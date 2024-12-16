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Комбат раскрыл, как удалось прорвать оборону ВСУ под Курахово - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/front-1988789581.html
Комбат раскрыл, как удалось прорвать оборону ВСУ под Курахово
Комбат раскрыл, как удалось прорвать оборону ВСУ под Курахово - РИА Новости, 16.12.2024
Комбат раскрыл, как удалось прорвать оборону ВСУ под Курахово
Поселок Максимильяновка перед Курахово был единственным мощным укреплением, взяв его под контроль, наступление российских войск на Курахово стало проще, сообщил РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T07:00
2024-12-16T07:00
курахово
петровский район
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МАКСИМИЛЬЯНОВКА, 16 дек — РИА Новости. Поселок Максимильяновка перед Курахово был единственным мощным укреплением, взяв его под контроль, наступление российских войск на Курахово стало проще, сообщил РИА Новости командир батальона 102 полка 150-й дивизии Азак.&quot;К обороне Максимильяновки ВСУ готовились: опорные пункты на каждом перекрестке, между зданиями и под ними прорыты траншеи. Во время штурма вэсэушники укрывались в подвалах административных зданий – школа, садик, дом культуры&quot;, – рассказал Азак.В свою очередь командир роты с позывным Сократ добавил: "Для нас Максимильяновка имела ключевое значение – это плацдарм, с которого начался штурм Курахово, обход его с флангов. Поэтому противник так сильно держался за этот населенный пункт".Курахово наряду с ранее освобожденными российскими войсками Авдеевкой и Угледаром является одним из тех населенных пунктов, где ВСУ создали наиболее серьезные укрепления. Именно оттуда по-прежнему обстреливают Петровский район Донецка. Город имеет стратегически важное значение — его потеря лишит ВСУ важных путей снабжения.
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курахово, петровский район, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Курахово, Петровский район, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Комбат раскрыл, как удалось прорвать оборону ВСУ под Курахово

Взятие Максимильяновки облегчило российским войскам продвижение на Курахово

© РИА Новости / Мария МарикянКомандир батальона "Азак"
Командир батальона Азак - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
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МАКСИМИЛЬЯНОВКА, 16 дек — РИА Новости. Поселок Максимильяновка перед Курахово был единственным мощным укреплением, взяв его под контроль, наступление российских войск на Курахово стало проще, сообщил РИА Новости командир батальона 102 полка 150-й дивизии Азак.
«

"К обороне Максимильяновки ВСУ готовились: опорные пункты на каждом перекрестке, между зданиями и под ними прорыты траншеи. Во время штурма вэсэушники укрывались в подвалах административных зданий – школа, садик, дом культуры", рассказал Азак.

© РИА Новости / Мария Марикян"Сократ" проводит по Максимильяновке
Сократ проводит по Максимильяновке - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
"Сократ" проводит по Максимильяновке
В свою очередь командир роты с позывным Сократ добавил: "Для нас Максимильяновка имела ключевое значение – это плацдарм, с которого начался штурм Курахово, обход его с флангов. Поэтому противник так сильно держался за этот населенный пункт".
Курахово наряду с ранее освобожденными российскими войсками Авдеевкой и Угледаром является одним из тех населенных пунктов, где ВСУ создали наиболее серьезные укрепления. Именно оттуда по-прежнему обстреливают Петровский район Донецка. Город имеет стратегически важное значение — его потеря лишит ВСУ важных путей снабжения.
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоПетровский районВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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