты с позывным Сократ добавил: "Для нас Максимильяновка имела ключевое значение – это плацдарм, с которого начался штурм Курахово, обход его с флангов. Поэтому противник так сильно держался за этот населенный пункт".Курахово наряду с ранее освобожденными российскими войсками Авдеевкой и Угледаром является одним из тех населенных пунктов, где ВСУ создали наиболее серьезные укрепления. Именно оттуда по-прежнему обстреливают Петровский район Донецка. Город имеет стратегически важное значение — его потеря лишит ВСУ важных путей снабжения.

курахово

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

курахово, петровский район, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф